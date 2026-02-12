América avanza con lo mínimo
El América cumplió el trámite en la vuelta de la Primera Ronda ante Olimpia y selló su pase a los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026. El 0-0 en el Estadio Ciudad de los Deportes fue suficiente para que las Águilas avanzaran, gracias al triunfo conseguido en la ida, resultado que terminó por inclinar la eliminatoria a su favor.
El encuentro estuvo lejos de ser espectacular. Desde el arranque, América intentó imponer condiciones y apenas al minuto 1 Brian Rodríguez había mandado el balón a la red, aunque la anotación fue invalidada por fuera de juego. Ese aviso temprano no se tradujo en dominio sostenido ni en claridad frente al arco rival.
Con el paso de los minutos, el conjunto azulcrema tuvo mayor posesión del balón, pero pocas ocasiones de verdadero peligro. Brian Rodríguez probó desde fuera del área y Kevin Álvarez reclamó un penalti que el árbitro no concedió. Olimpia, por su parte, apostó por el orden defensivo y buscó hacer daño a través de jugadas a balón parado.
Antes del descanso, el equipo hondureño inquietó con una jugada preparada que obligó a Luis Ángel Malagón a intervenir con algunas complicaciones. América respondió en el complemento con mayor intención ofensiva; Víctor Dávila, Reyes y Dourado estuvieron cerca de abrir el marcador, pero la falta de contundencia volvió a aparecer.
La ocasión más clara llegó con un disparo de Víctor Dávila que exigió una gran reacción del arquero Edrick Menjívar, quien evitó el grito de gol en el inmueble capitalino. A pesar de los cambios realizados por André Jardine —incluida la entrada de Raphael Veiga en el medio tiempo—, el equipo no logró romper el cero.
El cierre del partido dejó más murmullos que aplausos. Aunque el boleto a octavos ya estaba asegurado por el resultado global, la afición americanista mostró su inconformidad por el desempeño del equipo. Kevin Álvarez fue uno de los más señalados desde la tribuna y, al silbatazo final, los abucheos se hicieron notorios. Además, lamentablemente, se escuchó en varias ocasiones el grito homofóbico, situación que empañó la noche.
Más allá del empate sin goles, América cumplió con el objetivo principal: avanzar de ronda. Ahora, en los octavos de final, se medirá al ganador de la serie entre Philadelphia Union y Defence Force, en su camino por conquistar el anhelado título de la Concacaf Champions Cup. En las gradas también estuvieron presentes los refuerzos Vinícius Moreira de Lima y Thiago Espinosa, quienes observaron el compromiso de cara al Clásico Nacional en la Liga MX.