USFL: Week 3 Positional Scouting Big Board Update

NFL Draft Bible brings you the names you need to know in the USFL ‘reboot’ season each week with exclusive scouting rankings!

Through the first two weeks of USFL action, Bryan Scott of the Philadelphia Stars and Kyle Sloter of the New Orleans Breakers have been the top quarterbacks thus far. Sloter has developed a nice rapport with fellow wideout Jonathan Adams, who made several spectacular grabs this past week for the Breakers. Meanwhile, wide receiver Osirus Mitchell has emerged as a big play threat for the Birmingham Stallions.

Several players on defense have performed extremely well, including Pittsburgh Maulers fun-flying linebacker Kyahva Tezino, Birmingham cornerback Brian Allen, who had a big pick-six this past week and Philadelphia Stars swarming safety LaDarius Wiley. Below are the USFL scouting big board rankings for week three.

NFL Draft Bible 2022 USFL Big Board – Quarterbacks

1. Bryan Scott, Philadelphia Stars

2. Kyle Sloter, New Orleans Breakers

3. Luis Perez, New Jersey Generals

4. J'Mar Davis-Smith, Birmingham Stallions

5. Montez Cozart, Birmingham Stallions

6. Case Cookus, Philadelphia Stars

7. Kenji Bahar, Houston Gamblers

8. Brady White, Tampa Bay Bandits

9. Kyle Lauletta, Pittsburgh Maulers

10. Josh Love, Pittsburgh Maulers

11. Shea Patterson, Michigan Panthers

12. De'Andre Johnson, New Jersey Generals

13. Jordan Ta'amu, Tampa Bay Bandits

14. Clayton Thorson, Houston Gamblers

15. Alex McGough, Birmingham Stallions

16. Paxton Lynch, Michigan Panthers

17. Zach Smith, New Orleans Breakers

NFL Draft Bible 2022 USFL Big Board – Running Backs

1. Stevie Scott III, Michigan Panthers

2. TJ Logan, New Orleans Breakers

3. CJ Marable, Birmingham Stallions

4. Madre London, Pittsburgh Maulers

5. Darius Victor, New Jersey Generals

6. Juwan Washington, Tampa Bay Bandits

7. Trey Williams, New Jersey Generals

8. BJ Emmons, Tampa Bay Bandits

9. Cameron Scarlett, Michigan Panthers

10. Matt Colburn II, Philadelphia Stars

11. Tony Brooks-James, Birmingham Stallions

12. Larry Rose III, New Orleans Breakers

13. Jordan Ellis, New Orleans Breakers

14. Mikey Daniel (FB), Pittsburgh Maulers

15. Mark Thompson, Houston Gamblers

16. Darnell Holland, Philadelphia Stars

17. Reggie Corbin, Michigan Panthers

18. Garrett Groshek, Pittsburgh Maulers

19. Dalyn Dawkins, Houston Gamblers

20. Paul Terry, Philadelphia Stars

21. Jordan Chunn, Birmingham Stallions

22. Devwah Whaley, Houston Gamblers

23. Bobby Holly (FB), Birmingham Stallions

NFL Draft Bible 2022 USFL Big Board – Wide Receivers

1. Victor Bolden Jr., Birmingham Stallions

2. Johnnie Dixon, New Orleans Breakers

3. Jonathan Adams, New Orleans Breakers

4. Osirus Mitchell, Birmingham Stallions

5. Derrick Dillon, Tampa Bay Bandits

6. Lance Lenoir, Michigan Panthers

7. Jordan Lasley, Tampa Bay Bandits

8. Devin Ross, Michigan Panthers

9. Marlon Williams, Birmingham Stallions

10. Randy Satterfield, New Jersey Generals

11. Devin Gray, Philadelphia Stars

12. Bailey Gaither, Pittsburgh Maulers

13. Jeff Badet, Michigan Panthers

14. Diondre Overton, Philadelphia Stars

