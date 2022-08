The Senior Bowl is one of the biggest pre-draft events on the calendar. The nation's best Seniors get together for a week of practices and festivities that culminate in the annual Senior Bowl Saturday. While there may be a whole season to get through until it's time, here's a look at some of the players the folks in Mobile are high on.

Full list at the end sorted alphabetically by school, with links to scouting reports.

NFL Draft: Breaking Down the 2023 Senior Bowl Watch List The Long List of QBs Getting a group of signal callers together in a live setting where they can compete under controlled variables is the best way to assess incoming talent. With first impressions being lasting ones, the week of practices can have a significant effect on the quarterback positioning battle. While Kentucky's Will Levis headlines the group, the rest of the act is no slouch. Some other names worth watching include; Tennessee's Hendon Hooker, Boston College's Phil Jurkovec, Purdue's Aidan O'Connell, and national champion Stetson Bennett of Georgia amongst others. Offensive Skilled Position is Rich with Talent There will be no shortage of household names when it comes to playmakers in Mobile this year. At running back the watchlist has the likes of UCLA's Zach Charbonnet, Georgia's Kenny McIntosh, and Kentucky's Chris Rodriguez Jr. Wide receiver shares in notoriety with names such as Wake Forest's A.T. Perry, Tennessee's Cedric Tillman, and Michigan's Cornelius Johnson. Perhaps the deepest group are the pass catchers that play in line though. That's right, this year's watchlist is sizzling with tight end talent including, Michigan's Luke Schoonmaker and Erick All, Iowa's Sam LaPorta, Alabama's Cameron Latu, Miami's Will Mallory, and Alabama transfer turned Texas Longhorn, Jahleel Billingsley. The All Star Caliber Front Seven Good thing the Senior Bowl divides players into teams because no offense would fare well against the trench players and linebackers on this year's watchlist. On the interior, you have names like, "Texas' Keondre Coburn, Penn State's PJ Mustipher, and Alabama's Byron Young. A scary group of edge rushers is on tap next, including, Georgia's Nolan Smith, Texas Tech's Tyree Wilson, Army's Andre Carter II, and Iowa State's Will McDonald IV. The linebackers round out the bunch with notable names that start with, Alabama's Henry To'o To'o, Iowa's Jack Campbell, Auburn's Owen Pappoe, and TCU's Dee Winters. Secondary is Loaded with Traits and Talent The corner class seems to shine every year in Mobile, and early indications have us expecting similar results based on this list. Starting off with Ohio State's Cameron Brown, Miami's Tyrique Stevenson, Purdue's Cory Trice, Stanford's Kyu Blu Kelly, and Iowa's Riley Moss. The safeties are not to be trifled with and have household names like Alabama's Jordan Battle, Georgia's Christopher Smith, Florida State's Jammie Robinson, and Boise State's JL Skinner.

