Jaime Lozano deja el banquillo de Pachuca tras un torneo irregular y el fracaso en el Mundial de Clubes
Jaime Lozano dejó de ser director técnico del Pachuca. El estratega mexicano, que llegó al banquillo hidalguense para dirigir al equipo en el Mundial de Clubes y en el Apertura 2025 tras la salida de Guillermo Almada, fue cesado este domingo luego de una campaña marcada por la irregularidad y las críticas.
Bajo su gestión, los Tuzos cerraron la fase regular en el noveno lugar de la tabla general, con un saldo de seis victorias, cuatro empates y siete derrotas. El golpe definitivo llegó tras la derrota ante Santos Laguna, partido en el que el equipo pudo haber asegurado el séptimo puesto del torneo, pero terminó cayendo al noveno y obligado a disputar el play-in ante los Pumas.
Desde su llegada, Lozano enfrentó cuestionamientos por el rendimiento del equipo y, sobre todo, por la actuación en el Mundial de Clubes, donde Pachuca firmó una participación considerada desastrosa. A pesar de contar con una plantilla competitiva, el proyecto nunca logró consolidarse ni en resultados ni en funcionamiento.
A través de un comunicado oficial, el Club Pachuca informó que la decisión se tomó “tras un diálogo abierto y en común acuerdo”, agradeciendo al entrenador por su entrega y profesionalismo:
“Agradecemos profundamente el tiempo que dedicó al proyecto y el esfuerzo que entregó día a día para representar nuestros valores dentro y fuera de la cancha. Jaime es, ante todo, un hombre íntegro, un profesional de primer nivel y una persona cuya calidad humana dejó huella en el club”, señaló la institución.
El club anunció que en las próximas horas dará a conocer quién asumirá el mando del primer equipo, que se prepara para enfrentar a los Pumas en busca de un lugar en la Liguilla.
La etapa de Lozano en Pachuca se cierra sin lograr los objetivos deportivos esperados, pero con la promesa —según la directiva— de que el proyecto seguirá apostando por la continuidad y el desarrollo de talento mexicano.