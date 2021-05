AFC East Depth Chart

Stay up to date with the latest depth chart changes around the NFL. Check out the latest depth charts for the AFC East division.

AFC East



Offense

LWR: Davis, Gabriel 13 | Hodgins, Isaiah 16 | Kumerow, Jake 0 | Powell, Brandon 0

RWR: Diggs, Stefon 14 | Williams, Duke 82 | Gentry, Tanner 87 | Stevenson, Marquez 0

SWR: Beasley, Cole 11 | Sanders, Emmanuel 0 | Mckenzie, Isaiah 19 | Walker, Tre 0

LT: Dawkins, Dion 73 | Doyle, Tommy 0

LG: Feliciano, Jon 76 | Boettger, Ike 65 | Lamp, Forrest 0

C: Morse, Mitch 60 | Bates, Ryan 71 | Devey, Jordan 68

RG: Ford, Cody 70 | Douglas, Jamil 0 | Anderson, Jack 0

RT: Williams, Daryl 75 | Brown, Spencer 0 | Hart, Bobby 68 | Tuitele, Syrus 0

TE: Knox, Dawson 88 | Sweeney, Tommy 89 | Hollister, Jacob 0 | Becker, Nate 84 | Morris, Quintin 0

QB: Allen, Josh 17 | Trubisky, Mitch 0 | Fromm, Jake 10 | Webb, Davis 7

RB: Singletary, Devin 26 | Moss, Zack 20 | Breida, Matt 0 | Jones, Taiwan 25 | Williams, Antonio 35 | Wade, Christian 45

FB: Gilliam, Reggie 86

Defense

LDE: Hughes, Jerry 55 | Rousseau, Gregory 0 | Johnson, Darryl 92 | Love, Mike 56

LDT: Butler, Vernon 94 | Lotulelei, Star 98 | Bryant, Brandin 74

RDT: Oliver, Ed 91 | Phillips, Harrison 99 | Zimmer, Justin 61

RDE: Addison, Mario 97 | Epenesa, Aj 57 | Basham Jr., Carlos 0 | Cox Jr., Bryan 51 51 | Obada, Efe 0

WLB: Milano, Matt 58 | Klein, Aj 54 | Dodson, Tyrel 53 | Adams, Tyrell 0

MLB: Edmunds, Tremaine 49 | Matakevich, Tyler 44 | Smith, Andre 59 | Lee, Marquel 0

RCB: White, Tre'Davious 27 | Wildgoose, Rachad 0 | Lewis, Cameron 47 | Mccloud, Nick 0

SS: Poyer, Jordan 21 | Hamlin, Damar 0 | Thomas, Josh 36

FS: Hyde, Micah 23 | Johnson, Jaquan 46 | Thompson, Tariq 0

LCB: Wallace, Levi 39 | Jackson, Dane 30 | Griffin, Olaijah 0

NB: Johnson, Taron 24 | Neal, Siran 33

Special Teams

PT: Haack, Matt 0

PK: Bass, Tyler 2

LS: Ferguson, Reid 69

H: Haack, Matt 0

KO: Bass, Tyler 2

PR: Mckenzie, Isaiah 19

KR: Mckenzie, Isaiah 19

Reserves

Offense

LWR: Bourne, Kendrick 0 | Harry, N'Keal 15 | Slater, Matthew 18 | Zuber, Isaiah 19

RWR: Agholor, Nelson 0 | Wilkerson, Kristian 88 | Nixon, Tre 0

SWR: Meyers, Jakobi 16 | Olszewski, Gunner 80

LT: Wynn, Isaiah 76 | Herron, Justin 75 | Cajuste, Yodny 77

LG: Onwenu, Michael 71 | Sherman, William 0

C: Andrews, David 60 | Karras, Ted 0

RG: Mason, Shaquille 69 | Toran, Najee 68

RT: Brown, Trent 0 | Cunningham, Korey 74

TE: Smith, Jonnu 0 | Keene, Dalton 44 | Lacosse, Matt 83

TE: Henry, Hunter 0 | Asiasi, Devin 86

QB: Newton, Cam 1 | Jones, Mac 0 | Stidham, Jarrett 4

RB: Harris, Damien 37 | Stevenson, Rhamondre 0 | Bolden, Brandon 38 | White, James 28 | Michel, Sony 26 | Taylor, Jj 42