Full Senior Bowl Watch List

TE Kyle Patterson, Air Force

WR David Cormier, Air Force

WR Tyler Harrell, Alabama

TE Cameron Latu, Alabama

iOL Emil Ekiyor Jr., Alabama

OT Tyler Steen, Alabama

iDL DJ Dale, Alabama

iDL Justin Eboigbe, Alabama

LB Jaylen Moody, Alabama

LB Henry To'o To'o, Alabama

CB Khyree Jackson, Alabama

S Jordan Battle, Alabama

S DeMarcco Hellams, Alabama

WR Abdul-Fatai Ibrahim, Alabama A&M

CB Keenan Isaac, Alabama State

OT Kadeem Telfort, Alabama-Birmingham

CB Starling Thomas V, Alabama-Birmingham

RB Camerun Peoples, Appalachian State

EDGE Nick Hampton, Appalachian State

CB Steven Jones Jr., Appalachian State

WR Jacob Cowing, Arizona

LB Jalen Harris, Arizona

CB Christian Roland-Wallace, Arizona

S Christian Young, Arizona

QB Emory Jones, Arizona State

iOL Ladarius Henderson, Arizona State

iDL Nesta Jade Silvera, Arizona State

TE Trey Knox, Arkansas

iOL Ricky Stromberg, Arkansas

OT Dalton Wagner, Arkansas

EDGE Zach Williams, Arkansas

LB Bumper Pool, Arkansas

S Simeon Blair, Arkansas

CB Latavious Brini, Arkansas

LB Kivon Bennett, Arkansas State

iOL Mark Evans II, Arkansas-Pine Bluff

EDGE Andre Carter II, Army

WR Shedrick Jackson, Auburn

TE John Samuel Shenker, Auburn

OT Kilian Zierer, Auburn

EDGE Derick Hall, Auburn

EDGE Eku Leota, Auburn

LB Owen Pappoe, Auburn

CB Nehemiah Pritchett, Auburn

CB DJ James, Auburn

TE Ben Sims, Baylor

OT Connor Galvin, Baylor

QB Hank Bachmeier, Boise State

OT John Ojukwu, Boise State

iDL Divine Obichere, Boise State

CB Caleb Biggers, Boise State

CB Markel Reed, Boise State

S JL Skinner, Boise State

QB Phil Jurkovec, Boston College

WR Zay Flowers, Boston College

WR Jaelen Gill, Boston College

EDGE Shitta Sillah, Boston College

S Jaiden Woodbey, Boston College

CB Josh DeBerry, Boston College

CB Jason Maitre, Boston College

iDL Joshua Pryor, Bowie State

TE Christian Sims, Bowling Green

QB Jaren Hall, BYU

WR Gunner Romney, BYU

iOL Clark Barrington, BYU

OT Blake Freeland, BYU

QB Jack Plummer, California

iOL Matthew Cindric, California

S Daniel Scott, California

TE McCallan Castles, California-Davis

OT Mike Edwards, Campbell

TE Joel Wilson, Central Michigan

iOL Jamezz Kimbrough, Central Michigan

EDGE Thomas Incoom, Central Michigan

iOL McClendon Curtis, Chattanooga

iDL Devonnsha Maxwell, Chattanoooga

QB Ben Bryant, Cincinnati

WR Tre Tucker, Cincinnati

TE Leonard Taylor, Cincinnati

TE Josh Whyle, Cincinnati

OT Lorenz Metz, Cincinnati

iDL Jowon Briggs, Cincinnati

CB Arquon Bush, Cincinnati

S Ja'von Hicks, Cincinnati

WR Joseph Ngata, Clemson

TE Davis Allen, Clemson

iOL Jordan McFadden, Clemson

iDL Tyler Davis, Clemson

EDGE K.J. Henry, Clemson

EDGE Xavier Thomas, Clemson

CB Sheridan Jones, Clemson

iDL Jerrod Clark, Coastal Carolina

CB Lance Boykin, Coastal Carolina

iDL Terrance Lang, Colorado

LB Shaka Heyward, Duke

QB Holton Ahlers, East Carolina

