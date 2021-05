AFC North Depth Chart

Stay up to date with the latest depth chart changes around the NFL. Check out the latest depth charts for the AFC North division.

Offense

LWR: Watkins, Sammy 14 | Boykin, Miles 80 | Proche II, James 11 | Wesley, Antoine 84 | Victor, Binjimen 0

RWR: Brown, Marquise 15 | Bateman, Rashod 0 | Duvernay, Devin 13 | Wallace, Tylan 0 | Moore, Jaylon 81 | Cain, Deon 0

LT: Stanley, Ronnie 79 | Sarell, Foster 0

LG: Bozeman, Bradley 77 | Cleveland, Ben 0 | Bredeson, Ben 67

C: Mekari, Patrick 65 | Colon-Castillo, Trystan 63 | Mancz, Greg 62

RG: Zeitler, Kevin 0 | Powers, Ben 72 | Cooper, Sam 0

RT: Villanueva, Alejandro 0 | Phillips, Tyre 74 | Smith, Andre 76 | Ealy, Adrian 0

TE: Boyle, Nick 86 | Tomlinson, Eric 85 | Breeland, Jacob 88 | Poljan, Tony 0

TE: Andrews, Mark 89 | Oliver, Josh 0 | Wolf, Eli 87

QB: Jackson, Lamar 8 | Mcsorley, Trace 7 | Huntley, Tyler 2

RB: Dobbins, Jk 27 | Edwards, Gus 35 | Hill, Justice 43 | Williams, Ty'Son 34

FB: Ricard, Patrick 42 | Mason, Ben 0

Defense

DE: Wolfe, Derek 95 | Rivers, Chauncey 97 | Kelly, Xavier 0

NT: Williams, Brandon 98 | Ellis, Justin 71 | Hoyett, Braxton 94

DT: Campbell, Calais 93 | Madubuike, Justin 92 | Washington Jr., Broderick 96 | Crawford, Aaron 69

RUSH: Mcphee, Pernell 90 | Ferguson, Jaylon 45 | Hayes, Daelin 0 | Adeoye, Aaron 51

MLB: Queen, Patrick 48 | Alaka, Otaro 50 | Board, Chris 49

WLB: Harrison, Malik 40 | Fort, Lj 58 | Welch, Kristian 57

SAM: Bowser, Tyus 54 | Oweh, Jayson 0

LCB: Peters, Marcus 24 | Smith, Jimmy 22 | Marshall, Iman 37

SS: Clark, Chuck 36 | Stephens, Brandon 0 | Levine, Anthony 41 | Stone, Geno 26

FS: Elliott, Deshon 32 | Richards, Jordan 28 | Warrior, Nigel 39 | Washington, Ar'Darius 0

RCB: Humphrey, Marlon 44 | Averett, Anthony 23 | Westry, Chris 0 | Harris, Davontae 33

NB: Young, Tavon 25 | Wade, Shaun 0 | Dorsey, Khalil 31

Special Teams

PT: Koch, Sam 4 | Townsend, Johnny 6

PK: Tucker, Justin 9

LS: Hill, Justice 43 | Moore, Nick 60 | Khoury, Brian 0

H: Koch, Sam 4 | Townsend, Johnny 6

KO: Tucker, Justin 9

PR: Duvernay, Devin 13 | Proche II, James 11

KR: Duvernay, Devin 13 | Hill, Justice 43

Reserves

Offense

LWR: Landry, Jarvis 80 | Peoples-Jones, Donovan 11 | Hodge, Khadarel 12 | Bradley, Ja'Marcus 84 | Natson, Jojo 19 | Switzer, Ryan 15

RWR: Beckham Jr., Odell 13 | Higgins, Rashard 82 | Schwartz, Anthony 0 | Willies, Derrick 16 | Hollins, Alexander 83

LT: Wills Jr., 71 | Hudson, James 0 | Taylor, Alex 67

LG: Bitonio, Joel 75 | Fabiano, Anthony 58 | Iwuagwu, Cordel 67 | Gossett, Colby 71

C: Tretter, Jc 64 | Harris, Nick 53 | Hance, Blake 62

RG: Teller, Wyatt 77 | Dunn, Michael 68 | Patterson, Javon 63 | Forbes, Drew 79

RT: Conklin, Jack 78 | Hubbard, Chris 74 | Senat, Greg 70

TE: Hooper, Austin 81 | Carlson, Stephen 89 | Franks, Jordan 87

TE: Bryant, Harrison 88 | Njoku, David 85 | Markway, Kyle 86

QB: Mayfield, Baker 6 | Keenum, Case 5 | Lauletta, Kyle 17

RB: Chubb, Nick 24 | Hunt, Kareem 27 | Johnson, D'Ernest 30 | Felton, Demetric 0 | Kelly, John 49 | Harbison, Tre 0 | Stanton, Johnny 43

FB: Janovich, Andy 31

Defense

LDE: Garrett, Myles 95 | Jackson, Joe 91 | Malveaux, Cameron 69

LDT: Elliott, Jordan 90 | Jackson, Malik 0 | Day, Sheldon 92 | Wilson, Marvin 0

RDT: Billings, Andrew 99 | Togiai, Tommy 0 | Mcdowell, Malik 0 | Square, Damion 0

RDE: Clowney, Jadeveon 0 | Mckinley, Takkarist 55 | Gustin, Porter 97 | Mcknight, Romeo 0