15. Delvon Hardaway, Pittsburgh Maulers

16. Chris Rowland, Philadelphia Stars

17. Jeff Thomas, Pittsburgh Maulers

18. Shawn Poindexter, New Orleans Breakers

19. Chad Williams, New Orleans Breakers

20. Darrius Shepherd, New Jersey Generals

21. J'Mon Moore, New Jersey Generals

22. Maurice Alexander, Philadelphia Stars

23. Isaiah Zuber, Houston Gamblers

24. Anthony Ratliff-Williams, Houston Gamblers

25. Vinny Papale, Tampa Bay Bandits

26. Taywan Taylor, New Orleans Breakers

27. Tre Walker, Pittsburgh Maulers

28. Keith Mumphery, Tampa Bay Bandits

29. Kavontae Turpin, New Jersey Generals

30. Cameron Echols-Luper, New Jersey Generals

31. John Franklin III, Tampa Bay Bandits

32. Michael Dereus, Birmingham Stallions

33. Joe Walker, Michigan Panthers

34. Brennan Eagles, Philadelphia Stars

35. Branden Mack, Pittsburgh Maulers

36. JoJo Ward, Houston Gamblers

37. Tyler Simmons, Houston Gamblers

38. Ray Bolden, Michigan Panthers

39. Jordan Suell, Philadelphia Stars

40. Alonzo Moore, New Jersey Generals

41. Derrick Willies, Tampa Bay Bandits

42. Tyler Palka, Houston Gamblers

43. Peyton Ramzy, Birmingham Stallions

44. Rashard Davis, Tampa Bay Bandits

45. Teo Redding, Houston Gamblers

46. Williams, New Jersey Generals

NFL Draft Bible 2022 USFL Big Board – Tight Ends

1. Cheyenne O'Grady, Tampa Bay Bandits

2. Connor Davis, Michigan Panthers

3. Nick Truesdell, New Jersey Generals

4. Sal Cannella, New Orleans Breakers

5. Braedon Bowman, New Jersey Generals

6. Marcus Baugh, Michigan Panthers

7. Cary Angeline, Birmingham Stallions

8. Woody Brandom, New Jersey Generals

9. Sage Surratt, Birmingham Stallions

10. La’Michael Pettway, Michigan Panthers

11. Artayvious Lynn, Philadelphia Stars

12. Bug Howard, Philadelphia Stars

13. De’Quan Hampton, Tampa Bay Bandits

14. Pro Wells, Philadelphia Stars

15. Matt Seybert, Pittsburgh Maulers

16. Joseph Magnifico, Michigan Panthers

17. Brandon Barnes, Houston Gamblers

18. Hunter Thedford, Pittsburgh Maulers

19. EJ Bibbs, New Orleans Breakers

20. Justin Johnson, New Orleans Breakers

21. Julian Allen, Houston Gamblers

NFL Draft Bible 2022 USFL Big Board – Offensive Tackles

1. Kai Absheer, New Orleans Breakers

2. Ryan Pope, Birmingham Stallions

3. Terry Poole, New Jersey Generals

4. Paul Adams, New Orleans Breakers

5. Gunnar Vogel, Philadelphia Stars

6. Calvin Ashley, New Jersey Generals

7. Blake Alan Camper, Philadelphia Stars

8. Darius Harper, Birmingham Stallions

9. Justin Evans, Pittsburgh Maulers

10. Jarron Jones, Tampa Bay Bandits

11. Teton Saltes, Michigan Panthers

12. Brandon Hitner, Houston Gamblers

13. Keith Williams, Michigan Panthers

14. Juwann Bushell-Beatty, Tampa Bay Bandits

15. Avery Gennesy, Houston Gamblers

16. Chidi Okeke, Pittsburgh Maulers

17. Corbin Kaufusi, Tampa Bay Bandits

18. Cordel Iwuagwu, Michigan Panthers

19. Justice Powers, Birmingham Stallions

20. Syrus Tuitele, Michigan Panthers

21. Joshua Dunlop, Michigan Panthers

22. Clay Legault, Philadelphia Stars

23. Matthew Snow, Birmingham Stallions

24. John Yarbough, Houston Gamblers

25. Matthew Burrell Jr., Tampa Bay Bandits