TE Ryan Jones, East Carolina

QB Dakota Allen, Eastern Kentucky

iOL Sidy Sow, Eastern Michigan

LB Jose Ramirez, Eastern Michigan

CB Brandon Barnes-Brown, Fayetteville State

EDGE Caleb Murphy, Ferris State

WR Justin Shorter, Florida

iOL Richard Gouraige, Florida

iOL O'Cyrus Torrence, Florida

EDGE Brenton Cox Jr., Florida

LB Ventrell Miller, Florida

S Trey Dean III, Florida

EDGE Isaiah Land, Florida A&M

WR Je'Quan Burton, Florida Atlantic

WR Tyrese Chambers, Florida International

QB Jordan Travis, Florida State

WR Keyshawn Helton, Florida State

WR Ontaria Wilson, Florida State

TE Camren McDonald, Florida State

iDL Robert Cooper, Florida State

iDL Fabien Lovett, Florida State

CB Akeem Dent, Florida State

S Renardo Green, Florida State

S Jammie Robinson, Florida State

LB Ryan Greenhagen, Fordham

QB Jake Haener, Fresno State

WR Jalen Cropper, Fresno State

OT Dontae Bull, Fresno State

S Evan Williams, Fresno State

TE Ryan Miller, Furman

QB Stetson Bennett, Georgia

RB Kenny McIntosh, Georgia

WR Kearis Jackson, Georgia

iOL Warren Ericson, Georgia

EDGE Robert Beal Jr., Georgia

EDGE Nolan Smith, Georgia

S Christopher Smith, Georgia

RB Amare Jones, Georgia Southern

EDGE Keion White, Georgia Tech

LB Charlie Thomas, Georgia Tech

EDGE Sundiata Anderson, Grambling

OT Quinton Barrow, Grand Valley State

WR Jadakis Bonds, Hampton

LB Jacob Dobbs, Holy Cross

QB Clayton Tune, Houston

EDGE Derek Parish, Houston

WR KeSean Carter, Houston

WR Nathaniel Dell, Houston

LB Donavan Mutin, Houston

S Gervarrius Owens, Houston

RB Chase Brown, Illinois

TE Luke Ford, Illinois

CB Devon Witherspoon, Illinois

S Sydney Brown, Illinois

WR Taylor Grimes, Incarnate Word

RB Shaun Shivers, Indiana

OT Matthew Bedford, Indiana

OT Luke Haggard, Indiana

LB Cam Jones, Indiana

CB Tiawan Mullen, Indiana

CB Jaylin Williams, Indiana

S Devon Matthews, Indiana

QB Spencer Petras, Iowa

FB Monte Pottebaum, Iowa

TE Sam LaPorta, Iowa

LB Seth Benson, Iowa

LB Jack Campbell, Iowa

CB Riley Moss, Iowa

S Kaevon Merriweather, Iowa

FB Jared Rus, Iowa State

WR Xavier Hutchinson, Iowa State

iOL Trevor Downing, Iowa State

EDGE Will McDonald IV, Iowa State

CB Anthony Johnson Jr., Iowa State

WR Shane Hooks, Jackson State

LB Aubrey Miller Jr., Jackson State

CB Isaiah Bolden, Jackson State

S John Huggins, Jackson State

OT Earl Bostick Jr., Kansas

S Kenny Logan Jr., Kansas

QB Adrian Martinez, Kansas State

WR Malik Knowles, Kansas State

LB Daniel Green, Kansas State

CB Julius Brents, Kansas State

QB Will Levis, Kentucky

RB Chris Rodriguez Jr., Kentucky

WR Tayvion Robinson, Kentucky

TE Brenden Bates, Kentucky

TE Keaton Upshaw, Kentucky

iOL Kenneth Horsey, Kentucky

iOL Tashawn Manning, Kentucky

LB Jacquez Jones, Kentucky

LB DeAndre Square, Kentucky

LB Jordan Wright, Kentucky

LB Durrell Johnson, Liberty

S Beejay Williamson, Louisiana Tech

