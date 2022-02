NFL Draft: Players Out of College Football Eligibility

The following players are out of college football eligibility and will be in the 2022 NFL Draft. Be sure to check back frequently for continuous updates. NFL Draft Bible brings you the names you need to know first since 2002, celebrating 20 years of independent scouting analysis!

Seniors Declaring | Underclassmen Declaring | Returning Players

What players are out of eligibility and enter the 2022 NFL Draft?

P Adams, Derek: Northwestern

CB Adams, Tony: Illinois

S Addae, Alonzo: West Virginia

LS Adomitis, Cal: Pitt

S Alexander, Jon: Charlotte

WR Ali, Josh: Kentucky

LB Alldredge, Blaze: Missouri

TE Allen, Chase: Iowa State

IOL Allen, Matt: Michigan State

IDL Alonso, Mandy: Virginia

WR Anderson, Dee: Alabama A&M

CB Anderson, J'Ravien: NW Missouri State

EDGE Anderson, Ryder: Indiana

EDGE Anthony, Andre: LSU

WR Anthrop, Jackson: Purdue

IDL Atariwa, Adeeb: Virginia

K Atkins, Grayson: North Carolina

LB Avery, CJ: Louisville

CB Avery, Tre: Rutgers

EDGE Badejo, Michael: Texas Southern

IDL Bailey, Joshua: Charlotte

LB Baldwin, Trey: Louisiana Tech

P Barajas, Cesar: Louisiana Tech

EDGE Barlow, Brandon: Boston College

TE Barry, Trae: Boston College

EDGE Beesley, Drew: Michigan State

IDL Bequette, Luc: Cal

LB Bergin, Chris: Northwestern

LB Betts, Nate: Kansas

IDL Black, Josh: Syracuse

EDGE Blakely, Ja'Quain: Tennessee

S Blount, Joey: Virginia

RB Bonnett, Bishop: Florida A&M

EDGE Bowman, Ryan: Washington

WR Bradford, Trevon: Oregon State

TE Brewer, Cade: Texas

LB Brice, Caliph: Florida Atlantic

S Brisker, Jaquan: Penn State

IDL Brooks, Djimon: Georgia Tech

QB Brown, Anthony: Oregon

RB Brown, Brittain: UCLA

EDGE Brown, Elliott: Virginia

RB Brown, LD: Oklahoma State

P Brown, Mac: Mississippi

CB Brown, Zeke: Baylor

IDL Bumphus, LaTrell: Tennessee

IOL Burger, Josh: Texas Tech

EDGE Burks, Noah: Wisconsin

IDL Burt, Sam: Kansas

IDL Butler, Matthew: Tennessee

IDL Byers, Akial: Missouri

OT Campbell, Luke: Michigan State

LB Campbell, Phil: Pitt

P Carlson, Grant: Boston College

EDGE Carney, Owen: Illinois

S Carpenter, Tariq: Georgia Tech

S Carper, Keldrick: Texas A&M

RB Carr, Stephen: Indiana

S Carter, Amari: Miami

S Carter, TJ: TCU

CB Ceasar, James: Southern Illinois

RB Chandler, Ty: North Carolina

TE Chaplin, Quentin: North Carolina Central

TE Chapman, Brandon: Wake Forest

WR Charles, Irvin: Indiana (PA)

