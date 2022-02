NFL Draft: Players Returning To School Next Year

The following players are returning to school and forgoing the 2022 NFL Draft. Be sure to check back frequently for continuous updates. NFL Draft Bible brings you the names you need to know first since 2002, celebrating 20 years of independent scouting analysis!

IDL Ademilola, Jayson: Notre Dame

EDGE Ademilola, Justin: Notre Dame

EDGE Agude, Mitchell: UCLA

QB Ahlers, Holton: East Carolina

EDGE Alexandre, Deslin: Pitt

OT Anderson, Spencer: Maryland

WR Arias, Daniel: Colorado

QB Armstrong, Brennan: Virginia

IDL Aumavae, Popo: Oregon

OT Aumavae-Laulu, Malaesala: Oregon

WR Autman-Bell, Chris: Minnesota

IOL Bainivalu, Henry: Washington

CB Baker-Williams, Tyler: North Carolina State

P Baringer, Bryce: Michigan State

IOL Barrington, Clark: BYU

LB Baskerville, Micah: LSU

IOL Bass, TJ: Oregon

S Battle, Jordan: Alabama

CB Battle, Shyheim: North Carolina State

EDGE Beal, Robert: Georgia

WR Bell, Ronnie: Michigan

CB Bennett, Jakorian: Maryland

QB Bennett, Stetson: Georgia

RB Bentley, Ulysses: SMU

IDL Benton, Keeanu: Wisconsin

CB Blu, Kyu: Stanford

QB Blumrick, Connor: Virginia Tech

IOL Brahms, Nick: Auburn

IOL Branch, Johari: Maryland

QB Brennan, Myles: LSU

TE Bresnahan, Ben: Vanderbilt

OT Broeker, Nick: Mississippi

RB Brooks, British: North Carolina

CB Brown, Cameron: Ohio State

S Brown, Ji'Ayir: Penn State

IDL Burks, Marquis: Auburn

LB Campbell, Jack: Iowa

K Carlson, Anders: Auburn

WR Carter, Devin: North Carolina State

IOL Carvin, Jerome: Tennessee

S Catalon, Jalen: Arkansas

LB Chandler-Semedo, Josh: West Virginia

RB Charbonnet, Zach: UCLA

IDL Chatman, Elijah: SMU

QB Clifford, Sean: Penn State

IDL Coburn, Keondre: Texas

CB Conner, Chamarri: Virginia Tech

S Cook, Alex: Washington

IDL Cooper, Robert: Florida State

EDGE Cox, Brenton: Florida

WR Cropper, Jalen: Fresno State

LB Cullens, Zay: Memphis

QB Cunningham, Malik: Louisville

IDL Dale, DJ: Alabama

QB Daniels, Jayden: Arizona State

CB Daniels, Noah: TCU

WR Davis, Avery: Notre Dame

S Davis, Coby: Wake Forest

IOL Davis, Dakota: Syracuse

LB Davis, KD: North Texas

IDL Davis, Tyler: Clemson

S Dean, Trey: Florida

CB DeBerry, Josh: Boston College

TE DeIuliis, Drake: Virginia Tech

WR Demus, Dontay: Maryland

IDL Dorlus, Brandon: Oregon

IOL Douglas, Eric: South Carolina

IOL Drexel, Owen: Pitt

CB Duck, Storm: North Carolina

OT Duncan, Jaelyn: Maryland

K Dunn, Christopher: North Carolina State

IDL Durden, Cory: North Carolina State

IOL Ekiyor, Emil: Alabama

LB Eley, Ayinde: Georgia Tech

FB Elmore, Chris: Syracuse

IDL Evers, Brendon: Oklahoma State

S Fagan, Cyrus: North Carolina State

TE Fant, Princeton: Tennessee

IDL Finau, Ami: Maryland

S Flowers, Trevon: Tennessee

WR Flowers, Zay: Boston College

TE Ford, Luke: Illinois

WR Ford-Wheaton, Bryce: West Virginia

