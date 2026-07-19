Messi por la eternidad; España por una nueva era: la final que enfrenta dos formas de hacer historia
No todas las finales sirven para entregar una copa. Algunas terminan marcando el final de una era o el comienzo de otra. La de este Mundial tiene el peso de hacer ambas cosas al mismo tiempo.
Cuando el balón ruede en el New York New Jersey Stadium, Argentina y España no solo estarán disputando el partido 104 de la primera Copa del Mundo con 48 selecciones. También pondrán frente a frente dos generaciones, dos estilos de juego y dos proyectos que llegan invictos al último día del torneo.
Argentina llega con el peso de defender la corona conquistada en Qatar 2022 y con la posibilidad de convertirse en apenas la tercera selección en la historia capaz de ganar Mundiales consecutivos, seguirán el camino que antes recorrieron Italia (1934 y 1938) y Brasil (1958 y 1962). Un triunfo también significa levantar su cuarta Copa del Mundo e igualar a Alemania e Italia en el segundo lugar histórico de títulos, sólo por detrás de Brasil.
España, en cambio, busca recuperar el trono que conquistó en Sudáfrica 2010. Han pasado 16 años desde aquella noche en Johannesburgo en la que Andrés Iniesta cambió la historia del futbol español. Ahora, una nueva generación pretende demostrar que aquel éxito no fue irrepetible.
El contraste entre ambos caminos
La Albiceleste ha construido su clasificación desde la resiliencia. Necesitó remontar partidos, sobrevivió a tiempos extra frente a Cabo Verde y Suiza, vino de atrás contra Egipto y, en semifinales, encontró en los minutos finales los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez para eliminar a Inglaterra. Cada ronda fue una prueba distinta para un equipo que nunca dejó de competir.
España hizo exactamente lo contrario. Impuso condiciones desde el control del balón, redujo al mínimo las oportunidades de sus rivales y edificó su campaña sobre una defensa prácticamente impenetrable. Solo ha recibido un gol en todo el torneo y suma seis porterías a cero, una cifra que puede convertirse en récord absoluto para un campeón del mundo si mantiene su arco intacto durante la final.
La estadística resume el choque de estilos
De un lado aparece el ataque más productivo del Mundial, con 19 goles argentinos y una racha de siete victorias consecutivas. Del otro, la defensa más sólida del campeonato, un equipo que convirtió la posesión y la presión tras pérdida en su principal mecanismo de supervivencia.
Pero ninguna historia alrededor de esta final puede escribirse sin Lionel Messi. A sus 39 años disputará su sexta Copa del Mundo, una cifra inédita en la historia del torneo. Ya es el futbolista con más participaciones mundialistas y ahora busca despedirse levantando nuevamente el trofeo. Antes del partido suma ocho goles y cuatro asistencias en el torneo, liderando la producción ofensiva de una Argentina que sigue dependiendo de su imaginación para romper partidos cerrados.
Frente a él estará el rostro del futuro
Lamine Yamal representa exactamente lo contrario: la juventud, la irreverencia y el nacimiento de una nueva generación española. Con apenas 19 años puede unirse a una lista reservada para muy pocos adolescentes que jugaron una final mundialista y terminaron siendo campeones, junto a Pelé, Giuseppe Bergomi y Kylian Mbappé.
Es una imagen poderosa: el futbolista que marcó los últimos veinte años frente al que puede dominar los próximos quince.
Sin embargo, reducir la final únicamente a Messi contra Yamal sería injusto. España cuenta con el equilibrio de Rodri, la inteligencia de Pedri, la contundencia de Mikel Oyarzabal —que puede convertirse en el primer español con seis goles en una misma Copa del Mundo— y la seguridad de Unai Simón, dueño de seis porterías imbatidas en el torneo. Argentina responde con el liderazgo silencioso de Enzo Fernández, la movilidad de Julián Álvarez, el oportunismo de Lautaro Martínez y la experiencia de un grupo que ya conoce la presión de jugar y ganar una final mundialista.
El antecedente mundialista entre ambos es lejano. Ocurrió hace exactamente 60 años, en Inglaterra 1966, cuando Argentina derrotó 2-1 a España en Villa Park. Desde entonces nunca habían vuelto a cruzarse en una Copa del Mundo. El historial absoluto tampoco ofrece ventajas: seis victorias para cada selección y dos empates en catorce enfrentamientos internacionales.
El escenario ayuda a dimensionar
Más de 80 mil aficionados presenciarán el cierre de un Mundial histórico: el primero con 48 selecciones, tres países organizadores, 104 partidos y 39 días de competencia.
Al terminar los 90 minutos —o quizá 120, porque cuatro de las últimas cinco finales se resolvieron en tiempo extra— el futbol tendrá una nueva fotografía para la historia.
Puede ser la imagen de Messi con una segunda Copa del Mundo y en el cierre del mejor legado que haya construido un futbolista.
O puede ser el instante en que España confirme que una nueva generación tomó el relevo y volvió a colocar a La Roja en la cima del mundo.
Sea cual sea el desenlace, el Mundial 2026 reservó para su último acto el duelo que mejor resume el presente y el futuro del futbol.