RB Charles, James: Florida Atlantic

WR Chase, TJ: Florida Atlantic

WR Chism, Keke: Missouri

K Christmann, Jace: Florida

K Cimaglia, Brent: Georgia Tech

IOL Clark, Malik: Kansas

WR Clark, Trevon: Cal

IOL Clary, Ty: Arkansas

EDGE Clemons, Micheal: Texas A&M

OT Cochran, Devin: Georgia Tech

RB Cofield, Adam: Western Kentucky

K Coghlin, Matt: Michigan State

WR Cohens, Kashard: St. Andrews

WR Collins, Eric: UMass

LB Cooper, DeJaun: South Dakota

IOL Cooper, Kenny: Georgia Tech

S Cosby, Bryce: Ball State

IOL Council, Brandon: Auburn

WR Crawford, Kekoa: Cal

S Cross, De'Vante: Virginia

K Culp, Connor: Nebraska

EDGE Cunningham, Everitt: Southern Miss

OT Cunningham, Myron: Arkansas

S Daley, Tae: Virginia Tech

OT Daltoso, Valentino: Cal

RB Darrington, Devin: Virginia

LB Davis, Ben: Texas

WR Davis, Kaden: NW Missouri State

EDGE Davis, Kailon: Arkansas Pine Bluff

IOL Davis, Terrance: Wake Forest

S Davis, Vonte: Utah

WR Davis, Wayne: James Madison

OT Deculus, Austin: LSU

OT Delance, Jean: Florida

LB Deng, Kuony: Cal

EDGE Diallo, Mo: Arizona

P Diaz, Julian: Nevada

LS Dickerson, Erik: Arizona State

OT Diesch, Kellen: Arizona State

S Dismuke, Marquel: Nebraska

LB Domann, JoJo: Nebraska

WR Donadelle, Imoni: NW Missouri State

CB Dotson, Meiko: Florida State

CB Drayden, Josh: Cal

WR Drummond, Dontario: Mississippi

IOL Dublin, Corey: Tulane

CB Dunn, Darion: Texas

WR Dunn, Jack: Wisconsin

K Duplessis, Hunter: UTSA

WR Eagans, Caleb: East Texas Baptist

RB Ebner, Trestan: Baylor

CB Eboh, Obi: UCLA

S Edwards, Johnathon: Austin Peay

IOL Eldridge, Nathan: Oregon State

IDL Ellis, Jabari: South Carolina

WR Emezie, Emeka: North Carolina State

WR Estrada, Drew: Baylor

WR Eubanks, Winston: Penn State

CB Evans, Darren: LSU

WR Evans, Octavius: Boise State

IDL Fair, Tony: Auburn

IDL Farrell, Neil: LSU

LB Fatukasi, Olakunle: Rutgers

LB Feaster, Denzel: UTSA

CB Fields, DaMarcus: Texas Tech

S Fields, Evan: Arizona State

P Finn, Jacob: Virginia

RB Fleet-Davis, Tayon: Maryland

LB Fletcher, Cody: Kansas State

CB Flowers, Dallis: Pittsburg State

CB Flowers, Joshua: Winston-Salem

LB Fogg, Tyshon: Rutgers

IDL Ford, Jonathan: Miami

IDL Forman, Shannon: Arizona State

IOL Fortner, Luke: Kentucky

S Foster, Jaylan: South Carolina

EDGE Fox, Jordan: Stanford

IDL Fox, Miles: Wake Forest

EDGE Fox, Tomon: North Carolina

WR Fryfogle, Ty: Indiana

IOL Furcron, ZeVeyon: Southern Illinois

WR Gallimore, Lio'undre: Valdosta State

IDL Garrett, Haskell: Ohio State

CB Gatling, Simeon: Bowie State

EDGE Gay, Isaiah: Illinois

WR Geiger, Kaylon: Texas Tech

LB Genmark, Jordan: UCLA

CB George, Kenneth: Tennessee

EDGE Gerald, Dorian: Arkansas

LB Gibbens, Jack: Minnesota

CB Gilbert, Zyon: Florida Atlantic

IOL Glaser, Chris: Virginia

QB Glover, Ryan: Cal

EDGE Goode, Cameron: Cal

P Goodfellow, Colin: Kentucky

LB Graham-Mobley, Isaiah: Boston College

CB Grant, Nick: Virginia

IOL Grattan, Paul: UCLA

CB Green, Allie: Missouri

