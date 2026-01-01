Un ícono para dos tipos de velocidad
Los Mercurial Vapor 17 apuestan por la explosividad en espacio reducido; los Mercurial Superfly 11, por la carrera larga y los espacios abiertos.
Si al jugar te caracterizas por ser rápido y efectivo en los espacios reducidos, tus virtudes son distintas de quienes prefieren aprovechar su velocidad en espacios largos. Entonces, ¿por qué usar los mismos tachones?
En pleno fervor por el futbol, Nike Mercurial presenta los nuevos tachones Vapor y Superfly, con características diferenciadas para que los cracks saquen ventaja de su rapidez en distintas situaciones.
"El deporte actual exige que los futbolistas sean rápidos de distintas formas. Por eso, Mercurial ofrece dos herramientas distintas que les permiten crear esa distancia cuando más importa", afirma James Molyneux, director senior de Innovación en Calzado de Futbol.
Son dos expresiones distintivas de velocidad pensadas para el futbol moderno: los Vapor, con características para explosividad en espacios estrechos, y los Superfly, diseñados para potenciar la aceleración en una carrera larga.
Ambos aprovechan lo mejor de la innovación en alto rendimiento de Nike para potenciar la velocidad de las estrellas más rápidas y ágiles del deporte, como Kylian Mbappé, Sam Kerr, Vini Jr, Cristiano Ronaldo y Salma Paralluelo.
El equipo de diseño de Nike desarrolló estos tacos para fomentar un estilo de juego creativo y audaz, ofreciendo agarre adecuado para los talentosos que no dudan en encarar al rival con dribles, recortes bruscos y constantes cambios de ritmo y dirección.
Los Vapor 17 son los Mercurial más ligeros que se han fabricado hasta la fecha. Están inspirados en los spikes que usan los atletas velocistas, beneficiando la tracción para unos primeros pasos explosivos.
Su diseño translúcido con perforaciones es minimalista a fin de reducir la sensación de peso durante todo el partido sin sacrificar el control. La parte superior Atomknit ultraligera se combina con una placa FlyLite ultradelgada para una respuesta inmediata en la planta del pie. Los tacos son de diseño chevrón redondeados y están alineados para mejor tracción al arrancar, además de ayudar a detenerse para poder hacer cambios rápidos de dirección.
"Eliminamos todo lo que no favorecía la rapidez, por lo que brindan una sensación minimalista, con ajuste firme y respuesta inmediata. En espacios estrechos, la velocidad se nota en qué tan rápido puedes quitarte de encima a la defensa", afirmó Molyneux.
"Dos expresiones de velocidad."Nike Mercurial — Vapor 17 & Superfly 11
Los nuevos Superfly 11 fueron pensados como los tachones capaces de facilitar una velocidad de escapada a la que se pueda acceder constantemente durante todo el partido.
Entre sus beneficios destaca el sistema de velocidad más responsivo que haya desarrollado Mercurial, el cual potencia la carrera de los atacantes que ven oportunidades en los espacios abiertos.
Con los Mercurial Superfly 11, los jugadores se convierten en una amenaza para los rivales, al aceleran a cada zancada con una velocidad máxima constante, sobre todo cuando ya está avanzado el partido y el cansancio de los rivales concede espacios.
"El sistema Air Zoom visible está ahí a propósito: puedes ver la velocidad y brindan la confianza para volver a la carga, especialmente hacia el final del partido, cuando se abre el juego", apuntó Molyneux.
Ambos modelos Mercurial aprovechan el conocimiento de cinco décadas de historia de Nike como líder en innovación en alto rendimiento, mejorando la velocidad en los momentos decisivos, los arranques y los piques cortos.
Para materializar los nuevos Mercurial, los especialistas de Nike analizaron la velocidad en todas sus formas: aceleración explosiva, agilidad, desaceleración, sprints repetidos en condiciones de cansancio y la realidad de la rapidez al final de un partido.
Los estudios de laboratorio, junto con las pruebas de desgaste a largo plazo y las pruebas de campo, permitieron enfocarse en cómo se genera, se gestiona y se reutiliza la energía a lo largo de 90 minutos o más de juego.