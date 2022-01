NFL Draft: College Gridiron Showcase Measurements

The following players have been measured at the 2022 College Gridiron Showcase. Be sure to check back frequently for continuous updates. NFL Draft Bible brings you the names you need to know first since 2002, celebrating 20 years of independent scouting analysis!

When is The College Gridiron Showcase (CGS)?

Friday, January 7th to Sunday, January 9th, 2022 (includes 2 days on field)

Where is The College Gridiron Showcase (CGS)?

Fort Worth, Texas

What is The College Gridiron Showcase (CGS)?

The Small College Showcase is a college football all-star event for small college players from FCS, Division II, III, NAIA and select players from around the world, designed to get these players in front of NFL teams and other professional leagues.

College Gridiron Showcase

Wranglers

Pos | Name | School | Height | Weight | Hands | Arms | Wingspan

QB Max Bortenschlager | Florida International | 6031 | 211 | 9 7/8 | 33 1/4 | 76 1/4

QB Tyquell Fields | Stony Brook | 6015 | 190 | 9 1/8 | 33 3/4 | 77 3/4

QB Tre Ford | Waterloo | 5114 | 201 | 9 1/8 | 30 3/4 | 71 3/4

QB Drew Plitt | Ball St. | 6020 | 222 | 9 1/8 | 32 1/4 | 74.5

QB Connor Sampson | Western Illinois | 6030 | 218 | 9 3/4 | 32 1/4 | 75

QB Rogan Wells | Western Carolina | 6026 | 221 | 8 3/4 | 31.5 | 74 1/4

RB Morgan Ellison | SE Louisiana | 6003 | 208

RB Jordan Myers | Rice | 6000 | 216 | 9 1/4 | 31.5 | 72

RB Tyler Stuever | Oklahoma Baptist | 6001 | 218 | 9 1/4 | 31 1/4 | 74.5

RB Deandre Torrey | North Texas | 5065 | 198 | 8 3/4 | 29 1/4 | 68 3/4

RB DeMontre Tuggle | Ohio | 5084 | 203 | 9 | 31 | 73 1/4

RB Marcus Williams Jr | Louisiana Tech | 5095 | 203 | 9 | 30 3/4 | 71.5

FB John Chenal | Wisconsin | 6023 | 250 | 9 3/4 | 31 3/4 | 75.5

WR Dee Anderson | Alabama A&M | 6052 | 222 | 9.5 | 33 | 76.5

WR Trevon Bradford | Oregon St. | 5097 | 179 | 8 7/8 | 30 | 70.5

WR Irvin Charles | Indiana (PA) | 6042 | 223 | 9.5 | 35 | 80 3/4

WR Trevon Clark | California | 6025 | 184 | 9 | 32 3/4 | 74.5

WR Kekoa Crawford | California | 6004 | 182 | 8 3/4 | 32 | 74

WR L'liott Curry | Henderson St. | NA | NA

WR Caleb Eagans | East Texas Baptist | 5060 | 162 | 9 1/4 | 29 1/2 | 69.5

WR Lioundre Gallimore | Valdosta St. | 5090 | 169 | 8 3/4 | 31.5 | 72.5

WR Devin Heckstall | Virginia-Wise | 6050 | 199 | 10 1/8 | 36.5 | 82.5

WR Dennis Houston | Western Illinois | 6010 | 194 | 8 3/4 | 33 | 74 3/4

WR Landon Lenoir | Southern Illinois | 5117 | 191 | 9 1/8 | 33 1/4 | 76

WR Talolo Limu-Jones | Eastern Washington | 6034 | 211 | 9 1/8 | 34 3/4 | 79.5

WR McLane Mannix | Texas Tech | 5094 | 177 | 8 5/8 | 29 1/4 | 70

WR Andrew Parchment | Florida St. | 6017 | 183 | 9 1/2 | 33.5 | 75 1/4

WR Jacorey Sullivan | Central Michigan | 6012 | 215 | 9.5 | 32.5 | 75 1/4

WR Deven Thompkins | Utah St. | 5066 | 153 | 8 3/4 | 30.5 | 69 3/4

TE Logan Carter | Oklahoma St. | 6030 | 242 | 9 5/8 | 34.5 | 79 1/4

TE Cole Fotheringham | Utah | NA | NA

TE Nolan Givan | SE Louisiana | 6024 | 248 | 10 | 34 3/4 | 80

TE Darrian Hambrick | Texas A&M-Kingsville | 6040 | 253 | 9 | 35 | 80 3/4

TE Jovani Haskins | Rutgers | 6044 | 248 | 10 3/4 | 35 3/4 | 81 3/4

TE Travis Koontz | Texas Tech | NA | NA

TE Zach Larkin | Indiana St. | NA | NA

TE Clinton Sigg | Lindenwood | 6036 | 246 | 9 7/8 | 32 | 74 3/4

TE De'Andre Washington | Arkansas-Monticello | 6021 | 242 | 9.5 | 33 3/4 | 77 3/4