FB: Johnson, Jakob 47 | Vitale, Dan 45

Defense

OLB: Judon, Matt 0 | Jennings, Anfernee 58 | Berry, Rashod 43 | King, Brandon 36

LDE: Guy, Lawrence 93 | Wise Jr., Deatrich 91 | Thurman, Nick 92

DT: Cowart, Byron 99 | Barmore, Christian 0 | Spence, Akeem 52 | Davis, Carl 98

NT: Godchaux, Davon 0 | Adams, Montravius 0 | Murray, Bill 97

RDE: Anderson, Henry 0 | Bower, Tashawn 96 | Perkins, Ronnie 0

OLB: Van Noy, 53 | Winovich, Chase 50 | Reynolds, Laroy 0

LB: Bentley, Ja'Whaun 51 | Mcmillan, Raekwon 0 | Hall, Terez 59 | Mcgrone, Cameron 0

LB: Hightower, Dont'A 54 | Uche, Josh 55

LCB: Jackson, Jc 27 | Mills, Jalen 0 | Bethel, Justin 29 | Virgin, Dee 38

S: McCourty, Devin 32 | Davis, Cody 22 | Bledsoe, Joshuah 0

S: Phillips, Adrian 21 | Dugger, Kyle 35

RCB: Gilmore, Stephon 24 | Williams, Joejuan 33 | Jackson, Michael 41 | Ross, D'Angelo 39

CB: Jones, Jonathan 31 | Bryant, Myles 41

Special Teams

PT: Bailey, Jake 7

PK: Folk, Nick 6 | Aguayo, Roberto 9

LS: Cardona, Joe 49

H: Bailey, Jake 7

PR: Olszewski, Gunner 80

KR: Olszewski, Gunner 80

KO: Folk, Nick 6

Reserves

Offense

LWR: Davis, Corey 0 | Smith, Vyncint 17 | Doctson, Josh 18 | Montgomery, Dj 81 | Bailey, Manasseh 0

RWR: Mims, Denzel 11 | Cole, Keelan 84 | Cager, Lawrence 86 | Malone, Josh 83 | Scott, Jaleel 1

SWR: Crowder, Jamison 82 | Moore, Elijah 0 | Berrios, Braxton 10 | Smith, Jeff 16

LT: Becton, Mekhi 77 | Edoga, Chuma 75 | Clark, Cameron 72 | Hermanns, Grant 0

LG: Lewis, Alex 71 | Vera-Tucker, Alijah 0 | Levin, Corey 0

C: Mcgovern, Connor 60 | Murray, James 61 | Koloamatangi, Leo 63

RG: Van Roten, 62 | Feeney, Dan 0 | Mcdermott, Conor 69

RT: Fant, George 76 | Edoga, Chuma 75 | Saltes, Teton 0

TE: Herndon, Christopher 89 | Griffin, Ryan 84 | Kroft, Tyler 0 | Wesco, Trevon 85 | Davis, Connor 45

TE: Yeboah, Kenny 0 | Brown, Daniel 87

QB: Wilson, Zach 0 | Morgan, James 4 | White, Mike 8

RB: Perine, Lamical 22 | Johnson, Ty 25 | Coleman, Tevin 0 | Carter, Michael 0 | Adams, Josh 36 | Guerriero, Pete 35

Defense

RDE: Williams, Quinnen 95 | Curry, Vinny 0 | Shepherd, Nathan 97 | Huff, Bryce 47

DT: Fatukasi, Folorunso 94 | Marshall, Jonathan 0 | Smart, Tanzel 79

LDE: Rankins, Sheldon 0 | Phillips, Kyle 98 | Franklin-Myers, John 91

OLB: Lawson, Carl 0 | Huff, Bryce 47 | Finch, Sharif 54 | Dawkins, Noah 56

ILB: Cashman, Blake 53 | Langi, Harvey 44 | Sherwood, Jamien 0

ILB: Davis, Jarrad 0 | Phillips, Del'Shawn 0 | Mosley, Cj 57

OLB: Zuniga, Jabari 92 | Nasirildeen, Hamsah 0 | Rashed Jr., Hamilcar 0

LCB: Austin, Blessuan 31 | Guidry, Javelin 40 | Ballentine, Corey 27 | Pinnock, Jason 0 | Jackson, Bennett 39

