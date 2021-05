2021 NFL Draft Day 3: Find out who is still available at the end of the NFL Draft

There are still a number of prospects that are left to be drafted that could make an impact on the NFL.

Through three rounds of the 2021 NFL Draft, there have been exciting trades, steals and surprising picks. Although the first two days of the draft draw the most attention, successful organizations find contributors and even starters in rounds four through seven. This exercise should introduce various possible outcomes for familiar and less-known prospects.

Round Four:

106. Jacksonville Jaguars

Brevin Jordan, TE, Miami

107. New York Jets

Shaun Wade, CB, Ohio State

108. Atlanta Falcons

Elerson Smith, 4-3 DE, Northern Iowa

109. Carolina Panthers

Trey Smith, OG, Tennessee

110. Cleveland Browns

Cameron McGrone, LB, Michigan

111. Cincinnati Bengals

D’Ante Smith, OT, East Carolina

112. Detroit Lions

Ar’Darius Washington, FS, TCU

113. Cleveland Browns

David Moore, OG, Grambling State

114. Atlanta Falcons

Amon-Ra St. Brown, WR, USC

115. Dallas Cowboys

James Wiggins, FS, Cincinnati

116. New York Giants

Deonte Brown, OG, Alabama

117. Los Angeles Rams

Zech McPherson, CB, Texas Tech

118. Los Angeles Chargers

Sadarius Hutcherson, OG South Carolina

119. Minnesota Vikings

Simi Fehoko, WR, Stanford

120. New England Patriots

Austin Watkins Jr., WR, UAB

121. Los Angeles Rams

Tyler Shelvin, DL, LSU

122. Cincinnati Bengals

Jabril Cox, LB, LSU

123. Philadelphia Eagles

Tyree Gillespie, SS, Missouri

124. Washington Football Team

Joshuah Bledsoe, FS, Missouri

125. Minnesota Vikings

Kary Vincent Jr., CB, LSU

126. Tennessee Titans

Seth Williams, WR, Auburn

127. Indianapolis Colts

James Hudson II, OT, Cincinnati

128. Pittsburgh Steelers

Robert Rochell, CB, Central Arkansas

129. Seattle Seahawks

Jimmy Morrissey, OC, Pittsburgh

130. Jacksonville Jaguars

Darius Stills, DL, West Virginia

131. Baltimore Ravens

Hamsah Nasirildeen, SS, Florida State

132. Cleveland Browns

JaCoby Stevens, SS, LSU

133. New Orleans Saints

Jamie Newman, QB, Wake Forest/Georgia

134. Minnesota Vikings

Noah Gray, TE, Duke

135. Tennessee Titans

Daviyon Nixon, DL, Iowa

136. Baltimore Ravens

Dylan Moses, LB, Alabama

137. Tampa Bay Buccaneers

Tommy Doyle, OT, Miami (OH)

138. Dallas Cowboys

Quintin Morris, TE, Bowling Green

139. Cincinnati Bengals

Zach Davidson, TE, Central Missouri

140. Pittsburgh Steelers

Trey Hill, OC, Georgia

141. Los Angeles Rams

Larry Borom, OG, Missouri

142. Green Bay Packers

Josh Imatorbhebhe, WR, Illinois

143. New York Jets

Trill Williams, CB, Syracuse

144. Kansas City Chiefs

Quincy Roche, 4-3 DE, Miami

Round Five:

145. Jacksonville Jaguars

Shaka Toney, 4-3 DE, Penn State

146. New York Jets

Kylen Granson, TE, SMU

147. Houston Texans

Jack Anderson, OG, Texas Tech

148. Atlanta Falcons

Kenneth Gainwell, RB, Memphis

149. Cincinnati Bengals

Tommy Togiai, DL, Ohio State

150. Philadelphia Eagles

Keith Taylor, CB, Washington

151. Chicago Bears

Bryan Mills, CB, North Carolina Central

152. Denver Broncos

Talanoa Hufanga, SS, USC

153. Detroit Lions

Dez Fitzpatrick, WR, Louisville

154. New York Jets

Dax Milne, WR, BYU

155. San Francisco 49ers

Tony Fields II, LB, West Virginia

156. Miami Dolphins

Garrett Wallow, LB, TCU

157. Minnesota Vikings

Jay Tufele, DL, USC

158. Carolina Panthers

Cameron Sample, 3-4 DE, Tulane

159. Los Angeles Chargers

Rodarius Williams, CB, Oklahoma State

160. Arizona Cardinals

D.J. Daniel, CB, Georgia

161. Buffalo Bills

Deommodore Lenoir, CB, Oregon

162. Las Vegas Raiders

Buddy Johnson, LB, Texas A&M

163. Washington Football Team

Charles Snowden, LB, Virginia

164. Denver Broncos

Marlon Tuipulotu, DL, USC

165. Indianapolis Colts

Darrick Forrest, SS, Cincinnati

166. Tennessee Titans

Cade Johnson, WR, South Dakota State

167. Las Vegas Raiders

Marvin Wilson, DL, Florida State

168. Minnesota Vikings

Jamar Johnson, FS, Indiana

169. Cleveland Browns

Jaylen Twyman, DL, Pittsburgh

170. Jacksonville Jaguars

Nick Eubanks, TE, Michigan

171. Baltimore Ravens

Caden Sterns, FS, Texas

172. San Francisco 49ers

Nate Hobbs, FS, Illinois

173. Green Bay Packers

K.J. Britt, LB, Auburn

174. Buffalo Bills

Carson Green, OG, Texas A&M

175. Kansas City Chiefs

Rachad Wildgoose, CB, Wisconsin

176. Tampa Bay Buccaneers

Jamien Sherwood, SS, Auburn

177. New England Patriots

Shi Smith, WR, South Carolina

178. Green Bay Packers

Tony Poljan, TE, Virginia

179. Dallas Cowboys

Richard LeCounte III, FS, Georgia

180. San Francisco 49ers

Tamorrion Terry, WR, Florida State

181. Kansas City Chiefs

Grant Hermanns, OT, Purdue

182. Atlanta Falcons

Feleipe Franks, QB, Arkansas

183. Atlanta Falcons

Camryn Bynum, CB, Cal

184. Baltimore Ravens

Jordan Smith, 4-3 DE, UAB

Round Six:

185. Los Angeles Chargers

Justin Hilliard, LB, Ohio State

186. New York Jets

Bobby Brown III, DL, Texas A&M

187. Atlanta Falcons

Tarron Jackson, 3-4 DE, Coastal Carolina

188. New England Patriots

Tre Brown, CB, Oklahoma

189. Philadelphia Eagles

Antjuan Simmons, LB, Michigan State

190. Cincinnati Bengals

Tommy Kraemer, OG, Notre Dame

191. Philadelphia Eagles

Trevon Grimes, WR, Florida

192. Dallas Cowboys

Jonathan Marshall, DL, Arkansas

193. Carolina Panthers

Olaijah Griffin, CB, USC

194. San Francisco 49ers

Ta’Quon Graham, DL, Texas

195. Houston Texans

Isaiah Dunn, CB, Oregon State

196. New York Giants

Michael Carter, RB, UNC

197. New England Patriots

Patrick Johnson, 3-4 OLB, Tulane

198. Los Angeles Chargers

Khalil Herbert, RB, Virginia Tech

199. Minnesota Vikings

Chuba Hubbard, RB, Oklahoma State

200. Las Vegas Raiders

Robert Jones, OT, Middle Tennessee State

201. New York Giants

Tedarrell Slaton, DL, Florida

202. Cincinnati Bengals

Chris Evans, RB, Michigan

203. Houston Texans

Jordon Scott, DL, Oregon

204. Carolina Panthers

Cornell Powell, WR, Clemson

205. Tennessee Titans

John Bates, TE, Boise State

206. Indianapolis Colts

Adrian Ealy, OT, Oklahoma

207. Kansas City Chiefs

Jalen Camp, WR, Georgia Tech

208. Chicago Bears

Kayode Awosika, OG, Buffalo

209. Los Angeles Rams

Dan Moore Jr., OT, Texas A&M

210. Baltimore Ravens

Malik Herring, 3-4 DE, Georgia

211. Cleveland Browns

Brenden Jaimes, OT, Nebraska

212. Houston Texans

Jaret Patterson, RB, Buffalo

213. Buffalo Bills

Darren Hall, CB, San Diego State

214. Green Bay Packers

Mustafa Johnson, DL, Colorado

215. Tennessee Titans

Brett Heggie, OC, Florida

216. Pittsburgh Steelers

Derrick Barnes, LB, Purdue

217. Tampa Bay Buccaneers

Josiah Bronson, DL, Washington

218. New Orleans Saints

Shemar Jean-Charles, CB, Appalachian State

219. Denver Broncos

Nick Niemann, LB, Iowa

220. Green Bay Packers

Lorenzo Burns, CB, Arizona

221. Chicago Bears

Tyler Vaughns, WR, USC

222. Carolina Panthers

Isaiah McDuffie, LB, Boston College

223. Arizona Cardinals

Tristen Hoge, OG, BYU

224. Philadelphia Eagles

Matt Bushman, TE, BYU

225. Philadelphia Eagles

Adetokunbo Ogundeji, 4-3 DE, Notre Dame

226. New York Jets

Riley Cole, LB, South Alabama

227. Dallas Cowboys

Rhamondre Stevenson, RB, Oklahoma

228. Chicago Bears

Amen Ogbongbemiga, LB, Oklahoma State

Round Seven:

229. New Orleans Saints

Ihmir Smith-Marsette, WR, Iowa

230. Las Vegas Raiders

Jaylon Moore, OT, Western Michigan

231. Miami Dolphins

Michael Menet, OC, Penn State

232. Tennessee Titans

Christian Uphoff, S, Illinois State

233. Houston Texans

Erroll Thompson, LB, Mississippi State

234. Philadelphia Eagles

Shakur Brown, CB, Michigan State

235. Cincinnati Bengals

Tre Nixon, WR, UCF

236. Buffalo Bills

Kenny Yeboah, TE, Ole Miss

237. Denver Broncos

Khyiris Tonga, DL, BYU

238. Dallas Cowboys

Teton Saltes, OT, New Mexico

239. Denver Broncos

Sam Ehlinger, QB, Texas

240. Philadelphia Eagles

O’Bryan Goodson, DL, Memphis

241. Los Angeles Chargers

Shawn Davis, FS, Florida

242. New England Patriots

Demetric Felton, RB, UCLA

243. Arizona Cardinals

Aashari Crosswell, FS, Arizona State

244. Miami Dolphins

Kylin Hill, RB, Mississippi State

245. Pittsburgh Steelers

Mac McCain, CB, North Carolina A&T

246. Washington Football Team

Luke Farrell, TE, Ohio State

247. Arizona Cardinals

Elijah Mitchell, RB, Louisiana-Lafayette

248. Indianapolis Colts

Frank Darby, WR, Arizona State

249. Jacksonville Jaguars

Roy Lopez, DL, Arizona

250. Seattle Seahawks

Tay Gowan, CB, UCF

251. Tampa Bay Buccaneers

Sage Surratt, WR, Wake Forest

252. Los Angeles Rams

Jerome Johnson, DL, Indiana

253. Denver Broncos

Jermar Jefferson, RB, Oregon State

254. Pittsburgh Steelers

Stone Forsythe, OT, Florida

255. New Orleans Saints

Mike Strachan, WR, Charleston

256. Green Bay Packers

Naquan Jones, DL, Michigan State

257. Cleveland Browns

Kenny Randall, DL, Charleston

258. Washington Football Team

J.R. Pace, SS, Northwestern

259. Tampa Bay Buccaneers

Grant Stuard, LB, Houston

TOTAL HAUL (INCLUDING PROJECTIONS):

Jacksonville Jaguars: Trevor Lawrence, Travis Etienne, Tyson Campbell, Walker Little, Andre Cisco, Brevin Jordan, Darius Stills, Shaka Toney, Nick Eubanks, Roy Lopez

Tennessee Titans: Caleb Farley, Dillon Radunz, Monty Rice, Elijah Molden, Seth Williams, Daviyon Nixon, Cade Johnson, John Bates, Brett Heggie, Christian Uphoff

Houston Texans: Davis Mills, Nico Collins, Jack Anderson, Isaiah Dunn, Jordon Scott, Jaret Patterson, Erroll Thompson

Indianapolis Colts: Kwity Paye, Dayo Odeyingbo, James Hudson II, Darrick Forrest, Adrian Ealy, Frank Darby

New Orleans Saints: Payton Turner, Pete Werner, Paulson Adebo, Jamie Newman, Shemar Jean-Charles, Ihmir Smith-Marsette, Mike Strachan

Tampa Bay Buccaneers: Joe Tryon, Kyle Trask, Robert Hainsey, Tommy Doyle, Jamien Sherwood, Josiah Bronson, Sage Surratt, Grant Stuard

Carolina Panthers: Jaycee Horn, Terrace Marshall Jr., Brady Christensen, Tommy Tremble, Trey Smith, Cameron Sample, Olaijah Griffin, Cornell Powell, Isaiah McDuffie

Atlanta Falcons: Kyle Pitts, Richie Grant, Jalen Mayfield, Elerson Smith, Amon-Ra St. Brown, Kenneth Gainwell, Feleipe Franks, Camryn Bynum, Tarron Jackson

Buffalo Bills: Gregory Rousseau, Carlos Basham Jr., Spencer Brown, Deommodore Lenoir, Carson Green, Darren Hall, Kenny Yeboah

Miami Dolphins: Jaylen Waddle, Jaelan Phillips, Jevon Holland, Liam Eichenberg, Hunter Long, Garrett Wallow, Michael Menet, Kylin Hill