OT Clayton Bradley | UNLV | 6054 | 312 | 9 3/8 | 34 3/4 | 80 3/4

OT Lewis Kidd | Montana St. | 6054 | 308 | 10 | 35 | 81.5

OT Kenneth Kirby | Ga. Tech | 6037 | 293 | 9 | 34.5 | 80

OT Beau Morris | SMU | 6053 | 310 | 9 3/4 | 34 1/4 | 79 1/4

OT Tristan Schultz | Liberty | 6041 | 309 | 10 | 33 1/4 | 78 1/4

OT TJ Storment | Texas Tech | 6067 | 321

OT Jordan Tucker | North Carolina | 6062 | 344 | 10 | 35 | 84 1/4

OT Barry Wesley | Colorado St. | 6060 | 303 | 9 1/4 | 33.5 | 78.5

OG Ben Adler | Kansas St. | 6033 | 335 | 10 | 32 1/4 | 77

OG Curtis Blackwell | Ball St. | 6052 | 304 | 10 1/8 | 34 | 79.5

OG Ty Clary | Arkansas | 6041 | 306 | 9 3/4 | 33 3/4 | 78 1/4

OG Antione Frazier | Northern Iowa | 6040 | 331 | 9 1/4 | 35 | 80 3/4

OG Ryan Johnson | Ga. Tech | 6055 | 316 | 8 3/4 | 33.5 | 77.5

OG Denzel Okafor | Texas | 6033 | 309 | 9 7/8 | 37 1/4 | 86.5

OG Josh Seltzner | Wisconsin | 6045 | 304 | 9 1/2 | 33 3/4 | 79 1/4

OC Michael Maietti | Missouri | 6012 | 304 | 9 5/8 | 31 3/4 | 74.5

OC Kody Russey | Houston | 6015 | 299 | 9 1/2 | 32 1/4 | 77 1/4

OC Airon Servais | Syracuse | 6055 | 291 | 10 1/8 | 33 3/4 | 80 1/4

OC Isaac Weaver | Old Dominion | 6061 | 306 | 9.5 | 34 3/4 | 81

DT Kevin Atkins | Fresno St. | 6020 | 321 | 10 3/8 | 33 3/4 | 78.5

DT Jared Brinkman | Northern Iowa | 6001 | 292 | 10.5 | 33 | 76

DT Damion Daniels | Nebraska | 6017 | 321 | 9.5 | 34.5 | 80

DT Prince Emili | Penn | 6007 | 309 | 9 5/8 | 35 3/4 | 82.5

DT Elijah Garcia | Rice | 6050 | 294 | 9 7/8 | 35 | 81

DT Keshawn James | Fayetteville St. | 6013 | 283 | 9 3/4 | 34 | 77 3/4

DT Jeremy Meiser | Northwestern | NA | NA

DT Rayshad Nichols | Stephen F. Austin | 6026 | 304 | 8 1/4 | 33 | 77

DT Tyrone Truesdell | Florida | 6021 | 348 | 8 7/8 | 34 3/4 | 82 1/4

DT Kobie Whiteside | Missouri | NA | NA | 10 1/4 | 31.5 | 77

DE Garrett Crall | Wyoming | 6040 | 235 | 9 1/4 | 34.5 | 79 3/4

DE Malik Fisher | Villanova | 6034 | 263 | 9 1/4 | 32 | NA

DE Javaree Jackson | Saginaw Valley St. | 6035 | 278 | 9 3/4 | 35 3/4 | 83

DE Deandre Johnson | Miami (FL) | 6025 | 251 | 10 | 34 | 78.5

DE Daniel Joseph | NC State | 6023 | 255 | 8 7/8 | 36 | 82

DE Sam Okuayinonu | Maryland | 6010 | 272 | 9 1/4 | 33 1/4 | 77

DE Jeffery Pooler | Northwestern | 6015 | 263 | 10 3/4 | 33 3/4 | 79 1/2

DE Chris Terrell | West Alabama | 6010 | 265 | 9 | 33 3/4 | 78 1/4

DE Luiji Vilain | Wake Forest | 6032 | 256 | 10 3/4 | 34 | 80.5

ILB Philip Campbell | Pittsburgh | 6003 | 214 | 8 3/4 | 31 | 73

ILB Lawson Hall | Nevada | 5112 | 225 | 9 1/8 | 32 1/4 | 75 1/4

ILB Lakia Henry | Mississippi | 5110 | 233 | 9.5 | 34.5 | 78.5

