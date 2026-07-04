Raúl Jiménez y su cuarta cita mundialista: ya no solo acompaña, ahora protagoniza
Hay una postal que se repite cada cuatro años en la vida de Raúl Jiménez: la del delantero que llega a un Mundial con el cuerpo marcado por batallas ajenas al balón y el nombre, otra vez, en la lista. Ésta es la cuarta. Y esta vez, además, es titular desde el primer silbatazo.
El "Lobo" habla con la calma de quien ya conoce el camino. "Bien, contentos, emocionados, ilusionados", resume sobre el ánimo de una selección que llega invicta y con el paso perfecto a octavos de final, donde enfrentará a Inglaterra. "Hemos estado desempeñando un muy buen futbol, de menos a más", dice, consciente de que el crecimiento del equipo no fue lineal ni gratuito.
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El rival tiene nombre propio y una vieja cuenta pendiente: Inglaterra, el país donde Jiménez construyó buena parte de su carrera. Ahí, entre Molineux y las canchas de la Premier League, dejó una estadística que él mismo confiesa desconocer hasta hace poco. "Vi esa estadística ayer. No me había dado cuenta antes", admite entre risas, sobre los seis goles que le ha marcado al arquero inglés en la liga premier, Jordan Pickford, y quien es el arquero del equipo europeo.
"Es realmente bueno y quiero seguir aumentando mis goles contra ellos. Contra Inglaterra será mi primero", advierte, con la promesa de hacerle "las cosas difíciles" a una defensa que arrastra dudas. Estamos en un muy buen momento, sabemos que va a ser un partido muy difícil, estamos confiados en el buen sentido de la palabra de que podemos lograr un un buen partido”.
Con dos goles ya anotados en este Mundial, el delantero no esconde la ambición tras 113 minutos que sumó en las tres ediciones pasadas. "Necesitamos cada gol que podamos hacer", suelta, y ahí aparece la frase que lo define como profesional: "No es solo porque sea Inglaterra. Es porque es un Mundial y queremos dar lo mejor de nosotros mismos. Si podemos hacer el mejor partido de nuestras vidas, será fantástico".
Detrás de esa convicción está la sombra larga de Javier Aguirre, el entrenador que también fue jugador en un Mundial de México. Jiménez lo reconoce sin rodeos: "Desde que llegó, supo cómo ganarnos, supo cómo transmitirnos esa pasión, esa intensidad que a él le tocó vivir como jugador en un Mundial en México. Eso fue algo muy importante que nos convenció desde un principio de que se podía, de que podíamos lograr cosas muy importantes".
La afición, ilusionada, ya habla de otra cosa: de que sí se puede. Jiménez lo confirma con una frase que cierra el círculo abierto al inicio: "Confiar en los procesos. Se hablaba hace un par de años, hace tres meses, se seguía hablando (sobre las críticas al equipo). Hemos ido dando de qué hablar ahora en el buen sentido: de que sí se puede, de que juntos, unidos, podemos lograr cosas importantes". La cuarta cita mundialista del "Lobo" ya no es solo presencia. Es, otra vez, protagonismo.