26. Charles Baldwin, Pittsburgh Maulers

27. Jalen Booth, Tampa Bay Bandits

NFL Draft Bible 2022 USFL Big Board – Offensive Guards

1. Steven Rowzee, New Orleans Breakers

2. O'Shea Dugas, Birmingham Stallions

3. Robert Myers, New Jersey Generals

4. Terronne Prescod, Houston Gamblers

5. Cameron Hunt, Birmingham Stallions

6. Marquis Lucas, New Orleans Breakers

7. Fred Lauina, Tampa Bay Bandits

8. Paul Nosworthy, Philadelphia Stars

9. Tejan Koroma, Michigan Panthers

10. Garrett McGhin, New Jersey Generals

11. Tyler Higby, Houston Gamblers

12. Damien Mama, Tampa Bay Bandits

13. Maea Teuhema, Michigan Panthers

14. Jake Burton, Philadelphia Stars

15. Vadal Alexander, Pittsburgh Maulers

16. Jon Dietzen, Pittsburgh Maulers

17. Erick Browne, Houston Gamblers

18. Daishawn Dixon, Michigan Panthers

19. Kristjan Sokoli, Houston Gamblers

20. Evan Heim, New Jersey Generals

21. Jackson Brown, Philadelphia Stars

22. Marquez Tucker, Birmingham Stallions

23. Jahair Jones, Philadelphia Stars

24. Mike Brown, New Jersey Generals

25. Liam Dobson, New Orleans Breakers

26. Toree Boyd, New Orleans Breakers

27. Abdul Beecham, Pittsburgh Maulers

28. Jalen Allen, New Orleans Breakers

29. Brandon Haskin, New Jersey Generals

NFL Draft Bible 2022 USFL Big Board – Centers

1. Jared Thomas, New Orleans Breakers

2. Jordan McCray, Birmingham Stallions

3. Jake Lacina, New Jersey Generals

4. Sean Brown, Philadelphia Stars

5. Nick Buchanan, Houston Gamblers

6. Bruno Reagan, Tampa Bay Bandits

7. Sean Pollard, Michigan Panthers

8. Brayden Patton, Pittsburgh Maulers

9. Nico Falah, Pittsburgh Maulers



NFL Draft Bible 2022 USFL Big Board – Defensive Tackles

1. Daylon Mack, Tampa Bay Bandits

2. John Atkins, Tampa Bay Bandits

3. Ethan Westbrooks, Pittsburgh Maulers

4. JaQuan Bailey, Michigan Panthers

5. Olive Sagapolu, Pittsburgh Maulers

6. Walter Palmore, Michigan Panthers

7. Josh Avery, Houston Gamblers

8. Kamilo Tongamoa, New Orleans Breakers

9. Destiny Vaeao, New Jersey Generals

10. Boogie Roberts, Pittsburgh Maulers

11. Kyshonn Tyson, Michigan Panthers

12. Toby Johnson, New Jersey Generals

13. Dominique Davis, Houston Gamblers

14. Darrius Moragne, Pittsburgh Maulers

15. Reggie Howard, Tampa Bay Bandits

16. Shakir Soto, Houston Gamblers

17. Willie Yarbary, Birmingham Stallions

18. Tomasi Laulile, Houston Gamblers

19. Chris Okoye, Houston Gamblers

20. Jeremiah Pharms Jr., Pittsburgh Maulers

21. TJ Carter, Michigan Panthers

22. Jordan Thompson, Birmingham Stallions

23. Chris Nelson, Philadelphia Stars

24. Connor Christian, New Orleans Breakers

25. Austrian Robinson, Tampa Bay Bandits

26. Jerome Johnson, Philadelphia Stars

27. Mike Barnett, Philadelphia Stars

28. Kalani Vakameilalo, New Jersey Generals

29. Cory Thomas, Houston Gamblers

NFL Draft Bible 2022 USFL Big Board – Defensive Ends

1. Davin Bellamy, New Orleans Breakers

2. Carlo Kemp, Pittsburgh Maulers

3. Shareef Miller, New Orleans Breakers

4. Ahmad Gooden, Houston Gamblers

5. Chris Odom, Houston Gamblers

6. Freedom Akinmoladun, Philadelphia Stars

7. Anree Saint-Amour, New Orleans Breakers