ILB Kana'i Mauga | USC | 6010 | 240 | 9 3/4 | 33 1/4 | 77 1/4

ILB Terry Myrick | Eastern Michigan | 5103 | 220 | 9 1/2 | 31 1/4 | 73

ILB Johnny Petrishen | Pittsburgh | NA | NA

ILB Justin Rice | Utah St. | 6020 | 229 | 8 1/2 | 32 | 74 3/4

ILB JJ Russell | Memphis | 6001 | 230 | 10 1/4 | 33 | 76 3/4

ILB Colin Schooler | Texas Tech | 5116 | 231 | 9 7/8 | 32 3/4 | 76

ILB Khalan Tolson | Illinois | 5113 | 234 | 9 7/8 | 32.5 | 75 3/4

OLB Deontay Anderson | Houston | 6007 | 226 | 9 3/4 | 32.5 | 76.5

CB Devodric Bynum | Uab | NA | NA

CB Cortez Davis | Hawaii | 5097 | 174 | 8 1/4 | 32 1/4 | 75

CB Johnathon Edwards | Austin Peay St. | 6006 | 185 | 9 3/8 | 32 3/4 | 75.5

CB Darren Evans | LSU | 6020 | 172 | 8.5 | 33 3/4 | 77 1/4

CB Allie Green IV | Missouri | 6025 | 203

CB Zachary Hannibal | Louisiana Tech | 5106 | 191 | 7 7/8 | 32.5 | 73 1/4

CB Cameron Johnson | North Texas | 5110 | 184 | 9 5/8 | 33 | 74.5

CB Dedrick Mackey | Purdue | 5102 | 184 | 8 7/8 | 32 1/4 | 74

CB Shaquille St-lot | Maine | 5111 | 187 | 9 | 34.5 | 77 1/4

CB Devin Taylor | Bowling Green | 5113 | 189 | 9 1/8 | 32 1/4 | 75

CB Raleigh Texada | Baylor | 5100 | 183 | 8.5 | 30.5 | 71 3/4

CB Xavior Williams | Iowa | 5112 | 188 | 8 3/4 | 31 3/4 | 74.5

S Tony Adams | Illinois | 5110 | 202 | 9 7/8 | 34 1/4 | 76 3/4

S Mike Brown | Miami (OH) | 6005 | 218 | 9.5 | 33 | 77 3/4

S Bryce Cosby | Ball St. | 5095 | 181 | 9 | 30.5 | 71

S De'Vante Cross | Virginia | 6000 | 219 | 9 1/8 | 33 3/4 | 76.5

S Vonte Davis | Utah | 5117 | 183 | 9 1/4 | 32 3/4 | 75 3/4

S Trevor Denbow | SMU | NA | NA

S Devin Hafford | Tarleton St. | 5100 | 198 | 8 7/8 | 31.5 | 73 3/4

S Caleb Mills | New Mexico | 6037 | 212 | 8 1/4 | 34.5 | 79.5

S Scott Nelson | Wisconsin | 6017 | 206 | 8 7/8 | 31 | 73

S Brenden Schooler | Texas | 6016 | 202 | 9 | 34 | 78 1/4

S Tre Sterling | Oklahoma St. | 5113 | 194 | 9.5 | 31.5 | 75.5

S Trenton Thompson | San Diego St. | 6013 | 193 | 9 1/4 | 32.5 | 75 1/4

S Russ Yeast | Kansas St. | 5101 | 189 | 9 | 32.5 | 77.5

Desperados

Pos | Name | School | Height | Weight | Hands | Arms | Wingspan

QB Mike Beaudry | University of Idaho | 6045 | 262 | 9 3/8 | 32.25 | 77.125

QB Davis Cheek | Elon | 6021 | 219 | 9.625 | 31.875 | 75.25

QB Westin Elliott | Merrimack College | 6042 | 212 | 9.625 | 32.5 | 75.625

QB Preston Haire | Oklahoma Baptist | 5114 | 199 | 8.5 | 29.375 | 72.25

QB Josiah Joseph | University of Calgary | 6026 | 225 | 9.875 | 30.75 | 74.125

QB Maxwell Meylor | University of Wisconsin-Whitewater | 6024 | 216 | 9 | 32 | 78.5

