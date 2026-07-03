La Liga MX aportó 27 jugadores al Mundial ¡por 202 de los torneos de Inglaterra!
México aspira a la épica este domingo porque muchos de los rubros que se miden en el papel reflejan el poderío inglés, y ninguno como el que se refiere a las Ligas representadas en el Mundial.
Previo al partido de Dieciseisavos de Final del Mundial 2026, el que podrá ser el más importante de la historia para el futbol mexicano, el potencial de Inglaterra y México también puede medirse por la capacidad de sus ligas.
Es precisamente ese rubro donde Inglaterra es el país más imponente, pues la Premier League aporta lo que nadie a esta Copa del Mundo: 156 jugadores, mientras que la Liga MX envió un contingente entre cinco y seis veces menor, de 27 futbolistas.
En ese aspecto nadie le gana a Inglaterra como sí en algunos otros que referencian a los países de la élite futbolística a nivel global.
Por ejemplo, la selección británica compite entre las más caras pero no es la mejor valuada. La número uno es Francia, con una cotización de 1,732 millones de dólares, por 1,550 millones de dólares de Inglaterra. En esa medición, México es la número 25, con un valor de 218 mdd.
Por eso es en el rubro de Ligas donde Inglaterra no tiene comparación. Porque, además, a esos 156 jugadores se le pueden sumar los 39 que aporta la Championship, la segunda división inglesa, así como los de otras categorías británicas más abajo.
Así, Inglaterra totaliza 202 representantes de sus Ligas en el Mundial, el 16.1% del total de jugadores en el torneo, que es de 1,248.
Por valor, la diferencia es descomunal a favor de la Premier
Las diferencias se vuelven más abismales al medir el valor de esos 156 jugadores que aporta la Premier League, ya que tan solo ellos representan una tercera parte del valor de todos los futbolistas que fueron al Mundial.
El valor total de los 1,248 jugadores es de 18,686 millones de dólares. De ellos, 6,238 son por los futbolistas de la Premier League, entre los cuales el más caro es el noruego Erling Haaland (220 millones de dólares), seguido por los ingleses Bukayo Saka (165 mdd) y Declan Rice (121 mdd), así como por el alemán Florian Wirtz (121 mdd) y el ecuatoriano Moisés Caicedo (121 mdd).
Pese a ello, curiosamente el jugador más caro de la selección inglesa no juega en la Premier League, pues se trata de Jude Bellingham, figura del Real Madrid, quien tiene un valor de 198 millones de dólares.
Incluso el valor de los jugadores de la Championship es superior al de los futbolistas de Liga MX, con un valor de 280 millones de dólares en el caso de la segunda división inglesa, por 118 mdd que valen los futbolistas que aporta el torneo mexicano.
Lo curioso es que el Mundial contó con jugadores de categorías incluso menores a la segunda división de Inglaterra. De su tercera categoría hubo cinco jugadores, repartidos en las selecciones de Nueva Zelanda, Escocia y Canadá, así como de la cuarta división, el neozelandés Ben Waine, jugador del Port Vale, mientras que Tommy Smith, del mismo país oceánico, pertenece al Braintree, de la sexta categoría británica.