IOL Forsyth, Alex: Oregon

EDGE Foskey, Isaiah: Notre Dame

CB Frye, Adrian: Texas Tech

OT Galvin, Connor: Baylor

LB Ganier, Amari: Florida State

EDGE Gaye, Ali: LSU

CB George, Brian: Texas A&M

IOL Gibson, Grant: North Carolina State

P Goodfellow, Colin: Kentucky

OT Gray, Joshua: Oregon State

S Griffith, Houston: Notre Dame

QB Haener, Jake: Fresno State

EDGE Hall, Derick: Auburn

QB Hall, Jaren: BYU

EDGE Harris, Jalen: Arizona

EDGE Harrison, Zach: Ohio State

QB Hartman, Sam: Wake Forest

WR Heath, Malik: Mississippi State

P Hedley, Lou: Miami

S Hellams, DeMarcco: Alabama

S Henderson, Xavier: Michigan State

EDGE Henry, KJ: Clemson

S Hickman, Ronnie: Ohio State

CB Hodges-Tomlinson, Tre'Vius: TCU

RB Holani, George: Boise State

QB Hooker, Hendon: Tennessee

OT Houy, Gabe: Pitt

WR Hutchinson, Xavier: Iowa State

RB Ibrahim, Mohamed: Minnesota

S Ingle, Tanner: North Carolina State

IOL Jackson, Alec: Auburn

WR Jackson, Jaylon: Colorado

OT Jackson, Samuel: UCF

WR Jackson, Shedrick: Auburn

CB Jamison, D'Shawn: Texas

EDGE Jeffcoat, Trajan: Missouri

WR Jenkins, EJ: South Carolina

WR Jenkins, Jaray: LSU

CB Johnson, Anthony: Iowa State

CB Johnson, Anthony: Virginia

LB Johnson, Brad: South Carolina

S Johnson, Ja'Len: UL Lafayette

S Johnson, Quindell: Memphis

RB Jones, Amare: Georgia Southern

WR Jones, Charlie: Iowa

OT Jones, Dawand: Ohio State

LB Jones, Jacquez: Kentucky

LB Jones, Mikel: Syracuse

WR Jones, Shameen: Rutgers

OT Jones, Steven: Oregon

S Jones, Tyreque: Boise State

IOL Jordan, Johnny: Virginia Tech

QB Jurkovec, Phil: Boston College

RB Katoa, Lopini: BYU

TE Kincaid, Dalton: Utah

P Korsak, Adam: Rutgers

IOL Kradel, Jake: Pitt

TE Kuithe, Brant: Utah

TE LaPorta, Sam: Iowa

K Larsh, Collin: Wisconsin

TE Latu, Cameron: Alabama

QB Leary, Devin: North Carolina State

WR Lenzy, Braden: Notre Dame

QB Levis, Will: Kentucky

S Logan, Kenny: Kansas

IDL Lole, Jermayne: Arizona State

IDL Lovett, Fabien: Florida State

IOL Mafi, Atonio: UCLA

IOL Mahogany, Christian: Boston College

TE Mallory, Will: Miami

IDL Manoa, Tyler: UCLA

S Manuel, Martez: Missouri

CB Marsh, Armani: Washington State

LB Martial, Carlton: Troy

EDGE Martin, Brock: Oklahoma State

IDL Matlock, Scott: Boise State

S Matthews, Devon: Indiana

QB McCall, Grayson: Coastal Carolina

TE McDonald, Camren: Florida State

EDGE McDonald, Will: Iowa State

OT McFadden, Jordan: Clemson

K McGrath, Chase: Tennessee

QB McKee, Tanner: Stanford

LB Merriweather, Krishon: Texas Tech

IOL Michael, John: Minnesota

LB Miller, Ventrell: Florida

IOL Minor, Marcus: Pitt

K Moody, Jake: Michigan

LB Moody, Jaylen: Alabama

LB Moore, Isaiah: North Carolina State

S Morgan, Christian: Baylor

QB Morgan, Tanner: Minnesota

IOL Mose, Manase: North Texas

CB Moss, Riley: Iowa

CB Mullen, Tiawan: Indiana

IDL Mustipher, PJ: Penn State

OT Myers, Austin: Memphis

IOL Neilon, Brett: USC

OT Nelson, Zion: Miami

QB O'Connell, Aidan: Purdue

LB Oghoufo, Ovie: Texas