QB Bryce Witt | Chowan University | 6021 | 240 | 9.5 | 30.75 | 73.25

RB Mulbah Car | University of Houston | 5105 | 213 | 9 | 30.5 | 73.125

RB Joshua Mack | Liberty University | 5114 | 195 | 8.75 | 30.75 | 71.875

RB Cazz Martin | University of Minnesota Duluth | 5057 | 167 | 9.125 | 28 | 68.125

RB Tyreik McAllister | University of Charleston | 5091 | 174 | 9.125 | 30.5 | 73.25

RB Karl Mofor | University at Albany | 5081 | 223 | 8.5 | 31.25 | 76.25

RB Robert Washington | Valparaiso University | 5104 | 225 | 8 3/4 | 29 | 72.125

FB Cody Rudy | Ball State University | 5112 | 263 | 9.125 | 30.125 | 74.5

FB Sam Thompson | Coastal Carolina | 5093 | 300 | 9.75 | 31.125 | 76.875

WR Dieuly Aristilde | Bethel university Tennessee | 6030 | 209 | 9 1/2 | 33.25 | 81.5

WR Tariq Bitson | Tarleton State Univ. | 6011 | 208 | 9.5 | 30.875 | 76.125

WR Balewa Byrd | Morehead state university | 5100 | 186 | 9.125 | 31.75 | 75.875

WR Josh Cornell | Oklahoma Baptist University | 6013 | 197 | 9 | 31 | 73.25

WR Kaden Davis | Northwest Missouri State University | 6000 | 192 | 8.625 | 31.75 | 74.5

WR Gavin Garner | Northwestern Oklahoma State University | 6033 | 216 | 9.625 | 31.125 | 75.5

WR Quentin Harrison | Cal Poly San Luis Obispo | 6020 | 197 | 10.375 | 30 | 73.125

WR Theodore Howard | University of Utah | 6002 | 183 | 10 | 32.25 | 78.375

WR Luke Little | University of Mary | 6034 | 227 | 8.875 | 31.125 | 75.5

WR Tyriq Martin | University of West ALABAMA | 6021 | 192 | 9.625 | 33 | 75.875

WR Phazione McClurge | Indiana State University/ Cornell University | 6000 | 192 | 9 1/8 | 31.25 | 75.125

WR Ryan McDaniel | North Carolina Central University | 6013 | 211 | 10.25 | 32.5 | 77.75

WR Eric Pacheco | Buena Vista University | 5105 | 187 | 9.125 | 29.25 | 71.25

WR Jake Parker | Howard Payne University | 5115 | 197 | 8.875 | 30.125 | 71.625

WR Jalen Philpot | University of Calgary | 6002 | 190 | 8.75 | 30.5 | 73.5

WR Tyson Philpot | University of Calgary | NA | NA | NA | NA | NA

WR Savon Scarver | Utah state | 5103 | 185 | 9.5 | 32.875 | 77

TE Mitchell Brinkman | University of South Florida | 6024 | 256 | 9.25 | 30.5 | 71.125

TE Isaiah Johnson-Mack | Saginaw valley state | 6027 | 230 | 9.75 | 32.5 | 78.875

TE Zach Larkin | Indiana State | 6036 | 241 | 9 | 32 | 77.125

TE Jasen Rose | University of Connecticut | 6032 | 259 | 9.375 | 31.375 | 77.75

TE Mason Sikes | Western Illinois University | 6025 | 244 | 9 1/8 | 31.25 | 76.875

TE Todd Summers | Villanova University | 6046 | 253 | 9.5 | 31 | 75

TE Rodney Williams | University of Tennessee Martin | 6032 | 228 | 8.875 | 33.5 | 79.5

