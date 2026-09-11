Tras dar la vuelta al mundo, ciclista prepara recorrido de Alaska a la Patagonia
Lael Wilcox quería convertirse en la persona más veloz en darle la vuelta al mundo sobre una bicicleta. Había preparado cada detalle para conseguir el récord absoluto, pero su cuerpo la obligó a parar después de 14 días y cerca de 4,800 kilómetros.
El calor extremo en España le causo náuseas y vómitos hasta convertir el intento en un riesgo para su salud. “Odio abandonar, pero esta vez es la decisión correcta”, explicó en junio. Tres meses después, la estadounidense ya eligió su siguiente desafío.
Wilcox anunció que en 2027 intentará recorrer la Carretera Panamericana desde Prudhoe Bay, Alaska, hasta Ushuaia, Argentina. La trayectoria establecida cubre alrededor de 22,400 kilómetros y atraviesa Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica antes de terminar cerca del extremo sur del continente. La fecha y el trayecto exactos todavía no están definidos, aunque planea comenzar entre agosto y septiembre. “Quiero hacerlo rápido”, aseguró a Cycling Weekly.
La ciclista de 39 años no afirmó si buscará el récord general o solamente la marca femenina. El mejor tiempo conocido lo contempla Bond Almand, quien completó el recorrido en 75 días, 17 horas y 55 minutos. La canadiense Ashleigh Myles posee la referencia femenina con 118 días, dos horas y 30 minutos. En ambos casos, la zona del Darién colombiano debe cruzarse por aire debido a que no existe una carretera continua entre Panamá y Colombia.
La nueva aventura recuperará el estilo que Wilcox utilizó en 2024, cuando estableció el récord femenino de la vuelta al mundo al completar 29,169 kilómetros en 108 días, 12 horas y 12 minutos. Esta vez viajará de manera autosuficiente, resolverá por cuenta propia su alimentación y sus necesidades durante el camino, y permitirá que otros ciclistas la acompañen en algunos puntos de referencia. Su esposa, Rugile Kaladyte, documentará el recorrido y se reunirá con ella por las noches para grabar un podcast.
Wilcox sabe que el clima volverá a ser un factor imposible de controlar, pero no pretende esconderse del riesgo que terminó con su intento anterior. La diferencia es que ahora no tendrá que perseguir un ritmo de 16 horas diarias alrededor del planeta.
Cruzará el continente donde nació, atravesará los Andes y conocerá territorios que lleva años anhelando. Después de descubrir hasta dónde no podía continuar, volverá a la bicicleta para averiguar hasta dónde puede llegar.