¿Cuál es tu fortaleza en el fut?

Si al jugar te caracterizas por ser rápido y efectivo en los espacios reducidos, tus virtudes son distintas de quienes prefieren aprovechar su velocidad en espacios largos. Entonces, ¿por qué usar los mismos tachones?

En pleno fervor por el futbol, Nike Mercurial presenta los nuevos tachones Vapor y Superfly, con características diferenciadas para que los cracks saquen ventaja de su rapidez en distintas situaciones.

"El deporte actual exige que los futbolistas sean rápidos de distintas formas. Por eso, Mercurial ofrece dos herramientas distintas que les permiten crear esa distancia cuando más importa", afirma James Molyneux, director senior de Innovación en Calzado de Futbol.

Son dos expresiones distintivas de velocidad pensadas para el futbol moderno: los Vapor, con características para explosividad en espacios estrechos, y los Superfly, diseñados para potenciar la aceleración en una carrera larga.

Ambos aprovechan lo mejor de la innovación en alto rendimiento de Nike para potenciar la velocidad de las estrellas más rápidas y ágiles del deporte, como Kylian Mbappé, Sam Kerr, Vini Jr, Cristiano Ronaldo y Salma Paralluelo.