OT Justin Chase | East Carolina University | 6047 | 304 | 10 | 33.125 | 80.25

OT Dylan Cook | University of Montana | 6062 | 310 | 9.5 | 32.625 | 81.5

OT Zack Fry | Western University | 6056 | 305 | 9.25 | 32.875 | 79.5

OT David Kroll | University of Delaware | 6061 | 326 | 9.25 | 34 | 81.25

OT Tyrone Riley | North Carolina State University | 6065 | 286 | 9.75 | 34.875 | 81.75

OT Marcus Tatum | UCF; Tennessee | 6063 | 298 | 9.5 | 33.5 | 81.875

OT Noah Zerr | University of Saskatchewan | 6061 | 313 | 9.25 | 33.25 | 80.125

OC Wesley French | Western Michigan University | 6047 | 303 | 9.875 | 33.5 | 81.375

OG Isaiah Edwards | Indiana State | 6061 | 353 | 9.5 | 34.875 | 83.25

OG ZeVeyon Furcron | Southern Illinois University Carbondale | 5117 | 337 | 9.125 | 32.125 | 79.5

OG Shamarious Gilmore | Georgia State University | 6026 | 308 | 9.125 | 32.125 | 78

OG Ogheneochuko Ighofose | Grambling State | 6027 | 326 | 9 1/2 | 31.25 | 78.375

OG Kary Kutsch | University of Colorado-Boulder | 6041 | 312 | 10.25 | 32.5 | 80.25

OG Desmond Noel | FAU | 6034 | 291 | 10 | 33.5 | 81.75

OG Jason Poe | Mercer | 6007 | 300 | 10.375 | 32 | 78.25

OG Ivory Scott Jr | Arkansas state university | 6023 | 299 | 9.125 | 32.875 | 78.5

OC Josh Sokol | Sacred Heart University | 6021 | 304 | 9 1/8 | 32 | 77.25

DT Chris Agyemang | Ball State University | 6043 | 289 | 9.25 | 32.875 | 78.25

DT Christopher Bequette | Cal | 6015 | 289 | 9.25 | 30.5 | 74.375

DT Marcus Brown | Cincinnati | 6020 | 280 | 9.375 | 33.25 | 79

DT Bryson Donnell | Southeast Missouri State University | 6006 | 303 | 9 | 31.375 | 75.5

DT Chima Dunga | University of Central Missouri | 6004 | 312 | 9.25 | 33.125 | 80.125

DT Ikenna Onwuasoanya | Colorado State University Pueblo | 6013 | 314 | 10.125 | 33.125 | 80.5

DT Bryce Rodgers | UC Davis | 6021 | 316 | 9.375 | 33 | 80.25

DT Logan Swanson | Augustana University | 6016 | 324 | 10 | 31.5 | 77.125

DT Leevel Tatum III | University Of Arizona | 6002 | 283 | 9.75 | 31.875 | 77.625

DT Kobe Whiteside | Missouri | 6004 | 316

DE Joshua Archibald | Mcgill University | 6023 | 248 | 9.75 | 31.25 | 74 /12

DE Maurice Brewer | Defiance college | 6030 | 269 | 9.25 | 34 | 81.5

DE Anthony Federico | Queens University | 6035 | 241 | 9.625 | 33.375 | 80.75

DE Erik Hansen | Upper Iowa University | 6014 | 250 | 9 3/8 | 31.125 | 75.25

DE Carl Igweh | Frostburg State | 6033 | 241 | 10.25 | 33.5 | 82

DE Anthony Knighton | Southern Illinois University | 6026 | 252 | 9.25 | 33.125 | 77.375

DE Will Miles | Central Methodist | 6050 | 274 | 9 | 36.125 | 84.75

DE Joshua Onujiogu | Framingham State University | 6026 | 249 | 9.5 | 31.5 | 78.625

DE Carson Taylor | Northern Arizona University | 6034 | 238 | 8.375 | 32.375 | 79.5

DE Braden Thomas | North Dakota State | 6030 | 259 | 9.375 | 32 | 77.5

DE Chris Tucker | Tennessee Technological University | 6017 | 263 | 9.625 | 32.875 | 80.5

