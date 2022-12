Who's playing, or not, in tonight's game.

Charlotte Hornets

Cody Martin (Knee) - OUT

Dennis Smith Jr. (Ankle) - OUT

Mark Williams (Ankle) - OUT

Denver Nuggets

Collin Gillespie (Leg) - OUT

Michael Porter Jr. (Heel) - OUT

Nikola Jokic (Knee) - PROBABLE

Jamal Murry (Ankle) - PROBABLE

