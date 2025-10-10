Pogačar busca récord, Del Toro lo respalda
El ciclista mexicano Isaac del Toro competirá este sábado 11 de octubre en la Il Lombardia, donde su compañero de equipo, el esloveno Tadej Pogacar, principal favorito al triunfo.
Para lograr esta hazaña contará con la ayuda de Del Toro, el polaco Rafal Majka, el británico Adam Yates, el australiano Jay Vine, el esloveno Domen Novak, y el francés Pavel Sivakov. Pogacar buscará el récord de cinco victorias consecutivas en la clásica de las hojas muertas. Si gana igualará las cinco victorias del mito italiano Fausto Coppi, aunque de hacerlo sería de manera consecutiva.
Isaac del Toro ayudaría en esta labor a su compañero de equipo en el último ‘monumento’ del año y donde prácticamente se da el cierre de la temporada a la mayoría de los ciclistas. De conseguir una victoria, el mexicano llegaría a 16 en la temporada, donde ha ganado siete clásicas italianas.
Al siguiente día Isaac, número cuatro del mundo, competirá en el Trofeo Tessile & Moda - Valdengo Oropa.
Recorrido:
La clásica de las hojas muertas tendrá inicio en Como, la primera ascensión importante será el Madonna del Ghisallo. La siguiente fase contará con una corta pero intensa bajada hacia el municipio de Berbenno, donde los corredores enfrentarán una subida con pendientes pronunciadas, sobre un recorrido total de 238 kilómetros.
El ascenso de mayor exigencia comenzará en el Passo della Crocetta. El punto más alto de la jornada estará en el paso de Zambla Alta, a mil 257 metros sobre el nivel del mar. Desde Zambla Alta, los ciclistas bajarán hacia Gazzaniga y luego subirán el Passo di Ganda, una subida difícil tras 200 km de carrera. Después, descenderán hacia Nembro y Bergamo, pero antes de la meta enfrentarán una última cuesta muy dura en Colle Aperto, donde el público los animará con entusiasmo.
¿Dónde verlo?
Horario: 02:30 horas (tiempo del centro de México)
Claro Sports