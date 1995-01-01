Raúl Ratón Macías, hijo ilustre e histórico de Tepito, encarnó ese destino



A unas pocas calles del Gimnasio Cloroformo, en el número 139 de la calle Granaditas, metido en el diminuto cuarto número 19 de la vecindad, a mediados del siglo pasado vivió su infancia El Ratón.



La miseria que lo acompañó desde niño lo empujó a ganarse unas monedas como bolero en los Baños Granaditas y a veces también como mandadero. El barrio lo vio crecer con hambre y anhelos. Quiso ser futbolista hasta que Pepe Hernández y ‘El Negro’ Pérez, que se convertirían en sus entrenadores, le dieron unos guantes y lo aventaron al ring.



Cuentan los testigos de aquellos años que Tepito se desbordaba para ver pelear al Ratón, que a los 21 años, en 1955, se convirtió en campeón mundial de peso gallo de la Asociación Nacional de Boxeo (ANB). El barrio lo adoraba porque encarnaba la promesa cumplida.



No fue el único. Después del ‘Ratón’ —e incluso antes— Tepito alumbró otras leyendas que convirtieron sus calles en semillero de campeones.



También hubo personajes entrañables del boxeo que, sin ceñirse la corona mundial, se alzaron como verdaderos ídolos del pueblo. José ‘Huitlacoche’ Medel, vendedor de limones y gladiador aguerrido, fue uno de ellos. “Por lo que me platican mis tíos, la gente del deporte, del barrio y mi papá —que en paz y descanse— se paralizaba el barrio cuando José Medel peleaba. Aquella pelea con el Toluco López fue impresionante. Hubo más de 50 mil personas si no mal recuerdo”, dice Pérez.



En aquellos días la calle aún respetaba el pacto silencioso de los puños. "Era una época muy bonita, no como ahora que los jóvenes en lugar de fajarse, llaman la banda o sacan la pistola para tirotearte. Antes todo se ganaba a puño limpio", le dijo el ‘Ratón’ Macías a La Prensa el 24 de septiembre de 1995. Hasta los más duros guardaban con caballerosidad —si es, acaso, la palabra correcta—, las armas bajo el pantalón.



Pero el tiempo torció el destino.



“De aquella época Tepito ya no conserva nada”, le dijo el Ratón al diario. “Todo ha cambiado por por culpa de esa bola de gentes que llevaron la fayuca y cambiaron de todo y por todo; llegaron otras ideas que sepultaron a mi viejo barrio, que era cuna de valientes; llegaron con su poderío económico a comprar todo, pero lo único que no pudieron adquirir fue el alma, la esencia de Tepito; esa nunca la podrán comprar por más dinero que se tenga", sentenció el histórico púgil.



La épica del boxeo como una forma de huir de la pobreza fue desplazado por un atajo más siniestro y rentable: el narcotráfico. “Hay mucha hambre, hay dificultad, pero de alguna manera ya es un poquito más fácil obtener un recurso si vendes fayuca o cualquier cosa. Tampoco podemos negar el tema del tráfico”, explica Pérez, cronista del barrio.



En el barrio, trabajar para el narco ofrecía una recompensa inmediata: “Desgraciadamente las cosas más arriesgadas o delictivas son muy fáciles de adquirir. Te ven y te dicen ‘te vas a ganar tres mil pesos’ y pues uno se deslumbra. Aquí hay necesidades y a veces no hay trabajo; y si hay es trabajo mal pagado”, explica recostada en las cuerdas del ring Guadalupe “la Panterita” Lincer, entrenadora de box del Deportivo Maracaná.



“Sí influye muchísimo la delincuencia, el narcotráfico y estas bandas delictivas porque saben cómo atrapar a la gente que necesita dinero; a la gente que necesita a lo mejor cariño o protección y pues se valen de eso, de artimañas para delinquir. Es un gran factor que nos ha robado muchos talentos”, se lamenta.



Y sin embargo, no todo está perdido.