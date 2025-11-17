Mundial 2026: Donald Trump afirma que poseedores de boletos tendrán prioridad para pedir visas
El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos está estableciendo un sistema de programación de citas prioritarias para visas para los extranjeros con boletos para los partidos del Mundial del próximo año que se jugarán en el país.
"He ordenado a mi Gobierno que haga todo lo que esté a su alcance para que la Copa Mundial 2026 sea un éxito sin precedentes", dijo Trump a periodistas en el Salón Oval al anunciar el nuevo sistema de programación de citas.
Dijo que los partidos de futbol podrían reportar 30,000 millones de dólares a Estados Unidos y generar unos 200,000 puestos de trabajo.
El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que el Departamento de Estado seguiría examinando a todos los viajeros, pero que había añadido 400 funcionarios consulares para hacer frente al aumento de la demanda de visados.
El Mundial de 2026 se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.
Reuters