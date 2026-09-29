Diez cajones entre 3,500: la accesibilidad del Azteca falla desde el estacionamiento

Roberto llegó con su hijo, una persona con discapacidad, al Cruz Azul-Santos de la Jornada 7 del Apertura 2026 en el Estadio Azteca. Antes de entrar preguntó si había un estacionamiento especial que les ahorrara parte del trayecto hasta su lugar.

La respuesta fue que el estacionamiento era general y costaba 450 pesos, pero nadie le señaló una zona determinada ni le garantizó un cajón accesible una vez dentro.

"Con él yo a fuerzas tengo que traer mi carro, gastar en estacionamiento o gastar en taxi", explicó a Sports Illustrated México.

Al final, prefirió dejar el auto en una de las casas vecinas que rentan lugares a los aficionados en días de partido.

Los cajones para personas discapacidad en el Estadio Azteca | Esteban Méndez

Su caso no fue una excepción. El Estadio Banorte informa en su página oficial que su estacionamiento exterior ocupa 85,453 metros cuadrados y tiene capacidad para hasta 3,500 vehículos.

En tres partidos del Apertura 2026, Cruz Azul-Santos, América-Chivas y Atlante-Rayados, este medio identificó sólo 10 lugares diferenciados visualmente para personas con discapacidad, apenas el 0.29 por ciento de la capacidad anunciada.

La cifra queda muy por debajo de la referencia que fija la regulación de la Ciudad de México.

El estacionamiento forma parte de un inmueble que se transformó para el Mundial 2026. Grupo Ollamani, la empresa propietaria, contrató con Banorte un crédito por 2,100 millones de pesos para la remodelación.

¿Cómo se consigue uno de esos lugares?

Ni siquiera esos 10 estaban marcados igual. Sólo cinco tenían pintado en el piso el símbolo de la silla de ruedas, cuatro eran simples cajones pintados de azul y en el último apenas uno de los bordes tenía ese color.

La señal vertical tampoco ayudaba a encontrarlos. Junto a la zona había un letrero de accesibilidad amarrado a una estructura, inclinado, parcialmente escondido y cubierto de stickers, tanto que a simple vista era difícil saber que marcaba un espacio para personas con discapacidad.

El siguiente problema aparecía al preguntar cómo conseguir uno de los lugares. Durante los recorridos, los acomodadores que distribuían los automóviles y los trabajadores que escaneaban los códigos QR en la entrada no pudieron explicar a Sports Illustrated México cuál era el mecanismo para asignarlos.

En el Atlante-Rayados de la Jornada 10, uno de los acomodadores se limitó a responder que ya estaban ocupados.

Esa noche, Laura Garza llegó al Azteca con una lesión en la pierna izquierda, desplazándose en un scooter.

El letrero para personas con discapacidad | Esteban Méndez

Ella y sus acompañantes avisaron desde la entrada que tenían una necesidad de movilidad y fueron enviados de una puerta a otra. Compraron el acceso al estacionamiento y, una vez dentro, les dijeron que los lugares para personas con discapacidad ya estaban ocupados.

"No nos ofrecieron. De hecho, fue un desorden donde anduvieron de una puerta a otra puerta", relató. Tampoco encontró al comprar una opción para reservar alguno de esos espacios. "No. No, solo es la compra general y ya llegas", respondió.

Había pagado 400 pesos precisamente para estacionarse cerca y acortar el recorrido con la lesión.

En ese partido, este medio vio autos estacionados en algunos de esos cajones, sin forma de saber si sus ocupantes tenían autorización o alguna necesidad de movilidad. El punto es otro: nadie del personal consultado supo explicar cómo controla el estadio esos lugares.

La experiencia cambia cuando el aficionado consigue entrar. Roberto reconoció que dentro encontró accesos preferenciales, sillas de ruedas y personal dispuesto a ayudar.

"El acceso es muy fácil dentro del estadio, la verdad. Eso sí está bien, lo único que yo digo ahorita es el estacionamiento", dijo. En el estacionamiento aparece el punto ciego: la accesibilidad puede estar resuelta después de determinada puerta, pero primero hay que llegar hasta ella.

¿Qué dicen las normas?

La regulación de la Ciudad de México permite dimensionar lo encontrado. La Norma Técnica Complementaria para el Proyecto Arquitectónico establece que los estacionamientos de más de 1,000 cajones deben considerar uno para personas con discapacidad por cada 50 o fracción, con dimensiones específicas y conectados a una ruta accesible.

Si los 3,500 cajones que anuncia el estadio fueran la base computable, la referencia sería de 70 espacios. Sports Illustrated México encontró diez, el 0.29 por ciento del estacionamiento frente al 2 por ciento que representa esa proporción, o apenas el 14 por ciento de la referencia.

Las disposiciones técnicas establecen que los espacios para vehículos que transportan a personas con discapacidad deben llevar el pictograma correspondiente y señalización vertical, además de una franja de circulación que coincida con la ruta peatonal accesible.

Por eso, los cinco cajones sin el pictograma completo y el letrero deteriorado junto a la zona no son una cuestión estética: la señal sirve para identificar dónde comienza un recorrido accesible.

En otro estadio mundialista, la diferencia es clara. El Estadio Akron de Guadalajara informa que su estacionamiento general tiene 4,894 lugares, 79 de ellos para personas con discapacidad, y que en otra zona, para autobuses y vehículos, suma 30 más entre 535 cajones. En total son al menos 109.

La FIFA coloca el estacionamiento todavía más al centro de la discusión. Sus Football Stadiums Guidelines funcionan como referencia técnica para el diseño de estadios y establecen que la estrategia de accesibilidad debe abarcar todo el recorrido del espectador: desde el lugar donde estaciona o toma el transporte público hasta la entrada, la circulación por el inmueble y su asiento.

También señalan que debe haber estacionamientos accesibles y zonas de ascenso y descenso cerca del estadio. Para la FIFA, la accesibilidad no empieza en el torniquete.

¿Cuánto cuesta acercarse?

Acercarse en auto al Azteca, además, cuesta cada vez más. Cuando el estadio reabrió para la Liga MX en abril, el estacionamiento para el América-Cruz Azul llegó a venderse en 1,139.20 pesos.

En los tres partidos que recorrió este medio, los aficionados consultados pagaron sobre todo entre 400 y 455 pesos, la misma tarifa general que le ofrecieron a Roberto sin garantizarle un cajón accesible.

Antonio Meza, aficionado de Cruz Azul que compra boletos con regularidad, recordó que antes pagaba alrededor de 250 pesos y ahora desembolsa unos 450.

Jorge, seguidor del América que asegura ir cada vez que su equipo juega de local gracias a su abono, recordó una tarifa todavía menor: "El incremento fue exponencial. Y ve, lo único que hicieron fue pintar las líneas nada más".

Otros aficionados defendieron pagar cientos de pesos por seguridad: preferían dejar el vehículo dentro del estadio antes que en alguno de los estacionamientos improvisados de los alrededores.

Para la mayoría, al menos, existe una elección entre el automóvil, el transporte público o dejar el coche más lejos.

Para Roberto y para Laura no. Llevar el auto significaba acortar el trayecto de su hijo, en un caso, y poder acercarse en scooter con una lesión, en el otro. En ninguno de los dos pagar el estacionamiento garantizó un espacio accesible.

El estacionamiento del Azteca | Esteban Méndez