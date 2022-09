Dolphins 53-Man Roster Breakdown

Now that the Miami Dolphins have set their initial 53-man roster (yes, it will change before the end of the season and maybe even before the start of the regular season), we break it down in every way possible.

DOLPHINS ROSTER BY EXPERIENCE

ROOKIES (5) — QB Skylar Thompson, WR Erik Ezukanma, TE Tanner Conner, LB Channing Tindall, CB Kader Kohou

SECOND-YEAR PLAYERS (6) — WR Jaylen Waddle, TE Hunter Long, OL Robert Jones, OL Liam Eichenberg, LB Jaelan Phillips, S Jevon Holland

THIRD-YEAR PLAYERS (9) — QB Tua Tagovailoa, RB Salvon Ahmed, OL Robert Hunt, OL Austin Jackson, DT Raekwon Davis, CB Noah Igbinoghene, DB Elijah Campbell, S Brandon Jones, LS Blake Ferguson

FOURTH-YEAR PLAYERS (8) — FB Alec Ingold, RB Myles Gaskin, OL Michael Deiter, T Greg Little, DT Christian Wilkins, LB Andrew Van Ginkel, LB Sam Eguavoen, CB Nik Needham

FIFTH-YEAR PLAYERS (10) – RB Chase Edmonds, WR Cedrick Wilson Jr., WR Trent Sherfield, TE Durham Smythe, TE Mike Gesicki, OL Connor Williams, DT Zach Sieler, LB Jerome Baker, DB Keion Crossen, K Jason Sanders

SIXTH-YEAR PLAYERS (2) — TE Cethan Carter, LB Duke Riley

SEVENTH-YEAR PLAYERS (5) — WR Tyreek Hill, DE Emmanuel Ogbah, LB Elandon Roberts, CB Xavien Howard, S Clayton Fejdelem

EIGHTH-YEAR PLAYERS (3) — RB Raheem Mostert, LB Trey Flowers, S Eric Rowe

NINTH-YEAR PLAYERS (1) — QB Teddy Bridgewater

10TH-YEAR PLAYERS (2) — T Terron Armstead, DT John Jenkins

11TH-YEAR PLAYERS (1) — LB Melvin Ingram

14TH-YEAR PLAYERS (1) — P Thomas Morstead

DOLPHINS ROSTER BY METHOD OF ACQUISITIONS

DOLPHINS DRAFT PICKS (24) — WR Jaylen Waddle (1-2021), LB Jaelan Phillips (1-2021), QB Tua Tagovailoa (1-2020), OL Austin Jackson (1-2020), CB Noah Igbinoghene (1-2020), DT Christian Wilkins (1-2019), S Jevon Holland (2-2021), OL Liam Eichenberg (2-2021), OL Robert Hunt (2-2020), DT Raekwon Davis (2-2020), TE Mike Gesicki (2-2018), CB Xavien Howard (2-2016), LB Channing Tindall (3-2022), TE Hunter Long (3-2021), S Brandon Jones (3-2020), OL Michael Deiter (3-2019), LB Jerome Baker (3-2018), WR Erik Ezukanma (4-2022), TE Durham Smythe (4-2018), LB Andrew Van Ginkel (5-2019), LS Blake Ferguson (6-2020), QB Skylar Thompson (7-2022), RB Myles Gaskin (7-2019), K Jason Sanders (7-2018)

UFA SIGNINGS (18) — QB Teddy Bridgewater (DEN), RB Chase Edmonds (ARI), FB Alec Ingold (LV), RB Raheem Mostert (SF), WR Cedrick Wilson Jr., WR Trent Sherfield (SF), TE Cethan Carter (CIN), OL Connor Williams (DAL), T Terron Armstead (NO), DE Emmanuel Ogbah (KC), DT John Jenkins (CHI), LB Melvin Ingram (KC), LB Duke Riley (PHI), LB Elandon Roberts (NE), S Eric Rowe (NE), CB Keion Crossen (NYG), S Clayton Fejedelem (CIN), P Thomas Morstead (ATL)

TRADES (2) — WR Tyreek Hill (KC), T Greg Little (CAR)

WAIVERS (2) — DT Zach Sieler (BAL), DB Elijah Campbell (NYJ)

FREE AGENTS (7) — RB Salvon Ahmed, TE Tanner Conner, OL Robert Jones, LB Sam Eguavoen, LB Trey Flowers, CB Kader Kohou, CB Nik Needham

DOLPHINS ROSTER BY ARRIVAL IN MIAMI

2016 (1) — CB Xavien Howard

2018 (4) — TE Mike Gesicki, LB Jerome Baker, TE Durham Smythe, K Jason Sanders

2019 (8) — DT Christian Wilkins, OL Michael Deiter, LB Andrew Van Ginkel, RB Myles Gaskin, DT Zach Sieler, LB Sam Eguaoven, CB Nik Needham, S Eric Rowe