ILB Bruce Bivens | East Carolina university | 5105 | 236 | 8.125 | 32.125 | 76.5

ILB Tyler Dressler | University of Richmond | 6020 | 246 | 9.5 | 31.75 | 77.875

ILB Devon Moore | Winona State University | 6020 | 239 | 9 1/8 | 31.25 | 76.25

ILB Amandré Williams | Montana State University | 6017 | 245 | 8.625 | 31.75 | 76.125

ILB Vincent Winey | Morehead State University | 6004 | 231 | 8.875 | 31.5 | 76.375

OLB Omar Fortt | University of Connecticut | 6003 | 211 | 9.375 | 32.25 | 77.125

OLB Quez Jackson | Georgia Institute of Technology | 5116 | 213 | 9.375 | 30.75 | 75.5

OLB Dillon Keefe | Chapman University | 6011 | 228 | 8.375 | 31.125 | 74.125

OLB Subomi Oyesoro | University of Calgary | 5116 | 211 | 9.125 | 31.25 | 76.5

OLB Lucky Oyovwi | University of Charleston | 6026 | 243 | 9.625 | 34.125 | 81.75

OLB Marvin Terry | Delta State university | 6011 | 237 | 9.875 | 32.75 | 81.25

OLB Rahssan Thornton | University of Texas at Austin / LSU | 6021 | 244 | 9.125 | 33.125 | 79.25

OLB Solomon Wise | UTSA & ALCORN st | 6035 | 225 | 10.5 | 34.75 | 83.5

CB Coey Batie | Harding University | 5097 | 187 | 9 | 32.5 | 79.25

CB Darius Campbell | Prairie View A&M University | 5075 | 176 | 9.125 | 29 | 69.875

CB Shabari Davis | Southeast Missouri state | 6002 | 185 | 9.625 | 32.125 | 76.5

CB Obi Eboh | University of California; Los Angeles | 6012 | 198 | 7.875 | 33.25 | 79.25

CB Tyrell Ford | University of Waterloo | 5110 | 196 | 8.875 | 30 | 71.5

CB Allie Green | Missouri | NA | NA | 9.5 | 32 | 75.875

CB Omar Hicks Onu | Montana University | 6006 | 199 | 8.875 | 30.75 | 74.25

CB Evan Holm | University of North Dakota | 5105 | 178 | 9.25 | 29.75 | 72.5

CB Zafir Kelly | South Carolina state university | 5116 | 181 | 9 | 31.875 | 74.75

CB Christian Matthew | Valdosta state University | 6022 | 192 | 10 | 33.125 | 80

CB Jaylon Monroe | Tulane University | 5082 | 179 | 8.875 | 30.25 | 73.5

CB Eric Sutton | SMU/ Texas State | 5094 | 167 | 8.75 | 29.5 | 72

CB Kishawn Walker | Kentucky Wesleyan College | 6016 | 180 | 9.375 | 30.25 | 72.125

S Jerome Brooks III | Long Island University | 6006 | 187 | 9.25 | 31.25 | 72.75

S Alonzo Craighton | University of North Alabama | 6010 | 191 | 9 | 31.875 | 79.375

S Jeremie Dominique | University of Charleston | 6010 | 196 | 9.375 | 31.75 | 74.75

S Jack Koerner | University of Iowa | 6003 | 202 | 9.375 | 30.25 | 72.875

S Reginald Peek | University of New Mexico | 5096 | 194 | 9.125 | 30.625 | 75.125

