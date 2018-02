The New England Patriots will be making their 10th appearance in the Super Bowl and seeking their sixth championship when they take on the Philadelphia Eagles in Super Bowl LII.

A New England victory would tie the NFL record for Super Bowl titles. The Eagles are in the Super Bowl for the third time and will look to secure the franchise's first Lombardi Trophy.

Below is a list of every past Super Bowl result.

List of Super Bowl winners

Super Bowl I (Jan. 15, 1967): Packers 35, Chiefs 10

Super Bowl II (Jan. 14, 1968): Packers 33, Raiders 14

Super Bowl III (Jan. 12, 1969): Jets 16, Colts 7

Super Bowl IV (Jan. 11, 1970): Chiefs 23, Vikings 7

Super Bowl V (Jan. 17, 1971): Colts 16, Cowboys 13

Super Bowl VI (Jan. 16, 1972): Cowboys 24, Dolphins 3

Super Bowl VII (Jan. 14, 1973): Dolphins 14, Redskins 7

Super Bowl VIII (Jan. 13, 1974): Dolphins 24, Vikings 7

Super Bowl IX (Jan. 12: 1975): Steelers 16, Vikings 6

Super Bowl X (Jan. 18, 1976): Steelers 21, Cowboys 17

Super Bowl XI (Jan. 9, 1977): Raiders 32, Vikings 14

Super Bowl XII (Jan. 15, 1978): Cowboys 27, Broncos 10

Super Bowl XIII (Jan. 21, 1979): Steelers 35, Cowboys 31

Super Bowl XIV (Jan. 20, 1980: Steelers 31, Rams 19

Super Bowl XV (Jan. 25, 1981): Raiders 27, Eagles 10

Super Bowl XVI (Jan. 24, 1982): 49ers 26, Bengals 21

Super Bowl XVII (Jan. 30 1983): Redskins 27, Dolphins 17

Super Bowl XVIII (Jan. 22, 1984): Raiders 38, Redskins 9

Super Bowl XIX (Jan. 20, 1985): 49ers 38, Dolphins 16

Super Bowl XX (Jan. 26, 1986): Bears 46, Patriots 10

Super Bowl XXI (Jan. 25, 1987): Giants 39, Broncos 20

​Super Bowl XXII (Jan. 31, 1988): Redskins 42, Broncos 10

Super Bowl XXIII (Jan. 22, 1989): 49ers 20, Bengals 16

Super Bowl XXIV (Jan. 28, 1990): 49ers 55, Broncos 10

Super Bowl XXV (Jan. 27, 1991): Giants 20, Bills 19

Super Bowl XXVI (Jan. 26, 1992): Redskins 37, Bills 24

Super Bowl XXVII (Jan. 31, 1993): Cowboys 52, Bills 17

Super Bowl XXVIII (Jan. 30, 1994): Cowboys 30, Bills 13

Super Bowl XXIX (Jan. 29, 1995): 49ers 49, Chargers 26

Super Bowl XXX (Jan. 28, 1996): Cowboys 27, Steelers 17

Super Bowl XXXI (Jan. 26, 1997): Packers 35, Patriots 21

Super Bowl XXXII (Jan. 25, 1998): Broncos 31, Packers 24

Super Bowl XXXIII (Jan. 29, 1999): Broncos 34, Falcons 19

Super Bowl XXXIV (Jan. 30, 2000): Rams 23, Titans 16

Super Bowl XXXV (Jan. 29, 2001): Ravens 34, Giants 7

Super Bowl XXXVI (Feb. 3, 2002): Patriots 20, Rams 17

Super Bowl XXXVII (Jan. 26, 2003): Buccaneers 48, Raiders 21

Super Bowl XXXVIII (Feb. 1, 2004): Patriots 32, Panthers 29

Super Bowl XXXIX (Feb. 6, 2005): Patriots 24, Eagles 21

Super Bowl XL (Feb. 5, 2006): Steelers 21, Seahawks 10

Super Bowl XLI (Feb. 4, 2007): Colts 29, Bears 17

Super Bowl XLII (Feb. 3, 2008): Giants 17, Patriots 14

Super Bowl XLIII (Feb. 1, 2009): Steelers 27, Cardinals 23

Super Bowl XLIV (Feb. 7, 2010): Saints 31, Colts 17

Super Bowl XLV (Feb. 6, 2011): Packers 31, Steelers 25

Super Bowl XLVI (Feb. 5, 2012): Giants 21, Patriots 17

Super Bowl XLVII (Feb. 3, 2013): Ravens 34, 49ers 31

Super Bowl XLVIII (Feb. 2, 2014): Seahawks 43, Broncos 8

Super Bowl XLIX (Feb. 1, 2015): Patriots 28, Seahawks 24

Super Bowl 50 (Feb. 7, 2016): Broncos 24, Panthers 10

Super Bowl LI (Feb. 5, 2017): Patriots 34, Falcons 28 (OT)

Most Super Bowl wins by team

6 - Steelers

5 - 49ers, Cowboys, Patriots

4 - Giants, Packers

3 - Broncos, Raiders, Redskins

2 - Colts, Dolphins, Ravens

1 - Saints, Jets, Buccaneers, Bears, Chiefs, Rams, Seahawks