IDL Greene, Mike: James Madison

QB Guarantano, Jarrett: Washington State

WR Hall, Justin: Ball State

LS Hall, Mitch: Louisville

RB Hamilton, Jawon: Eastern Michigan

CB Hankins, Matt: Iowa

LB Hansen, Jake: Illinois

LB Hansford, Aaron: Texas A&M

S Happle, Jordan: Oregon

WR Harley, Mike: Miami

LB Harper, Devin: Oklahoma State

QB Harper, Felix: Alcorn State

S Harville, Tavin: Robert Morris

TE Haskins, Jovani: Rutgers

IOL Hattis, Henry: Arizona State

K Havrisik, Lucas: Arizona

S Hawkins, Brad: Michigan

S Hawley, Austin: UL Monroe

P Hayes, Blake: Illinois

LB Heaukulani, Nate: Oregon

LB Hebert, Kenny: Arizona

WR Henry, Artie: Virginia

LB Henry, Hayden: Arkansas

LB Henry, Lakia: Mississippi

WR Henry, Ra'Shaun: Virginia

LB Heyward, Treshaun: Arizona

EDGE Hicks, Charles: UTSA

S Hill, Tyrone: Washington State

IOL Hines, Nathaniel: Texas Southern

WR Hodge, Changa: Virginia Tech

LB Hodge, Rashie: Arizona

IDL Holley, Ralph: Western Michigan

CB Holmes, Christian: Oklahoma State

IDL Horne, Timmy: Kansas State

EDGE Howard, Davaris: New Mexico Highlands

WR Howard, Theo: Utah

S Hudson, Prather: Illinois

IOL Hughes, Chris: Kansas

EDGE Hughes-Murray, Andrzej: Oregon State

LB Hummel, Jake: Iowa State

IDL Humphrey, Tayland: UL Lafayette

IOL Imade, Tope: Texas

TE Imatorbhebhe, Daniel: Kansas State

S Isom, Daniel: Washington State

IDL Jackson, Antwuan: Ohio State

WR Jackson, Calvin: Washington State

LB Jackson, Daniel: Florida International

IDL Jackson, Datona: UCLA

CB Jackson, Theo: Tennessee

OT Jackson-Williams, Jay: Florida A&M

WR Jaggwe, Jalik: William Jewell

WR James, Tyshaun: Central Connecticut

LB Jeffers, Riko: Texas Tech

IOL Jeresaty, Blake: Illinois

IOL Jimmons, Liam: USC

IOL Johnson, Baveon: Florida State

CB Johnson, Cameron: UCLA

QB Johnson, Cole: James Madison

LS Johnson, Damon: USC

EDGE Johnson, Deandre: Miami

OT Johnson, Jahmir: Texas A&M

EDGE Johnson, Jermaine: Florida State

WR Johnson, Johnny: Oregon

EDGE Johnson, Kyron: Kansas

IOL Johnson, Ryan: Georgia Tech

IDL Johnson, TJ: Marshall

WR Johnson, Willie: Marshall

IOL Johnson, Zion: Boston College

EDGE Jonathan, Kingsley: Syracuse

CB Jones, Elijah: Oregon State

CB Jones, Jack: Arizona State

EDGE Jones, Jacoby: Texas

CB Jones, Jaylon: Mississippi

EDGE Jones, JW: Central Arkansas

CB Jones, Myles: Texas A&M

QB Jones, Spencer: Oklahoma

WR Jones, Velus: Tennessee

S Jones, Zaire: Youngstown State

EDGE Jordan, Drew: Michigan State

EDGE Joseph, Daniel: North Carolina State

IDL Kamara, Sulaiman: Wake Forest

CB Kaniho, Kekaula: Boise State

EDGE Kelly, Caleb: Oklahoma

IOL Keobounnam, Nous: Oregon State

TE Kern, Blake: Arkansas

IOL Kerstetter, Derek: Texas

S Kincade, Antwon: Western Kentucky

QB King, D'Eriq: Miami

OT Kirby, Kenneth: Georgia Tech

WR Kirklin, Jontre: LSU

S Knight, Qwuantrezz: UCLA

S Knighten, Bydarrius: Auburn

EDGE Knighton, Anthony: Southern Illinois

IDL Knowles-Tener, Rondre: Virginia Wise

TE Koontz, Travis: Texas Tech

