Atlético de Madrid: el fondo de inversión Apollo, que estuvo cerca de la Liga MX, es accionista mayoritario
La compañía global de inversión en deporte Apollo Sports Capital (ASC) se convertirá en el accionista mayoritario del Atlético de Madrid tras sellar un acuerdo con el club rojiblanco y sus principales accionistas, Miguel Ángel Gil, Enrique Cerezo, Quantum Pacific Group y fondos gestionados por Ares Management.
"Como parte del acuerdo, Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo continuarán al frente del Atlético de Madrid como consejero delegado y presidente respectivamente, y permanecerán como accionistas, garantizando la continuidad y visión del proyecto y su liderazgo", señaló la entidad colchonera en un comunicado.
Gil Marín era el accionista mayoritario del Atlético con Holdco, sociedad que controlaba el club con una participación del 70,39%, mientras que Quantum Pacific, empresa británica creada por el magnate israelí Idan Ofer, tenía el 27,81%.
En la sociedad Holdco, Gil Marín ostenta el 50,82% de las acciones, pero Ares Management tiene el 33,96% y Cerezo, un 15,22%. Según la prensa española, el Atlético ha sido tasado en unos 2,500 millones de euros (2,890 millones de dólares).
"La inversión de ASC reforzará la posición de nuestro club entre la élite del fútbol y apoyará nuestra ambición de ofrecer éxitos a largo plazo para nuestros millones de aficionados en todo el mundo. Como inversores a largo plazo, ASC y los actuales accionistas colaborarán con la dirección de Atlético de Madrid para reforzar la solidez financiera del club, su competitividad deportiva y su contribución a la comunidad", prosiguió el club.
El fondo de inversión Apollo estuvo cerca de la Liga MX
Cabe recordar que hace no mucho, los dueños del Futbol Mexicano desestimaron la entrada de Apollo Group, hecho que costó el puesto a Juan Carlos Rodríguez como alto comisionado de la Federación Mexicana de Futbol. En defensa de su "autonomía" y los "intereses particulares de cada institución", un grupo de propietarios echó para atrás el acuerdo que Rodríguez había pactado con el fondo estadounidense para centralizar los derechos de televisión y generar más ingresos a partir del control absoluto de los activos de la liga.
Ahora existen rumores no confirmados de que el grupo de inversión busca a los equipos Atlas y León, mismos que serían vendidos por sus respectivos dueños para evitar la multipropiedad en el futbol mexicano.
Con información de AFP.