RB Chris Smith, Louisiana-Lafayette

WR Michael Jefferson, Louisiana-Lafayette

EDGE Andre Jones, Louisiana-Lafayette

QB Malik Cunningham, Louisville

OT Trevor Reid, Louisville

iOL Caleb Chandler, Louisville

iDL Jermayne Lole, Louisville

LB Yasir Abdullah, Louisville

CB Kei'Trel Clark, Louisville

S Kenderick Duncan, Louisville

RB John Emery Jr., LSU

WR Jaray Jenkins, LSU

OT Cameron Wire, LSU

EDGE Ali Gaye, LSU

LB Mike Jones Jr., LSU

CB Sevyn Banks, LSU

CB Jarrick Bernard-Converse, LSU

CB Mekhi Garner, LSU

CB Greg Brooks Jr., LSU

S Joe Foucha, LSU

CB Jay Ward, LSU

WR Jacob Copeland, Maryland

WR Dontay Demus Jr., Maryland

OT Jaelyn Duncan, Maryland

CB Jakorian Bennett, Maryland

S Quindell Johnson, Memphis

CB Darion McKenzie, Merrimack

TE Will Mallory, Miami

OT Zion Nelson, Miami

EDGE Mitchell Agude, Miami

CB DJ Ivey, Miami

CB Tyrique Stevenson, Miami

WR Ronnie Bell, Michigan

WR Cornelius Johnson, Michigan

TE Erick All, Michigan

TE Luke Schoonmaker, Michigan

OT Ryan Hayes, Michigan

iOL Olusegun Oluwatimi, Michigan

EDGE Julius Welschof, Michigan

EDGE Taylor Upshaw, Michigan

WR Mike Sainristil, Michigan

WR Jayden Reed, Michigan State

TE Daniel Barker, Michigan State

iOL Nick Samac, Michigan State

iDL Jacob Slade, Michigan State

EDGE Khris Bogle, Michigan State

LB Aaron Brule, Michigan State

LB Jacoby Windmon, Michigan State

CB Ameer Speed, Michigan State

QB Tanner Morgan, Minnesota

RB Mohamed Ibrahim, Minnesota

WR Chris Autman-Bell, Minnesota

iOL John Michael Schmitz, Minnesota

S Jordan Howden, Minnesota

S Tyler Nubin, Minnesota

iOL Brent Laing, Minnesota-Duluth

iDL Jaden Crumedy, Mississippi State

iDL Cameron Young, Mississippi State

EDGE Tyrus Wheat, Mississippi State

RB Nathaniel Peat, Missouri

OT Javon Foster, Missouri

EDGE Isaiah McGuire, Missouri

iDL Darius Robinson, Missouri

EDGE DJ Coleman, Missouri

EDGE Trajan Jeffcoat, Missouri

S Martez Manuel, Missouri

CB Justin Ford, Montana

FB Hunter Luepke, NDSU

TE Noah Gindorff, NDSU

OT Cody Mauch, NDSU

QB Casey Thompson, Nebraska

TE Travis Vokolek, Nebraska

EDGE Ochaun Mathis, Nebraska

LB Garrett Nelson, Nebraska

iOL Aaron Frost, Nevada

WR Antoine Green, North Carolina

iDL Raymond Vohasek, North Carolina

LB Noah Taylor, North Carolina

QB Devin Leary, North Carolina State

WR Thayer Thomas, North Carolina State

iOL Grant Gibson, North Carolina State

iOL Bryson Speas, North Carolina State

iDL Cory Durden, North Carolina State

LB Isaiah Moore, North Carolina State

LB Drake Thomas, North Carolina State

LB Payton Wilson, North Carolina State

CB Tyler Baker-Williams, North Carolina State

S Tanner Ingle, North Carolina State

QB Rocky Lombardi, Northern Illinois

OT Nolan Potter, Northern Illinois

S Benny Sapp III, Northern Iowa

EDGE Adetomiwa Adebawore, Northwestern

WR Braden Lenzy, Notre Dame

OT Josh Lugg, Notre Dame

