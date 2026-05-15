Rayadas toma ventaja 1-0 sobre América en la Final del Clausura 2026

25' 🤠 1 - 0 🦅

GOOOOOOOOOOL DE RAYADAAAAAAAS 🤠💥

Aliceeee Sotoooo saca el zurdazoooo y rompe el cero en la Final 😮‍🔥⚽️



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