LCB: Lewis, Zane 33

SS: Davis, Ashtyn 32 | Joyner, Lamarcus 0 | Campbell, Elijah 26

FS: Maye, Marcus 20 | Hampton, Saquan 26 | Hassell, Jt 49

RCB: Hall, Bryce 37 | Hardee, Justin 0 | Brown, Kyron 35 | Carter III, Michael 0 0 | Jackson, Lamar 38

NB: Echols, Brandin 0

Special Teams

PT: Mann, Braden 7

PK: Mclaughlin, Chase 3 | Ficken, Sam 9

LS: Hennessy, Thomas 42

H: Mann, Braden 7

PR: Berrios, Braxton 10 | Crowder, Jamison 82

KR: Johnson, Ty 25

KO: Mclaughlin, Chase 3

Reserves

Offense

LWR: Parker, Devante 11 | Bowden Jr., Lynn 15 | Grant, Jakeem 19 | Merritt, Kirk 83 | Hollins, Mack 86 | Wilson, Albert 15

RWR: Fuller, Will 0 | Williams, Preston 18 | Foster, Robert 0 | Hurns, Allen 17 | Locksley, Kai 0

SWR: Waddle, Jaylen 0 | Ford, Isaiah 87 | Perry, Malcolm 10

LT: Jackson, Austin 73 | Davis, Jesse 77 | Coleman, Larnel 0

LG: Deiter, Michael 63 | Eichenberg, Liam 0

C: Skura, Matt 0 | Gauthier, Tyler 74 | Tom, Cameron 63

RG: Kindley, Solomon 66 | Pankey, Adam 78 | Jones, Robert 0

RT: Hunt, Robert 68 | Fluker, Dj 0 | Hubbard, Jonathan 71

TE: Smythe, Durham 81 | Shaheen, Adam 80 | Carter, Cethan 0

TE: Gesicki, Mike 88 | Long, Hunter 0 | Myarick, Chris 85

QB: Tagovailoa, Tua 1 | Brissett, Jacoby 0 | Rudock, Jake 5 | Sinnett, Reid 17

RB: Gaskin, Myles 37 | Brown, Malcolm 0 | Doaks, Gerrid 0 | Laird, Patrick 32 | Scarlett, Jordan 0 | Ahmed, Salvon 26

Defense

LDE: Wilkins, Christian 94 | Strowbridge, Jason 58 | Coe, Nick 97 | Queiroz Neto, Durval 69 69

NT: Davis, Raekwon 98 | Butler, Adam 0 | Jenkins, John 0 | Jones, Benito 95 | Johnson, Jerome 0

DE: Ogbah, Emmanuel 91 | Phillips, Jaelan 0 | Sieler, Zach 92 | Ledbetter, Jonathan 98 | Render, Tyshun 64

WLB: Van Ginkel, 43 | Scarlett, Brennan 0

LB: Baker, Jerome 55 | Riley, Duke 0 | Biegel, Vince 47

LB: Mckinney, Benardrick 0 | Munson, Calvin 48 | Roberts, Elandon 44

SLB: Eguavoen, Sam 49 | Johnson, Kylan 59

LCB: Jones, Byron 24 | Needham, Nik 40 | Perry, Jamal 33 | Bonds, Terrell 0

SS: Rowe, Eric 21 | Holland, Jevon 0 | Fejedelem, Clayton 42 | Cole, Brian 41

FS: Mccain, Bobby 28 | Jones, Brandon 29 | Holley, Nate 36

RCB: Howard, Xavien 25 | Igbinoghene, Noah 23 | Ellis, Tino 45

NB: Coleman, Justin 0 | Mccain, Bobby 28 | Davis, Javaris 38

Special Teams

PT: Palardy, Michael 0

PK: Sanders, Jason 7

LS: Ferguson, Blake 50 | Sunahara, Rex 60

H: Palardy, Michael 0

KO: Sanders, Jason 7

PR: Grant, Jakeem 19 | Perry, Malcolm 10

KR: Grant, Jakeem 19 | Igbinoghene, Noah 23

Reserves