2020 (12) — QB Tua Tagovailoa, OL Austin Jackson, CB Noah Igbinoghene, OL Robert Hunt, DT Raekwon Davis, S Brandon Jones, LS Blake Ferguson, RB Salvon Ahmed, S Clayton Fejedelem, CB Byron Jones, DE Emmanuel Ogbah, LB Elandon Roberts

2021 (11) — WR Jaylen Waddle, DE Jaelan Phillips, S Jevon Holland, OL Liam Eichenberg, TE Hunter Long, T Greg Little, DB Elijah Campbell, TE Cethan Carter, DT John Jenkins, OL Robert Jones, LB Duke Riley

2022 (17) — LB Channing Tindall, WR Erik Ezukanma, QB Skylar Thompson, WR Tyreek Hill, T Terron Armstead, QB Teddy Bridgewater, TE Tanner Conner, DB Keion Crossen, RB Chase Edmonds, FB Alec Ingold, LB Melvin Ingram , CB Kader Kohou, P Thomas Morstead, RB Raheem Mostert, WR Trent Sherfield, OL Connor Williams, WR Cedrick Wilson Jr.

DOLPHINS ROSTER BY AGE (as of opening day)

22 — WR Erik Ezukanma, LB Channing Tindall, S Jevon Holland, CB Noah Igbinoghene

23 — RB Salvon Ahmed, WR Jaylen Waddle, OL Robert Jones, OL Austin Jackson, LB Jaelan Phillips, CB Kader Kohou

24 — QB Tua Tagovailoa, TE Tanner Conner, TE Hunter Long, OL Liam Eichenberg, T Greg Little, S Brandon Jones

25 — QB Skylar Thompson, RB Myles Gaskin, OL Connor Williams, DT Raekwon Davis, CB Nik Needham, LS Blake Ferguson

26 — RB Chase Edmonds, FB Alec Ingold, WR Cedrick Wilson Jr., WR Trent Sherfield, TE Mike Gesicki, OL Michael Deiter, OL Robert Hunt, DT Christian Wilkins, LB Jerome Baker, DB Keion Crossen, K Jason Sanders

27 — TE Durham Smythe, TE Cethan Carter, DT Zach Sieler, LB Andrew Van Ginkel, DB Elijah Campbell

28 — WR Tyreek Hill, DE Emmanuel Ogbah, LB Duke Riley, LB Elandon Roberts

29 — QB Teddy Bridgewater, LB Sam Eguavoen, LB Trey Flowers, S Eric Rowe, CB Xavien Howard, S Clayton Fejedelem

30 — RB Raheem Mostert

31 — T Terron Armstead

33 — DT John Jenkins, LB Melvin Ingram

36 — P Thomas Morstead

DOLPHINS ROSTER BY JERSEY NUMBER

1 QB Tua Tagovailoa, 2 RB Chase Edmonds, 4 P Thomas Morstead, 5 QB Teddy Bridgewater, 7 K Jason Sanders, 8 S Jevon Holland, 9 CB Noah Igbinoghene

10 WR Tyreek Hill, 11 WR Cedrick Wilson Jr., 14 WR Trent Sherfield, 15 LB Jaelan Phillips, 17 WR Jaylen Waddle, 19 QB Skylar Thompson

21 S Eric Rowe, 22 DB Elijah Campbell, 25 CB Xavien Howard, 26 RB Salvon Ahmed, 29 S Brandon Jones

30 FB Alec Ingold, 31 RB Raheem Mostert, 37 RB Myles Gaskin, 38 CB Kader Kohou

40 CB Nik Needham, 42 S Clayton Fejedelem, 43 LB Andrew Van Ginkel, 44 LS Blake Ferguson, 45 LB Duke Riley, 48 TE Tanner Conner, 49 LB Sam Eguavoen

51 LB Channing Tindall, 52 LB Elandon Roberts, 55 LB Jerome Baker, 58 OL Connor Williams

63 OL Michael Deiter, 65 OL Robert Jones, 68 OL Robert Hunt

72 T Terron Armstead, 73 OL Austin Jackson, 74 OL Liam Eichenberg, 75 T Greg Little, 77 DT John Jenkins

81 TE Durham Smythe, 82 TE Cethan Carter, 84 TE Hunter Long, 87 WR Erik Ezukanma, 88 TE Mike Gesicki

91 DE Emmanuel Ogbah, 92 DT Zach Sieler, 93 LB Trey Flowers, 94 DT Christian Wilkins, 98 DT Raekwon Davis