8. Aaron Adeoye, Birmingham Stallions

9. Chauncy Haney, Birmingham Stallions

10. Tyshun Render, New Jersey Generals

11. Cavon Walker, Michigan Panthers

12. Nasir Player, Pittsburgh Maulers

13. Deyon Sizer, New Jersey Generals

14. Zack Dawe, Tampa Bay Bandits

15. Carroll Phillips, Philadelphia Stars

16. James Folston Jr., New Orleans Breakers

17. Kolin Hill, New Jersey Generals

18. Jonathan Newsome, Birmingham Stallions

19. Chase DeMoor, Michigan Panthers

20. Adam Rodriguez, Philadelphia Stars

21. Adewale Adeoye, Michigan Panthers

22. Bryson Young, New Jersey Generals

23. Mekhi Brown, Tampa Bay Bandits

24. Malik Harris, Houston Gamblers

25. Eric Assoua, Pittsburgh Maulers

26. Michael Scott, Tampa Bay Bandits

27. Cedrick Lattimore, Philadelphia Stars

28. DreQuan Brown, Houston Gamblers

29. Seth Thomas, Birmingham Stallions

30. Dondrea Tillman, Birmingham Stallions

31. Zac Daew, Tampa Bay Bandits

NFL Draft Bible 2022 USFL Big Board – Outside Linebackers

1. Kyahva Tezino, Pittsburgh Maulers

2. Donald Payne, Houston Gamblers

3. Emmanuel Beal, Tampa Bay Bandits

4. DeMarquis Gates, Birmingham Stallions

5. Frank Ginda, Michigan Panthers

6. Lorenzo Burns, Birmingham Stallions

7. Vontae Diggs, New Orleans Breakers

8. Azeem Victor, Houston Gamblers

9. Terry Myrick, Michigan Panthers

10. Te'von Coney, Philadelphia Stars

11. Tyson Graham Jr., Pittsburgh Maulers

12. Greg Reaves, Tampa Bay Bandits

13. Travis Feeney, Tampa Bay Bandits

14. Angelo Garbutt, New Jersey Generals

15. D'Juan Hines, New Jersey Generals

16. Drew Lewis, Houston Gamblers

17. Malcolm Howard, Pittsburgh Maulers

18. Brody Buck, Birmingham Stallions

19. Jordan Moore, Philadelphia Stars

20. Dale Warren, Pittsburgh Maulers

21. Nigal Chavis, New Orleans Breakers

NFL Draft Bible 2022 USFL Big Board – Inside Linebackers

1. Blair Brown, Pittsburgh Maulers

2. Christian Sam, Tampa Bay Bandits

3. Josh Banderas, Philadelphia Stars

4. Scooby Wright, Birmingham Stallions

5. Chris Orr, New Jersey Generals

6. Reggie Northrop, Houston Gamblers

7. EJ Ejiya, Pittsburgh Maulers

8. Terrill Hanks, Birmingham Stallions

9. Jerod Fernandez, New Orleans Breakers

10. Gabriel Sewell, Philadelphia Stars

11. Justin Hughes, Michigan Panthers

12. Beniquez Brown, Houston Gamblers

13. Mike Bell, New Jersey Generals

14. Tim Walton Jr., New Jersey Generals

NFL Draft Bible 2022 USFL Big Board – Cornerbacks

1. Brian Allen, Birmingham Stallions

2. Adonis Alexander, New Orleans Breakers

3. Nevelle Clarke, New Orleans Breakers

4. Quenton Meeks, Tampa Bay Bandits

5. Tino Ellis, Michigan Panthers

6. De'Vante Bausby, New Jersey Generals

7. Bryan Mills, Birmingham Stallions

8. Ike Brown, New Orleans Breakers

9. Mike Stevens, New Orleans Breakers

10. William Likely, Houston Gamblers

11. Tae Hayes, Birmingham Stallions

12. Jalin Burrell, Michigan Panthers

13. Delrick Abrams, Tampa Bay Bandits

14. Trae Elston, New Jersey Generals

15. Jaylon McClain-Sapp, Pittsburgh Maulers

16. Christian Campbell, Tampa Bay Bandits

17. Mazzi Wilkins, Philadelphia Stars

18. Bradley Sylve, Philadelphia Stars

