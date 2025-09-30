Después del Mundial, Isaac del Toro apunta a un nuevo triplete en Italia
Después de lograr el séptimo lugar en el Campeonato Mundial de ciclismo de ruta en Ruanda, Isaac del Toro correrá tres carreras de un día, del 5 al 7 de octubre.
La primera será la Copa Agostoni, el próximo domingo, donde correrá junto al italiano Alessandro Covi (UAE Team Emirates), al siguiente día la Copa Bernocchi y finalizará su participación el martes con Tre Valli Varesine. Todas las competencias se llevarán a cabo en territorio italiano, un escenario que históricamente le ha favorecido al ciclista mexicano desde el subcampeonato en el pasado Giro de Italia.
Actualmente, Isaac del Toro ocupa el cuarto lugar del ránking mundial y suma 13 victorias en la presente temporada. Acumula un total de 16 triunfos como profesional —a sus 21 años—. Seis de esas victorias las logró en territorio italiano. En una demostración de su gran capacidad hace un par de semanas completó el triplete de carreras semiclásicas en Italia.
Sus últimos cuatro triunfos han sido en Italia con: el GP Industria & Artigianato, el Giro de la Toscana, la Copa Sabatini y la última el Trofeo Matteotti.
"Los mexicanos son una gran afición, tienen un gran fervor y vienen a todas la carreras a ver a Isaac del Toro para animarle y ser su fan".- Joxean Fernández, Team Manager UAE Team
La Copa Agostoni
La Copa Agostoni es una clásica ciclista profesional que se disputa anualmente en las immediaciones de Lissone, en la provincia de Milán, en Lombardía, en Italia, en honor al ciclista italiano Ugo Agostoni. Aunque se disputa desde 1946, solo desde 1959 es para ciclistas profesionales.
La Copa Bernocchi
La Copa Bernocchi es una competición ciclista profesional que consiste en una sola etapa y se disputa anualmente en las inmediaciones de Legnano, en la provincia de Milán, en Lombardía, en Italia.
Tre Valli Varesine
La clásica de Tre Valli Varesine es una de las más antiguas del mundo y siempre se organiza un martes a principios de octubre. La ciudad de Varese es una de las principales de la región de Lombardía y cuenta con 82 mil habitantes. La región es famosa por sus diversos lagos, como el Lago Maggiore, el Lago di Lugano, el Lago di Como y el Lago di Varese.