IOL Kramer, Doug: Illinois

IDL Kramer, Weston: Indiana

IOL Krimin, Nick: Rutgers

TE Krommenhoek, Erik: USC

K Kuhbander, Charlie: Northwestern

LB Landman, Nate: Colorado

WR Lanier, Joshua: Jackson State

OT Lashley, Scott: Mississippi State

WR Lassiter, Kwamie: Kansas

WR Lenoir, Landon: Southern Illinois

CB Leonard, Deane: Mississippi

RB Levy, Travis: Boston College

CB Lewis, Cameron: LSU

WR Lilly, Elijah: Colorado Mesa

RB Little, Tobias: Missouri State

CB Long, Dominique: Duke

OT Long, Greg: Purdue

IOL Lopeti, Adagio: Kansas

RB Lovett, John: Penn State

CB Lowe, Duron: Liberty

OT Lowe, Vederian: Illinois

CB Lucas, Chase: Arizona State

RB Mack, Joshua: Liberty

WR Mack, Taysir: Pitt

LB Maddox-Williams, Tyreek: Rutgers

LB Maeva, Tyson: Fresno State

S Mahone, Sean: West Virginia

IOL Maietti, Michael: Missouri

RB Malepeai, Vavae: USC

LS Markgraf, Keegan: Utah

WR Marshall, Jimmy: Middle Tennessee

WR Martin, Jalen: Pittsburg State

WR Martin, Tay: Oklahoma State

LB Maskalunas, Mike: Wisconsin

IDL Mason, Trevon: Arizona

EDGE Massie, Bronson: Kansas State

LB Masterson, Luke: Wake Forest

LB Mathis, Dru: Oregon

IOL McCauley, Josh: Arizona

EDGE McCloud, Zach: Miami

WR McConnell, Lionell: Colorado Mesa

K McCourt, James: Illinois

S McCrary-Ball, Marcelino: Indiana

WR McGowan, Kyric: Georgia Tech

RB McGrew, Sean: Washington

RB McIntosh, Deon: Washington State

RB McKeller, Al: NW Missouri State

P McKinniss, Grant: Missouri

S McVea, Jairon: Baylor

WR Melton, Bo: Rutgers

QB Milton, McKenzie: Florida State

TE Mitchell, John: Florida Atlantic

IDL Moala, Viane: Utah

RB Mofor, Karl: Albany

S Monroe, Eric: Texas Tech

EDGE Moon, Jeremiah: Florida

OT Moore, George: Oregon

EDGE Moore, Travez: Arizona State

LB Morgan, DJ: UConn

LB Morgan, Grant: Arkansas

LB Morganstern, Jacob: Texas Tech

WR Morris, Tyson: Arkansas

CB Mosley, Quandre: Kentucky

EDGE Moultry, TD: Auburn

IOL Munford, Thayer: Ohio State

TE Muse, Nick: South Carolina

QB Myers, Guy: Charleston

CB Neil, Walter: UTEP

IOL Newman-Johnson, Xavier: Baylor

WR Nixon, KD: USC

CB Noble, Tyler: Morehead State

QB Noland, Zeb: South Carolina

CB Norwood, Kyron: Lamar

QB Noyer, Sam: Oregon State

QB O'Brien, Patrick: Washington

EDGE Okuayinonu, Sam: Maryland

RB Oram-Jones, Samuel: USC

IOL Owens, Chris: Alabama

S Palmer, Mike: Boston College

EDGE Panasiuk, Jacub: Michigan State

LB Pandy, Anthony: Arizona

WR Parchment, Andrew: Florida State

TE Parham, Dylan: North Carolina State

K Parker, John: Virginia Tech

IOL Parmelly, Kade: Duke

WR Payton, JaVonta: Tennessee

WR Pearson, Jahcour: Mississippi

IDL Peevy, Jayden: Texas A&M

CB Perry, Jordan: Lindenwood

IDL Perry, Roderick: Illinois

QB Peters, Brandon: Illinois

S Peters, Fred: Mississippi State

IDL Peterson, Tabarius: Louisville

OT Petrula, Ben: Boston College

QB Pickett, Kenny: Pitt

WR Pierce, Chris: Vanderbilt

S Pierce, DeAndre: Arizona State

RB Pierre-Charles, Joshua: Nichols (MA)