19. David Rivers, New Jersey Generals

20. Terrell Bonds, Pittsburgh Maulers

21. Keith Gipson Jr., Pittsburgh Maulers

22. Rannell Hall, Tampa Bay Bandits

23. Manny Patterson, New Orleans Breakers

24. Micah Abernathy, Houston Gamblers

25. Jamar Summers, Houston Gamblers

26. Channing Stribling, Philadelphia Stars

27. Stanley Green, Houston Gamblers

28. Keith Washington II, New Orleans Breakers

29. Christian Tutt, New Jersey Generals

30. Joseph Putu, Michigan Panthers

31. Josh Shaw, Birmingham Stallions

32. Jameson Houston, Michigan Panthers

33. Rashard Causey Jr., Tampa Bay Bandits

34. Davante Davis, Tampa Bay Bandits

35. Dominique Martin, Michigan Panthers

36. DeJuan Neal, New Jersey Generals

37. Marcus Lewis, Philadelphia Stars

38. Ja'len Embry, New Orleans Breakers

39. Prince Robinson, Pittsburgh Maulers

40. Jerry Cantave, Houston Gamblers

41. Amani Dennis, Philadelphia Stars

42. Ajene Harris, Pittsburgh Maulers

43. Ryan White, Houston Gamblers

NFL Draft Bible 2022 USFL Big Board – Safeties

1. LaDarius Wiley, Philadelphia Stars

2. Dravon Askew-Henry, New Jersey Generals

3. Paris Ford, New Jersey Generals

4. Obi Melifonwu, Tampa Bay Bandits

5. Christian McFarland, Birmingham Stallions

6. Aashari Crosswell, New Orleans Breakers

7. Nate Holley, Birmingham Stallions

8. Shalom Luani, New Jersey Generals

9. Sean Williams, Michigan Panthers

10. Orion Stewart, Michigan Panthers

11. Anthony Cioffi, Tampa Bay Bandits

12. Evan Worthington, Philadelphia Stars

13. Bryce Torneden, Pittsburgh Maulers

14. Manny Bunch, Houston Gamblers

15. Tyree Robinson, Birmingham Stallions

16. Arnold Tarpley III, Pittsburgh Maulers

17. JoJo Tillery, Birmingham Stallions

18. Ahmad Dixon, Philadelphia Stars

19. Jarey Elder, New Orleans Breakers

20. Stephen Griffin, Tampa Bay Bandits

21. Cody Brown, Philadelphia Stars

22. Kieron Williams, Michigan Panthers

23. Eli Walker, Pittsburgh Maulers

24. Malcolm Elmore, Pittsburgh Maulers

25. Antonio Reed, Tampa Bay Bandits

26. Warren Saba, Michigan Panthers

27. Dartez Jacobs, New Orleans Breakers

28. Andrew Soroh, Houston Gamblers

NFL Draft Bible 2022 USFL Big Board – Kickers

1. Nick Vogel, Houston Gamblers

2. Nick Rose, New Jersey Generals

3. Ramiz Ahmed, Pittsburgh Maulers

4. Matt Mengal, Philadelphia Stars

5. Brandon Aubrey, Birmingham Stallions

6. Austin MacGinnis, New Orleans Breakers

NFL Draft Bible 2022 USFL Big Board – Punters

1. Max Duffy, Pittsburgh Maulers

2. Michael Carrizosa, Michigan Panthers

3. Matt White, New Orleans Breakers

4. Andrew Galitz, Houston Gamblers

5. Colby Wadman, Birmingham Stallions

6. Brock Miller, New Jersey Generals

NFL Draft Bible 2022 USFL Big Board – Long Snappers

1. Mitchell Fraboni, Pittsburgh Maulers

2. Ryan Langan, Birmingham Stallions

3. Ryan DiSalvo, Tampa Bay Bandits

4. Shane Griffin, Michigan Panthers

5. Turner Bernard, New Orleans Breakers

6. Tucker Addington, Houston Gamblers

7. Scott Flanick, New Jersey Generals

8. Ryan Navarro, Philadelphia Stars

9. Tyler Rausa Tampa Bay Bandits

10. Brandon Wright, Tampa Bay Bandits

CLICK BELOW FOR MORE NFL DRAFT CONTENT