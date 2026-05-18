Sebastián García, precisión mexicana en el tiro con arco
Sebastián García Flores, conocido como “Bachán”, es uno de los máximos exponentes del tiro con arco mexicano en la modalidad de arco compuesto. Originario de Coahuila, comenzó su camino deportivo a una edad temprana y ha construido una carrera marcada por la disciplina, la precisión y la constancia, elementos que lo han llevado a la élite internacional.
Su historia competitiva inició cuando tenía apenas 11 años, al participar en su primera Olimpiada Nacional en 2013 en Tijuana. Desde entonces, el arco se convirtió en el eje central de su vida, definiendo su rutina diaria y su enfoque hacia el alto rendimiento, más allá de una simple actividad deportiva.
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Con el paso del tiempo, García fue consolidándose como una de las grandes promesas del tiro con arco en México. Su evolución técnica y mental lo llevó a destacar en categorías juveniles y posteriormente a dar el salto al escenario internacional, donde comenzó a medirse con los mejores del mundo.
De acuerdo con World Archery, su estilo de vida está profundamente ligado al entrenamiento constante. Para él, la práctica no es una obligación. Es una elección diaria enfocada en la mejora continua, con especial atención en la repetición, la técnica y la consistencia de cada disparo.
Uno de los aspectos más destacados de su perfil es su fortaleza mental. García ha subrayado la importancia del control emocional y la concentración en competencia, habilidades que considera tan decisivas como la precisión técnica en el arco recurvo y compuesto.
Sebastián ha destacado en el tiro con arco compuesto con la medalla de plata en equipo mixto en los Juegos Mundiales de Chengdu 2025 y el bronce en el Campeonato Mundial al Aire Libre de Gwangju 2025, lo que lo consolida como referente internacional de México.
Uno de los momentos más sobresalientes de su trayectoria llegó ayer, cuando obtuvo el oro en la Copa del Mundo de Shanghái tras una Final definida en flecha de oro. Este triunfo confirmó su lugar entre los mejores arqueros del planeta.
Es visto como un atleta que ha convertido la disciplina en estilo de vida. Su trayectoria, iniciada a los 11 años en una Olimpiada Nacional, es el reflejo de una carrera construida con paciencia, enfoque y una dedicación absoluta.