LB Pine, Chase: Pitt

RB Pleasant, Kamari: Washington

EDGE Pooler, Jeffery: Northwestern

P Porter, Race: Washington

LB Pough, Ja'Quay: Northwestern State

RB Price, D'vonte: Florida International

WR Pryor, Kendric: Wisconsin

IDL Pututau, Hauati: Utah

IOL Ragland, Colby: UAB

IDL Rayam, TJ: Boston College

WR Redd, Jaylon: Oregon

S Redd, Traveon: Wake Forest

CB Reed, Elijah: South Dakota

IOL Reese, Stewart: Florida

IDL Reichner, Jeromy: Oregon State

WR Reid, Thomas: Arizona

LB Rice, Emmett: Florida State

TE Rigg, Justin: Kentucky

WR Riley, CJ: North Carolina State

OT Riley, Tyrone: North Carolina State

RB Rivers, Ronnie: Fresno State

WR Roberson, Reggie: SMU

WR Robertson, Demetris: Auburn

WR Robinson, Brandon: Florida Atlantic

RB Robinson, Brian: Alabama

LB Robinson, Davonte: Kentucky

LB Robinson, Delano: SMU

LB Rodriguez, Malcolm: Oklahoma State

LB Rogers, Justus: Washington State

RB Roots, Michael: CSU Pueblo

IDL Roscoe, Cody: Syracuse

CB Ross, Greg: James Madison

EDGE Roy, Kaden: Pittsburg State

LS Royer, Gunnar: Baylor

QB Russo, Anthony: Michigan State

OT Ryan, Liam: Washington State

WR Sanders, Braylon: Mississippi

S Sanders, Makyle: North Texas

WR Scarver, Savon: Utah State

S Schooler, Brenden: Texas

LB Schooler, Colin: Texas Tech

OT Servais, Airon: Syracuse

IOL Shaffer, Justin: Georgia

IOL Shanahan, Liam: LSU

K Shudak, Caleb: Iowa

IOL Simon, Patrick: Baldwin Wallace

LB Skalski, James: Clemson

WR Smith, Caleb: Towson

CB Smith, Korel: Florida Atlantic

OT Smith, Tyrell: Virginia Tech

IOL Sorensen, Korbin: Oregon State

LS Sorenson, Bradey: South Dakota State

P Spiers, Will: Clemson

LS Spiewak, Austin: Iowa

IDL Spivak, Joe: Northwestern

LB Staley, Damani: South Carolina

IDL Stanley, Mi'Cario: UAB

IOL Stetz, Jake: Boise State

LB Stevens, Deshawn: West Virginia

S Stevens, Lawrence: Rutgers

WR Stewart, Donald: Wake Forest

IDL Stille, Ben: Nebraska

IDL Stokes, LaRon: Oklahoma

OT Storment, TJ: Texas Tech

S Strambler, Dedrick: NW Missouri State

S Stubblefield, Reggie: Kansas State

P Sumpter, Tyler: West Virginia

OT Swenson, Erik: Oklahoma

LS Tabel, Ethan: Illinois

IDL Tangelo, Derrick: Penn State

IDL Tatum, Leevel: Arizona

LS Taylor, Billy: Rutgers

CB Taylor, Ja'Sir: Wake Forest

LB Taylor, Kareem: Western Carolina

CB Texada, Raleigh: Baylor

WR Thomas, CT: Boise State

S Thomas, Isaiah: UC Davis

LB Thomas, Jaylin: Ball State

EDGE Thomas, Keir: Florida State

S Thomas, Ricky: Kansas