EDGE Okechukwu, Caleb: Syracuse

LB Overshown, DeMarvion: Texas

S Owens, Rodney: Memphis

LB Owusu, Michael: Vanderbilt

LB Page, Solon: Tennessee

LB Pappoe, Owen: Auburn

IOL Patterson, Jarrett: Notre Dame

RB Peoples, Camerun: Appalachian State

QB Petras, Spencer: Iowa

S Pettus, Dell: Troy

IDL Pickens, Zacch: South Carolina

CB Pitts, Derrek: North Carolina State

LB Pool, Bumper: Arkansas

S Poole, William: Georgia

CB Porter, Joey: Penn State

K Potter, BT: Clemson

OT Randolph, Kendall: Alabama

WR Reed, Jayden: Michigan State

QB Reynolds, Chris: Charlotte

S Richardson, Demani: Texas A&M

P Robbins, Brad: Michigan

LS Robinson, Bradley: Ohio State

CB Robinson, Jammie: Florida State

S Roderick, RJ: South Carolina

RB Rodriguez, Chris: Kentucky

IDL Rose, Greg: Maryland

K Ruggles, Noah: Ohio State

TE Samuel, John: Auburn

TE Schoenwald, Gavin: Vanderbilt

TE Schoonmaker, Luke: Michigan

IOL Sharp, LaQuinston: Mississippi State

WR Shorter, Justin: Florida

S Skinner, JL: Boise State

WR Smith, Ainias: Texas A&M

S Smith, Chris: Georgia

S Smith, Kendall: Illinois

EDGE Smith, Nolan: Georgia

S Smith, Tykee: Georgia

LB Square, DeAndre: Kentucky

CB Stevenson, Tyrique: Miami

IDL Stills, Dante: West Virginia

LS Stoll, Chris: Penn State

EDGE Strachan, Jordan: South Carolina

IOL Stromberg, Ricky: Arkansas

CB Strong, D'Jordan: Coastal Carolina

S Sutherland, Jonathan: Penn State

K Szmyt, Andre: Syracuse

EDGE Tannor, Caleb: Nebraska

P Taylor, Tory: Iowa

LB Thomas, Drake: North Carolina State

RB Thomas, Tavion: Utah

WR Thomas, Thayer: North Carolina State

EDGE Thomas, Xavier: Clemson

WR Thompson, Keytaon: Virginia

QB Thompson-Robinson, Dorian: UCLA

WR Tillman, Cedric: Tennessee

LB To'o, Henry: Alabama

OT Troxell, Austin: Auburn

IDL Tuioti-Mariner, Earl: BYU

IOL Tukuafu, Joe: BYU

QB Tune, Clayton: Houston

EDGE Tupuola-Fetui, Zion: Washington

P Turk, Michael: Oklahoma

EDGE Valdez, Marcus: Boston College

LB Vance, O'Rien: Iowa State

WR Vann, Josh: South Carolina

IOL Vorhees, Andrew: USC

P Vujnovich, Andy: Wisconsin

OT Wagner, Dalton: Arkansas

IOL Walk, Ryan: Oregon

IOL Walker, Brey: Oklahoma

CB Walton, Zamari: Georgia Tech

S Ward, Jay: LSU

EDGE Warner, Leonard: Florida State

OT Warren, Carter: Pitt

TE Warren, Jacob: Tennessee

CB Washington, Woodi: Oklahoma

S Waters, Marquis: Texas Tech

WR Wease, Theo: Oklahoma

LB White, DaShaun: Oklahoma

TE Whyle, Josh: Cincinnati

LB Wilgar, Payton: BYU

WR Williams, Austin: Mississippi State

S Williams, Bennett: Oregon

CB Williams, Garrett: Syracuse

CB Williams, Jaylin: Indiana

CB Williams, Ronald: Michigan State

WR Wilson, Michael: Stanford

LB Wilson, Payton: North Carolina State

OT Wire, Cameron: LSU

S Wisdom, Rashad: UTSA

OT Wonnum, Dylan: South Carolina

S Woodbey, Jaiden: Boston College

EDGE Wooden, Colby: Auburn

IDL Woods, Jamal: Illinois

EDGE Wright, Jordan: Kentucky

S Young, Avery: Rutgers

IDL Young, Byron: Alabama