New England Patriots: Mac Jones, Christian Barmore, Ronnie Perkins, Austin Watkins Jr., Shi Smith, Tre Brown, Patrick Johnson, Demetric Felton

New York Jets: Zach Wilson, Alijah Vera-Tucker, Elijah Moore, Shaun Wade, Trill Williams, Kylen Granson, Dax Milne, Bobby Brown III, Riley Cole

New York Giants: Kadarius Toney, Azeez Ojulari, Aaron Robinson, Deonte Brown, Tedarrell Slaton

Philadelphia Eagles: DeVonta Smith, Landon Dickerson, Milton Williams, Tyree Gillespie, Keith Taylor, Antjuan Simmons, Trevon Grimes, Matt Bushman, Adetokunbo Ogundeji, Shakur Brown

Washington Football Team: Jamin Davis, Samuel Cosmi, Benjamin St-Juste, Dyami Brown, Joshuah Bledsoe, Charles Snowden, Luke Farrell, J.R. Pace

Dallas Cowboys: Micah Parsons, Kelvin Joseph, Osa Odighizuwa, Chauncey Golston, Nahshon Wright, James Wiggins, Quintin Morris, Richard LeCounte III, Jonathan Marshall, Rhamondre Stevenson, Teton Saltes

Pittsburgh Steelers: Najee Harris, Pat Freiermuth, Kendrick Green, Robert Rochell, Trey Hill, Derrick Barnes, Mac McCain, Stone Forsythe

Baltimore Ravens: Rashod Bateman, Odafe Jayson Oweh, Ben Cleveland, Brandon Stephens, Hamsah Nasirildeen, Dylan Moses, Caden Sterns, Jordan Smith, Malik Herring

Cleveland Browns: Greg Newsome II, Jeremiah Owusu-Koramoah, Anthony Schwartz, Cameron McGrone, David Moore, JaCoby Stevens, Jaylen Twyman, Brenden Jaimes, Kenny Randall

Cincinnati Bengals: Ja’Marr Chase, Jackson Carman, Joseph Ossai, D’Ante Smith, Jabril Cox, Zach Davidson, Tommy Togiai, Tommy Kraemer, Chris Evans, Tre Nixon

Minnesota Vikings: Christian Darrisaw, Kellen Mond, Chazz Surratt, Wyatt Davis, Patrick Jones II, Simi Fehoko, Kary Vincent Jr., Noah Gray, Jay Tufele, Jamar Johnson, Chuba Hubbard

Green Bay Packers: Eric Stokes, Josh Myers, Amari Rodgers, Josh Imatorbhebhe, K.J. Britt, Tony Poljan, Mustafa Johnson, Lorenzo Burns, Naquan Jones

Detroit Lions: Penei Sewell, Levi Onwuzurike, Alim McNeill, Ifeatu Melifonwu, Ar’Darius Washington, Dez Fitzpatrick

Chicago Bears: Justin Fields, Teven Jenkins, Bryan Mills, Kayode Awosika, Tyler Vaughns, Amen Ogbongbemiga

Kansas City Chiefs: Nick Bolton, Creed Humphrey, Quincy Roche, Rachad Wildgoose, Grant Hermanns, Jalen Camp

Los Angeles Chargers: Rashawn Slater, Asante Samuel Jr., Josh Palmer, Tre’ McKitty, Sadarius Hutcherson, Rodarius Williams, Justin Hilliard, Khalil Herbert, Shawn Davis

Denver Broncos: Patrick Surtain II, Javonte Williams, Quinn Meinerz, Baron Browning, Talanoa Hufanga, Marlon Tuipulotu, Nick Niemann, Khyiris Tonga, Sam Ehlinger, Jermar Jefferson

Las Vegas Raiders: Alex Leatherwood, Trevon Moehrig, Malcolm Koonce, Divine Deablo, Buddy Johnson, Marvin Wilson, Robert Jones, Jaylon Moore

Seattle Seahawks: D’Wayne Eskridge, Jimmy Morrissey, Tay Gowan

Los Angeles Rams: Chatarius “Tutu” Atwell, Ernest Jones, Zech McPherson, Tyler Shelvin, Larry Borom, Dan Moore Jr., Jerome Johnson

San Francisco 49ers: Trey Lance, Aaron Banks, Trey Sermon, Ambry Thomas, Tony Fields II, Nate Hobbs, Tamorrion Terry, Ta’Quon Graham

Arizona Cardinals: Zaven Collins, Rondale Moore, D.J. Daniel, Tristen Hoge, Aashari Crosswell, Elijah Mitchell