iOL Jarrett Patterson, Notre Dame

OT Dawand Jones, Ohio State

iOL Matthew Jones, Ohio State

iDL Jerron Cage, Ohio State

EDGE Tyler Friday, Ohio State

iDL Taron Vincent, Ohio State

EDGE Zach Harrison, Ohio State

EDGE Javontae Jean-Baptiste, Ohio State

CB Cameron Brown, Ohio State

S Josh Proctor, Ohio State

RB Eric Gray, Oklahoma

WR Drake Stoops, Oklahoma

TE Brayden Willis, Oklahoma

OT Wanya Morris, Oklahoma

iOL Chris Murray, Oklahoma

iDL Jeffery Johnson, Oklahoma

iDL Jalen Redmond, Oklahoma

CB Trey Morrison, Oklahoma

QB Spencer Sanders, Oklahoma State

iDL Tyler Lacy, Oklahoma State

EDGE Brock Martin, Oklahoma State

S Jason Taylor II, Oklahoma State

TE Zack Kuntz, Old Dominion

OT Nick Saldiveri, Old Dominion

WR Jalen Knox, Ole Miss

WR Jonathan Mingo, Ole Miss

WR Jaylon Robinson, Ole Miss

iOL Nick Broeker, Ole Miss

OT Mason Brooks, Ole Miss

EDGE Tavius Robinson, Ole Miss

LB Troy Brown, Ole Miss

CB Miles Battle, Ole Miss

S AJ Finley, Ole Miss

QB Bo Nix, Oregon

iOL Alex Forsyth, Oregon

OT Steven Jones, Oregon

iDL Brandon Dorlus, Oregon

TE DJ Johnson, Oregon

TE Luke Musgrave, Oregon State

CB Rejzohn Wright, Oregon State

QB Sean Clifford, Penn State

WR Mitchell Tinsley, Penn State

iDL PJ Mustipher, Penn State

S Ji'Ayir Brown, Penn State

QB Kedon Slovis, Pittsburgh

iOL Marcus Minor, Pittsburgh

OT Carter Warren, Pittsburgh

EDGE Habakkuk Baldonado, Pittsburgh

LB SirVocea Dennis, Pittsburgh

WR Andre Iosivas, Princeton

QB Aidan O'Connell, Purdue

WR Charlie Jones, Purdue

TE Payne Durham, Purdue

LB Jalen Graham, Purdue

CB Cory Trice, Purdue

OT BJ Wilson, Quincy

EDGE Ikenna Enechukwu, Rice

WR Aron Cruickshank, Rutgers

WR Taj Harris, Rutgers

S Avery Young, Rutgers

WR Jesse Matthews, San Diego State

S Patrick McMorris, San Diego State

EDGE Viliami Fehoko, San Jose State

iDL Cade Hall, San Jose State

QB Tyson Bagent, Shepherd

WR Rashee Rice, SMU

iOL Jaylon Thomas, SMU

iDL Elijah Chatman, SMU

EDGE DeVere Levelston, SMU

LB Isaac Slade-Matautia, SMU

WR Jalen Wayne, South Alabama

CB Darrell Luter Jr., South Alabama

WR Ahmarean Brown, South Carolina

WR Josh Vann, South Carolina

TE Austin Stogner, South Carolina

iOL Jovaughn Gwyn, South Carolina

OT Dylan Wonnum, South Carolina

iDL Zacch Pickens, South Carolina

EDGE Jordan Strachan, South Carolina

CB Darius Rush, South Carolina

WR Jaxon Janke, South Dakota State

TE Zach Heins, South Dakota State

OT Garrett Greenfield, South Dakota State

QB Gerry Bohanon, South Florida

LB Jordan Lewis, Southern

RB Javon Williams Jr., Southern Illinois

WR Elijah Higgins, Stanford

WR Michael Wilson, Stanford

OT Walter Rouse, Stanford

LB Jacob Mangum-Farrar, Stanford

CB Kyu Blu Kelly, Stanford

S Kendall Williamson, Stanford

WR Xavier Gipson, Stephen F. Austin

EDGE BJ Thompson, Stephen F. Austin

OT Matthew Bergeron, Syracuse

LB Mikel Jones, Syracuse

S Eric Coley, Syracuse

