El Cañón del norte: Uziel Muñoz y el impulso de una promesa
Uziel Muñoz Galarza nació en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, a las faldas de la Sierra Madre Occidental, donde reverdecen los duraznos, la cerámica es un arte y lucen amplios pastizales. De este pequeño poblado de 62 mil habitantes, emerge en la cotidianidad el primer medallista mundial mexicano en impulso de bala.
La población de Chihuahua es notablemente más alta en comparación con otras regiones. Basta con viajar al Estado para notarlo. El promedio de altura para los hombres es de 1.80 metros y Uziel mide 1.85. Esta ventaja genética es una de las principales razones que le permite sobresalir en su deporte. En Chihuahua sobresalen especialmente los basquetbolistas y los atletas de pruebas de lanzamiento.
Te puede interesar: Uziel Muñoz gana histórica plata en impulso de bala en el Mundial de Tokio
El motor emocional: la promesa a su hermano
Uziel comenzó en el ciclismo BMX y fue a los 14 años cuando realizó su primer impulso de bala después de un ensayo con la banda de guerra de la secundaria. Vio a uno de sus amigos y le apostó por un refresco y unas papas a que podía ganarle. Sin conocer la técnica, lo venció. A partir de ahí el entrenador Juan Carlos Herrera lo invitó a formar parte del equipo y uno de sus primeros entrenadores fue Juan de Dios Vázquez, en Ciudad Juárez. Ambos le brindaron las bases técnicas.
Un día, su hermano Mateo lo vio tomar una cerveza y fumar, y le dijo: “No eres buen deportista porque los buenos deportistas no fumaban ni tomaban”. Uziel tiró el cigarro y la cerveza. Tiempo después, hace casi 10 años, su hermano falleció en un accidente. Desde entonces Uziel le hizo una promesa: algún día iría a unos Juegos Olímpicos.
El método del Cañón mexicano
Uziel se autodenomina “El Cañón” en alusión a la potencia de sus lanzamientos. El impulso de bala proviene de la Antigua Grecia, donde se lanzaban piedras y con el tiempo evolucionó hasta utilizar balas de cañón.
Entrena muchas veces a doble sesión de lunes a domingo. Depende de la temporada y la planificación, pero su entorno lo describe como metódico y perfeccionista. Se enfoca en los detalles. La bala oficial pesa 7.26 kilos, pero Uziel entrena con balas de hasta 18 o 20 kilogramos.
Erwin Laberdesque, entrenador de equipos de lanzamiento, explica que el entrenamiento con Uziel no es improvisado. Todo está planificado. Los entrenamientos son intensos, pero medidos. No se sobreentrena. Uziel tiene más de 15 años haciendo atletismo.
Uziel rompió récord mexicano en el Campeonato Mundial de Atletismo en Tokio con una marca de 21.97. El entrenador Erwin Laberdesque asegura que ya había parámetros que indicaban que podía lanzar dicho récord. El siguiente paso es estabilizar esa marca para después ir por los 22 metros.
“La distancia de 21.97 metros no es una marca cualquiera. No estamos en año olímpico, pero esta marca ya pone a Uziel entre los mejores del mundo”, enfatiza vía telefónica Erwin Laberdesque.
El área de lanzamiento es un círculo de 2.13 metros de diámetro. Hay dos técnicas: lineal y rotacional. Uziel usa la rotacional. No hay una técnica mejor, pero sí es cierto que el top 10 del mundo usa rotación. Eso requiere velocidad, fuerza, coordinación. De hecho, el giro se originó en Rusia, y se le llama “Baryshnikov”, como si fuera una danza de ballet. Pero con fuerza.
A Uziel, que no es tan alto como otros lanzadores que miden arriba de los 2 metros como el tricampeón olímpico y mundial, el estadounidense Ryan Crouser, le conviene esa técnica para aprovechar su agilidad. También por eso entrena fuerza, flexibilidad, técnica... todo combinado. La bala no se debe separar del cuello, no se puede salir del círculo antes de que caiga el implemento, ni lanzar fuera del ángulo permitido. Si lo hace, es foul. Uziel realiza un solo giro dentro del círculo. El gesto técnico implica tener la bala bien colocada detrás de la oreja antes del impulso final.
‘Lo más difícil es ser punta de lanza’.- Diego del Real
México no es potencia en impulso de bala, le tocó descubrir el camino de una disciplina donde no había escuela previa ni punto de partida opina en entrevista Diego del Real, cuarto lugar olímpico en lanzamiento de martillo y también pupilo de Alejandro Laberdesque.