CB Thompson, JT: Boston College

QB Thompson, Skylar: Kansas State

EDGE Thornton, Ray: Texas

OT Timmons, Jonathan: Alabama A&M

S Tippett, Coby: Rhode Island

WR Tipton, Tre: Pitt

EDGE Tisdale, Tariqious: Mississippi

RB Torrey, DeAndre: North Texas

WR Toure, Samori: Nebraska

EDGE Tremblay, Caleb: Tennessee

WR Turner, Calvin: Hawaii

EDGE Turner, Chris: Missouri

IDL Turner, Jacquies: Louisville

IDL Turner, Julius: Rutgers

S Turner, Nolan: Clemson

IDL Turnier, Kenny: TCU

K Tyler, Logan: Arizona State

IDL Utsey, Markell: Arkansas

IDL Uwazurike, Eyioma: Iowa State

IOL Valentin, Johncarlo: Baylor

IDL Valentino, Antonio: Florida

EDGE VanValkenburg, Zach: Iowa

IOL Vastardis, Andrew: Michigan

S Wall, Titus: Missouri State

TE Walston, Garrett: North Carolina

LB Walton, Tim: Texas Southern

WR Warren, De'Vion: Arkansas

RB Warren, Jaylen: Oklahoma State

TE Watson, Leroy: UTSA

IOL Wattenberg, Luke: Washington

CB Webb, Jeremy: Kansas

WR Wells, Rick: Florida

WR Werts, Shai: Louisville

WR Wheatfall, Keric: Fresno State

P Whelan, Daniel: UC Davis

LB Whimpey, Riley: Boise State

WR White, Kobay: Boston College

K White, Parker: South Carolina

IDL Whiteside, Kobie: Missouri

EDGE Whitfield, Darius: Northwestern State

S Wilder, Collin: Wisconsin

LB Wiley, Charles: UTSA

RB Wilkins, Calil: Bowie State

CB Williams, Ceasar: Wisconsin

S Williams, Deontai: Nebraska

OT Williams, Jarrid: Miami

OT Williams, Keith: Colorado State

IDL Williams, McKinley: Syracuse

EDGE Williams, Sam: Mississippi

IDL Williams, Savion: Florida A&M

EDGE Williams, Tre: Arkansas

IOL Wilson, Boe: Western Kentucky

TE Wilson, Jordan: Florida State

IOL Wilson, Keldrick: Pitt

IOL Witt, Tyler: Purdue

TE Wolma, Bryce: Arizona

LB Woods, Jahad: Washington State

RB Wright, Isaiah: Union

WR Wright, Willie: Florida Atlantic

IDL Wyatt, Devonte: Georgia

S Yeast, Russ: Kansas State

QB Zappe, Bailey: Western Kentucky

LS Zecchino, Nick: Purdue

Seniors Declaring | Underclassmen Declaring | Returning Players

*Go All Access - Subscribe to NFL Draft Bible today and receive a one-year subscription to Sports Illustrated magazine, for FREE!

CLICK BELOW FOR MORE NFL DRAFT CONTENT

2022 All-Star Game Measurements

NFL Draft All-Star Game Tracker

Combine | Senior Bowl | Shrine Bowl | NFLPA Bowl | Hula Bowl | Cajun Bowl | CGS | Topical Bowl | HBCU Bowl | HBCU Combine

2022 NFL Draft All-Star Game Info

Click here to view

Click here to purchase

Latest Podcast Episodes