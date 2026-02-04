Ricardo Olavarrieta: el primer patinador mexicano de la historia en el hielo
Cuando tenía entre seis y siete años, los padres de Ricardo Olavarrieta lo llevaron a ver un espectáculo sobre hielo llamado Holiday & Ice, fusionado con Ice Follies. Estos show de estilo parisino y originalmente enfocados en un público adulto estaban en transición.
Las luces frías, la música envolvente y la pista helada quedaron en la memoria de aquel niño. Ver al patinador adolescente Bobby Pendleton como la estrella solista del espectáculo ––el primero de su edad en recibir un contrato para un show profesional–– fue una revelación para Olavarrieta. Sobre el hielo parecía desafiar los límites con saltos y giros. En ese instante nació su vocación.
"Ahí comienza la historia. Surge una motivación y les decía a mis papás que quería patinar. Era difícil porque estamos hablando que no había pistas de hielo en el país. Estamos hablando de inicio de cero de esta generación de patinadores".- Ricardo Olavarrieta, primer patinador
No existían pistas de hielo en ese momento. Aunque hubo un auge de pistas en la década de los 60 en Insurgentes, Mariano Escobedo y Revolucionario. Éstas habían desaparecido antes de que él naciera en 1970. La historia de Olavarrieta comienza realmente cuando, en diciembre de 1980 ve un anuncio sobre la próxima apertura de la pista de hielo Skatorama, de Lomas Verdes. Un evento crucial que le brindaría la primera oportunidad de aprender y desarrollarse en el patinaje artístico sobre hielo en México.
Impulsado por el deseo de patinar, Ricardo convenció a sus padres para visitar el lugar y solo encontró una bodega en construcción: un espacio vació sin hielo. Les indicaron que regresaran en 4 o 5 meses después. A pesar de la espera su determinación se mantuvo y pidió unos patines como regalo de Navidad. Esta pista de hielo se convirtió en el punto de partida del patinaje en el país.
Ricardo recibió sus primeros patines que coincidió con la popularidad de la película Castillos sobre hielo ––que retrataba el patinaje en aquella época––. Este hecho marcó su profunda conexión con la pista helada. Contrario a otros atletas, su motivación principal no era competir en unos Juegos Olímpicos o Campeonatos Mundiales sino el sentido de comunidad que se formaba en la pista.
"Muchas veces se busca la motivación en un factor externo y no es por ahí. El impulso es personal. Nunca tuvieron que forzarme, yo despertaba a mis papás para que me llevaran a patinar".- Ricardo Olavarrieta
Él era quien despertaba a sus padres a las 6 de la mañana de un domingo para que lo llevaran a patinar. Era una pasión innata por el deporte que le sobrepasaba. Sus padres le sugerían descansar. En su niñez jugaba a patinar e imaginaba estar en los Juegos Olímpicos de Sarajevo 1984 mientras los veía por televisión. El destino le sugería una sorpresa.
Desde el inicio de su carrera su objetivo no fue ser un “gran campeón” o ganar “grandes medallas” sino “abrir un camino” para el patinaje artístico sobre hielo en México, un deporte poco común en el país.
La primera sesión pública en la pista de hielo Skatorama fue un momento significativo porque marcó el primer contacto físico con el hielo después de haber expresado un fuerte deseo por patinar desde niño tras ver un espectáculo y haber convencido a sus padres para que le compraran patines y lo llevaran a ver la recién inaugurada pista.
Debido a la gran novedad y popularidad de las pistas de hielo en México, había largas filas y tener sus propios patines le permitió saltarse la espera para el alquiler y acceder más rápido a la compra de su boleto. Esta facilidad de acceso, aunque pequeña, le permitió sentir la “libertad en un lugar mágico”.
Había una enorme expectativa y curiosidad por un deporte nuevo. Resultaba extraño para la gente en un país donde no había nieve casi de forma natural. Precisamente por eso atraía miradas y despertaba asombro. Olavarrieta intentó replicar lo que veía en el hielo ––una práctica que le funcionaba a veces––. Este primer contacto con el hielo se convirtió en“su lugar feliz”, en una fuente de inspiración para dejar un legado.
A principios de su carrera, alrededor de 1985, México carecía de una federación reconocida que le permitiera a sus patinadores competir a nivel internacional. Antes de esto, los patinadores mexicanos, incluido Olavarrieta, participaban en competencias de centro comercial de forma individual, sin afiliación oficial.
La creación de una federación y el cumplimiento de estos requisitos eran esenciales para que México pudiera “empezar a medirse en el mundo”. La llegada de jueces internaciones para certificar la existencia y el nivel del patinaje de hielo en México fue el paso crucial para la afiliación. Esto permitió a patinadores como Olavarrieta representar a su país en eventos internacionales y cumplir con su objetivo: abrir un camino para el deporte en México.
Una vez establecida la idea de crear esta federación en 1985, el siguiente paso fue la visita de "visores internacionales" y jueces externos. Su propósito era certificar el nivel de los patinadores mexicanos y verificar que el deporte se practicaba en el país, cumpliendo con los requisitos para ser miembro de la ISU.
Estos observadores se sorprendieron gratamente al descubrir el nivel de habilidad de los patinadores mexicanos, quienes eran capaces de realizar elementos complejos como el "doble Axel". Este salto era un "elemento obligatorio" y el mínimo requerido para rutinas cortas, técnicas o junior en aquella época.
Como resultado de esta evaluación positiva, la afiliación completa de México a la ISU se logró en menos de un año. Basándose en los informes de estos jueces, la ISU comenzó a otorgar permisos para que participaran en eventos internacionales, como el Mundial Junior al que fue asignado Ricardo.
Sus inicios en el entrenamiento eran muy “empíricos” ante la falta de estructura formal. Tuvo una serie de maestros temporales. Sin embargo, destaca la figura de Michael Valley, un expatinador americano, con quien patinaba los fines de semana. Aunque su relación no era formal de entrenador-alumno, se ayudaban mutuamente, y Ricardo lo identifica como su primer guía y mentor, quien lo preparó para sus primeros Juegos Olímpicos.