Playoffs LMB, Caliente de Durango: El beisbol devuelve al Estado al mapa del deporte nacional
Durante décadas, el deporte profesional en Durango navegó entre periodos de inactividad, proyectos interrumpidos y la nostalgia de glorias lejanas. Sin embargo, el beisbol profesional se ha convertido en el catalizador que vuelve a situar al estado en los reflectores nacionales, gracias al desempeño histórico de Caliente de Durango en la Liga Mexicana de Beisbol.
La reciente clasificación de la cachondiza a la Serie de Zona de los playoffs de la LMB representa un hito para el deporte de la entidad.
Tras completar una sólida temporada regular con un récord de 51 victorias y 42 derrotas (.548), la escuadra duranguense superó en la primera ronda de postemporada a los Acereros de Monclova con una contundente victoria de 4-1 en la serie.
Este avance quebró una sequía de casi cinco décadas sin que un equipo con sede en Durango lograra ganar una eliminatoria de eliminación directa en el circuito veraniego.
La hazaña resulta aún más significativa al considerar que ni la franquicia original de los Alacranes de Durango en los años setenta (1976-1979) ni los Generales de Durango durante su ciclo entre 2017 y 2023 consiguieron avanzar a una Serie de Zona o disputar rondas de semifinales.
Para poner en perspectiva este logro, es necesario revisar las pocas épocas doradas de los deportes de conjunto en la región.
El antecedente colectivo más relevante data de los años 80 y 90 con la dinastía de Leñadores de Durango en el Circuito Mexicano de Básquetbol (CIMEBA). Con cuatro títulos nacionales (1979, 1981, 1988 y 1993-94), Leñadores se convirtió en la franquicia más ganadora en la historia de la liga.
Sin embargo, la posterior reestructuración del basquetbol nacional y la eventual inactividad del club dejaron un vacío difícil de llenar en las competencias de máxima categoría.
En el futbol profesional, los Alacranes de Durango tuvieron pasajes memorables al conquistar el bicampeonato de la Segunda División de México en los torneos Invierno 1998 y Verano 1999, obteniendo el ascenso a la Primera División.
Más recientemente, la institución volvió a levantar un trofeo en el Apertura 2021 de la Liga Premier y disputó la Liga de Expansión MX. A pesar de estos éxitos puntuales, la falta de estabilidad en los máximos circuitos nacionales impidió que el futbol mantuviera a Durango de forma permanente en los primeros planos.
Los atletas individuales se han encargado de mantener en alto el nombre de la entidad en competencias internacionales. Figuras como Valeria Amparán, quien hizo historia en 2024 al coronarse campeona en el Mundial Juvenil de Boxeo de la IBA en Montenegro, junto con campeones panamericanos en atletismo y triatlón como Fernando Martínez y Anahí Álvarez, demostraron el potencial de los atletas locales.
Pese a estos triunfos, la afición duranguense carecía de una representación colectiva que unificara el entusiasmo semana a semana en una liga profesional de primer nivel.
La actuación de Caliente de Durango en la temporada 2026 ha reavivado la pasión deportiva en las tribunas del Estadio Francisco Villa.