RB Emari Demercado, TCU

iOL Steve Avila, TCU

EDGE Dylan Horton, TCU

LB Dee Winters, TCU

CB Noah Daniels, TCU

CB Tre'Vius Hodges-Tomlinson, TCU

S Millard Bradford, TCU

iDL Byron Young, Tennessee

QB Hendon Hooker, Tennessee

WR Cedric Tillman, Tennessee

TE Princeton Fant, Tennessee

iOL Jerome Carvin, Tennessee

OT Darnell Wright, Tennessee

iDL Byron Young, Tennessee

LB Jeremy Banks, Tennessee

S Trevon Flowers, Tennessee

OT Robert Lacey, Tennessee State

RB Roschon Johnson, Texas

TE Jahleel Billingsley, Texas

OT Christian Jones, Texas

iDL Keondre Coburn, Texas

iDL Moro Ojomo, Texas

LB DeMarvion Overshown, Texas

CB D'Shawn Jamison, Texas

WR Ainias Smith, Texas A&M

CB Myles Jones, Texas A&M

S Demani Richardson, Texas A&M

iOL Kyle Hergel, Texas State

QB Tyler Shough, Texas Tech

RB SaRodorick Thompson, Texas Tech

EDGE Tyree Wilson, Texas Tech

CB Adrian Frye, Texas Tech

S Reggie Pearson Jr., Texas Tech

EDGE Jamal Hines, Toledo

iDL Jesus Gibbs, Towson

LB Richard Jibunor, Troy

LB Carlton Martial, Troy

iOL Sincere Haynesworth, Tulane

LB Dorian Williams, Tulane

S Larry Brooks, Tulane

QB John Rhys Plumlee, UCF

RB Isaiah Bowser, UCF

WR Ryan O'Keefe, UCF

TE Kemore Gamble, UCF

OT Tylan Grable, UCF

CB Divaad Wilson, UCF

QB Dorian Thompson-Robinson, UCLA

RB Zach Charbonnet, UCLA

iOL Jon Gaines II, UCLA

LB Darius Muasau, UCLA

RB Travis Dye, USC

WR Terrell Bynum, USC

iOL Brett Neilon, USC

iOL Andrew Vorhees, USC

LB Shane Lee, USC

CB Mekhi Blackmon, USC

QB Cam Rising, Utah

RB Tavion Thomas, Utah

TE Dalton Kincaid, Utah

TE Brant Kuithe, Utah

iOL Braeden Daniels, Utah

EDGE Devin Kaufusi, Utah

LB Mohamoud Diabate, Utah

QB Gavin Hardison, UTEP

EDGE Praise Amaewhule, UTEP

WR Zakhari Franklin, UTSA

LB Anfernee Orji, Vanderbilt

QB Brennan Armstrong, Virginia

WR Billy Kemp, Virginia

WR Keytaon Thompson, Virginia

EDGE Chico Bennett Jr., Virginia

LB Nick Jackson, Virginia

S Anthony Johnson, Virginia

LB Dax Hollifield, Virginia Tech

LB Alan Tisdale, Virginia Tech

LB Titus Leo, Wagner

QB Sam Hartman, Wake Forest

WR A.T. Perry, Wake Forest

TE Blake Whiteheart, Wake Forest

iOL Michael Jurgens, Wake Forest

iOL Sean Maginn, Wake Forest

QB Michael Penix Jr., Washington

iOL Henry Bainivalu, Washington

OT Jaxson Kirkland, Washington

EDGE Zion Tupuola-Fetui, Washington

LB Cam Bright, Washington

LB Edefuan Ulofoshio, Washington

CB Jordan Perryman, Washington

RB Nakia Watson, Washington State

EDGE Brennan Jackson, Washington State

LB Daiyan Henley, Washington State

WR David Durden, West Florida

QB JT Daniels, West Virginia

WR Bryce Ford-Wheaton, West Virginia

WR Sam James, West Virginia

iDL Dante Stills, West Virginia

LB Zaire Barnes, Western Michigan

RB Chez Mellusi, Wisconsin

TE Jack Eschenbach, Wisconsin

iOL Michael Furtney, Wisconsin

iDL Keeanu Benton, Wisconsin

EDGE Isaiah Mullens, Wisconsin