Rondón firma un doblete ante Tigres y se escapa en la tabla de goleo del Apertura 2026

Salomón Rondón dio otro paso hacia su segundo título de goleo de la Liga MX. El delantero venezolano marcó dos veces en la victoria de Pachuca por 3-0 ante Tigres, correspondiente a la jornada 15 del Apertura 2026, y amplió a seis anotaciones su ventaja sobre Juninho, de Pumas, en la clasificación individual.

A los 37 años, Rondón llegó a 15 goles en el torneo, mientras que el brasileño de Universidad Nacional suma nueve. Henry Martín, del América, y Juan Brunetta, de Tigres, aparecen detrás con ocho cada uno, aunque todavía podrían modificar sus registros en las jornadas restantes.

El venezolano no solo encaminó el triunfo de los Tuzos este sábado en el Estadio Hidalgo, sino que también se acercó a repetir el campeonato de goleo que consiguió en el Clausura 2024, cuando compartió el primer lugar con Uriel Antuna, Federico Viñas y Diber Cambindo.

Rondón resolvió una primera mitad que había sido pareja

Pachuca encontró oportunidades desde los primeros minutos. Rondón estuvo cerca de abrir el marcador al nueve, cuando un remate suyo desde corta distancia terminó en el poste derecho de la portería defendida por Nahuel Guzmán.

Tigres respondió con aproximaciones de Juan Brunetta y Jesús Garza, mientras que Rodolfo Pizarro también tuvo una oportunidad para los locales.

La diferencia llegó al minuto 42, cuando Rondón aprovechó una jugada dentro del área y definió con la izquierda, junto al poste, para colocar el 1-0 antes del descanso.

El delantero volvió a aparecer al 53, esta vez después de una asistencia de Oussama Idrissi. Desde corta distancia, remató nuevamente con la izquierda y firmó su doblete.

Tigres intentó reaccionar con los ingresos de Rodrigo Aguirre y Ricardo Monreal, pero Pachuca mantuvo la ventaja y encontró espacios para ampliar el resultado.

Al minuto 69, Kenedy, quien había ingresado seis minutos antes, conectó un disparo de zurda desde fuera del área, tras un pase de Idrissi, para establecer el 3-0 definitivo.

La ventaja en el goleo ya es de seis anotaciones

Rondón comenzó la jornada con 13 tantos y una diferencia de cuatro sobre Juninho, quien había marcado el viernes contra Puebla. Su doblete elevó esa distancia a seis goles, aunque la clasificación todavía puede cambiar.

Con dos jornadas pendientes para Pachuca en la fase regular, el venezolano se encuentra cada vez más cerca de conseguir su segundo campeonato de goleo en México.

El triunfo ante Tigres dejó también una muestra de su influencia en los Tuzos: Rondón firmó los dos goles que encaminaron la victoria y convirtió una tarde complicada en otra oportunidad para aumentar su ventaja sobre el resto de los delanteros del torneo.