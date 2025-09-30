Resultados Playoffs MLB 2025: Tarik Skubal lanza una joya y los Tigers se llevan el Juego 1 del WildCard
Este martes 30 de septiembre arrancaron las Series Wild Card de la MLB 2025, el primer capítulo de la postemporada en las Grandes Ligas.
En este formato, ocho equipos —cuatro de la Liga Americana y cuatro de la Liga Nacional— disputan series al mejor de tres juegos, con la ventaja de localía para el sembrado más alto. Los ganadores avanzan a las Series Divisionales de la MLB, donde ya esperan los líderes divisionales.
Los matchups de la Serie de Comodín 2025 ofrecen choques imperdibles: en la Liga Americana se enfrentan los Red Sox de Boston contra los Yankees de New York y los Guardians de Cleveland contra los Tigres de Detroit; mientras que en la Liga Nacional se vienen duelos con igual intensidad entre los Dodgers de Los Ángeles y los Reds de Cincinnati y los Padres de San Diego contra los Cubs de Chicago.
Aquí te compartimos los resultados completos de la jornada de este martes y cómo queda definido el camino hacia las Series Divisionales de la MLB 2025.
Tigres de Detroit 2 - 1 Guardians
Los Detroit Tigers vencieron 2-1 a los Cleveland Guardians en Progressive Field en el Juego 1 de la Serie de Comodín de la Liga Americana, gracias a una actuación histórica de su as Tarik Skubal.
El zurdo dominó casi de principio a fin y firmó una salida de época: 7.2 entradas, apenas tres hits, una carrera y 14 ponches, igualando el récord de la franquicia en postemporada que databa de 1972 con Joe Coleman.
Fue una verdadera clase magistral de pitcheo, donde mostró por qué es el vigente Cy Young de la Liga Americana y favorito a repetir el premio en 2025. Su única mancha llegó en el cuarto inning, en una polémica jugada en home que permitió la única carrera de Cleveland, pero inmediatamente volvió a controlar el partido con su slider y su recta alta de más de 97 millas.
Los Tigers recuperaron la ventaja en la séptima entrada con un squeeze play ejecutado por Zach McKinstry, suficiente para sostener la victoria pese a un susto en la parte baja de la novena entrada.
Con el marcador 2-1, un error del segunda base Spencer Torkelson permitió que José Ramírez llegara hasta la tercera sin outs, dándole vida a los Guardians. Sin embargo, Cleveland desperdició la oportunidad: Ramírez fue sorprendido entre tercera y home tras un rodado a primera en jugada de fielder's choice, y los felinos lograron apagar la amenaza.
Detroit se adelantó 1-0 en la serie, cimentando su triunfo en la joya de Skubal y en la sangre fría de su defensiva en los momentos más críticos.