Lo más difícil es eso: ser punta de lanza. “Antes de él, no había nadie en México en esta prueba. Y me atrevo a decir que probablemente sea también el primer latinoamericano en la historia en haber sido medallista mundial en lanzamiento de bala. Estoy prácticamente seguro de eso”.
—¿Qué tan complicada es esta prueba?
—Muy complicada. Tan es así, que es el único latinoamericano que ha logrado esto. Después del salto con garrocha, los lanzamientos son de los eventos más técnicos. No se trata solo de fuerza; hay que aprender a transferir tus capacidades físicas a lo técnico.
Además, no existe una escuela como tal en esta disciplina. Hay mucho empirismo, mucho secretismo a nivel mundial. Casi nadie comparte el “cómo” lanzar más lejos. Si fuera sencillo, ya alguien más en Latinoamérica lo habría hecho. Pero no. Uziel es el primero.
La técnica de Uziel es la combinación de muchas escuelas desde Juan Carlos Herrera, Juan de Dios Vázquez, Leandro Avelle hasta Alejandro Laberdesque, con quien llegó después de no clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Uno de los dolores más grandes de su carrera.
Uziel dejó Chihuahua para irse a vivir a Nuevo León y entrenar con Alejandro Laberdesque, reconocido entrenador de origen cubano que llegó a México en 1993 y uno de sus logros más destacados fue el cuarto lugar olímpico con Diego del Real en lanzamiento de martillo.
Laberdesque no pudo cumplir su sueño de competir como atleta en unos Juegos Olímpicos, pero sí lo hizo en tres ocasiones con Diego y debutó a Uziel el año pasado en París 2024, donde avanzó a la Final y se ubicó en octavo lugar, un resultado histórico para México en esta disciplina. Cuando no entrenan, juegan ping pong para divertirse.
A diferencia de muchos entrenadores que solo aceptan lo que ellos dicen, Alejandro escucha. Cuando le plantean una situación lógica, la analiza. Es decir, lo que Uziel le dice y lo que Alejandro aporta, ambos lo investigan juntos. El equipo de lanzamiento invierte mucho en conocimiento: leen libros, asisten a conferencias y analizan datos. El resultado de Uziel es prueba de eso.
Sabía que haría algo grande. En la gira europea ya mostraba esa mentalidad. Uziel y Diego del Real compartieron una conversación clave previo al Mundial de Tokio. No hablaron de buscar un resultado en términos de posiciones, sino que coincidieron que Uziel podía lanzar mucho más. En particular, superar la barrera de los 22 metros.
Diego le mostró un análisis que elaboró. “No puedo llamarlo estudio porque eso implicaría una rigurosidad formal, pero sí fue un análisis cuantitativo bastante preciso “sobre lo que creía que era una variable que estaban dejando fuera. “Le compartí mi experimentación y la posible solución, basada en una hipótesis, y él coincidió. A partir de ahí, tomó sus propias decisiones”.
—¿Por qué la marca de 21.97 metros es tan significativa?
— Porque la barrera de los 22 metros en lanzamiento de bala es como los 80 metros en martillo. Es el sueño de todos. Son marcas que se llaman de excelencia o de maestría deportiva. Para llegar ahí se necesitan muchos años de trabajo consciente. No es algo que logre cualquiera.
México no lo contempló, pero hizo historia
Uziel entrena en la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el caso del medallista mundial, después de su desempeño en París, las autoridades de Chihuahua encabezadas por Teporaca Ramos del Hierro, titular del Instituto Chihuahuense del Deporte, se dieron a la búsqueda de Uziel para que formara parte del Proyecto Olímpico rumbo a Los Ángeles 2028. Él entrena en Monterrey, pero con estímulos que provienen del Instituto del Deporte de Chihuahua.
En días recientes, Uziel reveló que la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo no lo tenía contemplado para la justa, a pesar de ser el mejor atleta varonil de su disciplina. Uziel consiguió mil 308 puntos para clasificarse a este Mundial de Tokio.
Sin embargo, Claudia Pérez, secretaria general de la Federación, señaló que como Uziel se clasificó por puntos debía pagar sus gastos para viajar a Tokio. Fue entonces que el Instituto del Deporte de Chihuahua fue quien se encargó de comprarle los uniformes y el boleto de avión a Tokio, donde ganó la histórica medalla de plata en el Campeonato del Mundo.
El mexicano rompió el récord nacional con una marca de 21.97 metros. Fue en el último intento cuando se metió al podio solo por detrás del estadunidense Ryan Crouser, tricampeón olímpico y mundial, con un lanzamiento de 22.34. Ésta era la primera medalla de México en impulso de bala en toda la historia de los Mundiales.