Rayadas toma ventaja 1-0 sobre América en la Final del Clausura 2026
Rayadas tomaron ventaja en la Final de Ida del Clausura 2026 tras vencer 1-0 a América Femenil.
El único gol del encuentro llegó al minuto 25, cuando Alice Soto aprovechó un largo pase de Valeria del Campo para quedar mano a mano frente a la portera española Sandra Paños y definir el tanto que marcó la diferencia en Monterrey.
"No hemos ganado nada, feliz por anotar, pero el marcador puede ser engañoso".- Alice Soto, jugadora de Rayadas
Rayadas destacó por el sólido trabajo defensivo de sus centrales, quienes lograron neutralizar gran parte del poder ofensivo azulcrema. América tuvo una de sus opciones más importantes en un tiro de esquina a minutos finales del encuentro, pero Isabela Haas no pudo concretar la jugada dentro del área.
Además, futbolistas como Irene Guerrero y Montse Saldívar no lograron marcar diferencia como en otras ocasiones, dejando al equipo de Ángel Villacampa sin claridad ofensiva.
Con este resultado, Rayadas se acerca a la posibilidad de conquistar su quinto título de Liga MX Femenil, mientras que América buscará remontar en casa para aspirar a su tercera estrella.
El partido de Vuelta se disputará el próximo domingo a las 12:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde se definirá a las campeonas del Clausura 2026.