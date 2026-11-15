Liga Femenil: ¡Pumas aplasta 5-0 a Tigres y avanza por primera vez a semifinales!

Pumas hizo lo increíble y goleó 5-0 a Tigres en el Estadio Universitario, dentro de los cuartos de final de vuelta del torneo Apertura 2026 de la Liga Femenil.

El equipo de la UNAM avanzó a las semifinales con marcador global de 7-3, luego de haber caído 3-2 en la ida disputada en CU.

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Los goles de Pumas fueron obra de Stephanie Ribeiro (25' y 66'), Priscila Chinchilla (56'), Montse Hernández (82') y María Sainz (89').

Este podría ser el último partido del DT español Pedro M Losa al frente de las Amazonas, pues termina contrato y la directiva norteña no lo renovaría.

Pumas se enfrentaría en semifinales al América, que tiene la mesa puesta para eliminar al Toluca en los cuartos de final, en los que las Águilas están 3-0 arriba en el marcador.