S Jalen Powe | Western Ill | 5107 | 211 | 9.25 | 31.125 | 76.25

S Shawn Steele II | South Alabama | 5097 | 196 | 8.625 | 29.5 | 71.5

S Rodney Thomas | Yale University | 6016 | 190 | 9 1/8 | 31.875 | 77.25

S JT Wahee | Ball State University | 5112 | 186 | 10.125 | 32.375 | 77.875

Marshals

Pos | Name | Height | Weight

QB Mike Beaudry| 6043 | 258

QB Owen Burke| 6025 | 208

QB Tyquell Fields| 6017 | 193

QB Ladarius Skelton| NA | NA

QB Dillon Sterling-Cole| 6025 | 222

RB Garrett Owens| 6026 | 221

RB Dondi Penick Jr| 5091 | 174

RB Robert Washington| 5097 | 219

RB JaDarius Woods| 5060 | 193

FB Ian Fryday| 6007 | 231

WR Arthur Anderson| 5113 | 175

WR Dieuly Aristilde| 6027 | 206

WR Jake Balliu| 5074 | 187

WR Vance Barnes| 5076 | 187

WR Samuel Flowers| 5091 | 187

WR Tanner Galliart| 6010 | 222

WR Aakiel Greer| 6025 | 189

WR Cody Gustafson| 6016 | 189

WR Quentin Harrison| 6017 | 196

WR Jalik Jaggwe| 5107 | 194

WR Tyshaun James| 6023 | 202

WR Torin Justice| 6011 | 182

WR Elijah Lilly| 5097 | 171

WR Phazione McClurge| 6000 | 192

WR Kobe Miranda| 5102 | 185

WR Isaiah Robinson| 6007 | 167

WR Jake Simuncak| 5065 | 169

WR Cole Thurness| 5113 | 204

TE Justin Kasuboski| 6032 | 258

TE Bernard McCall| 6014 | 243

TE John Rolls| 6030 | 260

TE Mason Sikes| 6024 | 244

TE Kevin Ventura-Cortes| 6041 | 222

TE Donovan Williams| 6030 | 235

OT Jared Aiken| 6060 | 364

OT Travis Alvarez| 6054 | 310

OT Carter Berlin| 6055 | 304

OT Jake Dixon| 6050 | 288

OT DeJohn Jones| 6026 | 296

OG Pj Burkhalter| 6025 | 350

OG Justin Calderon| 6033 | 319

OG MJ Dumas| 6025 | 308

OG Ogheneochuko Ighofose| 6024 | 326

OG Shawn Page| 6011 | 294

OG Hunter Toppel| 6027 | 301

OG Columbus Willis| 6045 | 320

OC Jalen Powell| 6015 | 270

OC Josh Sokol| 6017 | 302

DT Jeremiah Caine| 6006 | 294

DT Ibn Foster| 6005 | 282

DT David Knox| 5111 | 309

DT Dan Louba| 6002 | 276

DT Tevita Mounga| 6007 | 337

DT Brendan Nichols| 6004 | 292

DT Dustin Rock| 6003 | 314

DT Taye Vereen| 6013 | 293

DE Victor Alvarez Jr| 6005 | 257

DE Kelvin Apari| 6000 | 251

DE Maurice Brewer| 6026 | 266

DE Justin Growel| 6030 | 239

DE Erik Hansen| 6014 | 252

DE Edwyn J Labaze| 5113 | 241

DE Christopher Rice| 6037 | 232

DE Zach Stecklein| 6056 | 262

DE Vaughn Taylor| 6022 | 245

ILB Devon Cathcart| 6001 | 218

ILB Patrick Howell| 6001 | 239

ILB Devon Moore| 6017 | 239

ILB Nick Stalworth| 5094 | 220

ILB Anthony Tedesco| 5101 | 228

ILB Vincent Winey| 6001 | 232

OLB Chrishon Frazier| 6007 | 222

OLB Drew Robinson| 5116 | 219

OLB Bradley Smith| 6011 | 213

OLB Jaxson Turner| 6011 | 228

OLB Ubong Udom| 6020 | 233

OLB Timothy Walton| 6002 | 227

CB Jeremiah Baltrip| NA | NA

CB Ty’Shonan Brooks| 5095 | 155

CB Jerry Cantave| 5114 | 186

CB James Douglas| 5110 | 190

CB Trey Hoskins| 6030 | 171

CB Keith Jackson| 5116 | 175

CB Shedrick Kirk| 5114 | 205

CB Levonte Larry| 5076 | 182

CB Torian Lewis| 5113 | 188

CB Devante Loggins| 5111 | 176

CB Joshua Murray| 5101 | 174

CB Dajon Owens| 5114 | 190

CB Dominique Ramsey| 5072 | 170

CB Joshua Terry| NA | NA

CB Andrew Whitaker| 6002 | 176

CB Zahir Wilder| 5105 | 159

S Brian Adkins | 5111 | 207

S Abrae Booker-Currin| 5113 | 201

S Jordan Canady| 6004 | 196

S Darrius Casey| 5081 | 194

S Grady Daniels| 6023 | 203

S Damian Francis| 6000 | 197

S Evan Horn| 5117 | 206

S Damar’ren Mitchell| 5107 | 180

S Rodney Thomas| 6013 | 189

S Samuel Warren| 5117 | 207