SAM: Takitaki, Sione 44 | Smith, Malcolm 56 | Weaver, Curtis 61

MLB: Walker, Anthony 0 | Wilson, Mack 51 | Fields II, Tony 0

WLB: Phillips, Jacob 50 | Owusu-Koramoah, Jeremiah 0 | Lee, Elijah 52 | Obinna, George 60

LCB: Ward, Denzel 21 | Stewart Jr., MJ 36 | Allen, Brian 25 | Green, Aj 38

SS: Johnson Iii, 43 | Harrison, Ronnie 33 | Redwine, Sheldrick 29 | Meander, Montrel 41

FS: Delpit, Grant 22 | Lecounte, Richard 0 | Moffatt, Jovante 35 | Benton, Elijah 48

RCB: Newsome, Greg 0 | Williams, Greedy 26 | Jackson, Robert 34 | Rugamba, Emmanuel 0

NB: Hill, Troy 0

Special Teams

PT: Gillan, Jamie 7

PK: Parkey, Cody 2 | Mccrane, Matthew 9

LS: Hughlett, Charley 47

H: Gillan, Jamie 7

PR: Peoples-Jones, Donovan 11 | Johnson, D'Ernest 30

KR: Johnson, D'Ernest 30 | Peoples-Jones, Donovan 11

Reserves

Offense

LWR: Chase, Ja'Marr 0 | Tate, Auden 19 | Thomas, Mike 80

RWR: Boyd, Tyler 83 | Irwin, Trenton 16 | Washington, Scotty 14

SWR: Higgins, Tee 85 | Morgan Jr., Stanley 17

LT: Williams, Jonah 73 | Adeniji, Hakeem 77

LG: Jordan, Michael 60 | Carman, Jackson 0 | Sutherland, Keaton 65

C: Hopkins, Trey 66 | Price, Billy 53 | Hill, Trey 0

RG: Spain, Quinton 67 | Su'A-Filo, Xavier 72

RT: Reiff, Riley 0 | Smith, D'Ante 0 | Johnson, Fred 74 | Prince, Isaiah 71

TE: Sample, Drew 89 | Uzomah, Cj 87 | Schreck, Mason 86 | Wilcox, Mitchell 84 | Moss, Thaddeus 0

TE: Wells, Pro 0

QB: Burrow, Joe 9 | Allen, Brandon 8 | Shurmur, Kyle 6 | Hill, Collin 0

RB: Mixon, Joe 28 | Perine, Samaje 34 | Williams, Trayveon 32 | Evans, Chris 0 | Patrick, Jacques 31 | Williams, Pooka 0

Defense

LDE: Hubbard, Sam 94 | Sample, Cameron 0 | Bledsoe, Amani 91 | Akinmoladun, Freedom 92

NT: Reader, Dj 98 | Shelvin, Tyler 0 | Tupou, Josh 91

RDT: Ogunjobi, Larry 0 | Daniels, Mike 76 | Mckenzie, Kahlil 69

RDE: Hendrickson, Trey 0 | Kareem, Khalid 90 | Wren, Renell 95 | Hodge, Darius 0

DPR: Ossai, Joseph 0 | Hubert, Wyatt 0

LB: Davis-Gaither, Akeem 59 | Bailey, Markus 51

LB: Pratt, Germaine 57 | Evans, Jordan 50

LB: Wilson, Logan 55 | Jones, Keandre 47

CB: Phillips, Darius 23 | Apple, Eli 0 | Davis, Jalen 30 | Rose, Winston 39 | Phillips, Antonio 0

SS: Bell, Vonn 24 | Henderson, Trayvon 41

FS: Bates Iii, 30 | Wilson, Brandon 40

CB: Awuzie, Chidobe 0 | Allen, Ricardo 0 | Brown, Tony 27 | Lewis Jr., Donnie 33 33

NB: Waynes, Trae 26 | Hilton, Mike 0

Special Teams

PT: Huber, Kevin 10 | Chrisman, Drue 0

PK: Seibert, Austin 3 | Mcpherson, Evan 0

LS: Harris, Clark 46 | Godsil, Dan 48

H: Huber, Kevin 10

KO: Seibert, Austin 3

PR: Phillips, Darius 23 | Boyd, Tyler 83

KR: Wilson, Brandon 40 | Phillips, Darius 23

Reserves

Offense

LWR: Smith-Schuster, Juju 19 | Mccloud, Ray-Ray 14 | Mccloud, Ray-Ray 14 | White, Cody 15 | Sexton, Mathew 0

RWR: Claypool, Chase 11 | Washington, James 13 | Johnson, Anthony 83 | Simmons, Tyler 0

SWR: Johnson, Diontae 18 | Mckoy, Isaiah 0 | Bussey, Rico 0

LT: Okorafor, Chukwuma 76 | Jones, Jarron 74 | Moore Jr., Dan 0

LG: Dotson, Kevin 69 | Walton, Brandon 62

C: Hassenauer, Jc 60 | Finney, Bj 0 | Green, Kendrick 0

RG: Decastro, David 66 | Collins, Aviante 0 | Coward, Rashaad 0

RT: Banner, Zach 72 | Haeg, Joe 0 | Coyle, Anthony 68 | Leglue, John 77

TE: Ebron, Eric 85 | Gentry, Zach 81 | Rader, Kevin 87

TE: Freiermuth, Pat 0 | Raymond, Dax 49

QB: Roethlisberger, Ben 7 | Rudolph, Mason 2 | Dobbs, Joshua 5 | Haskins, Dwayne 0

RB: Harris, Najee 0 | Snell Jr., Benny 24 | McFarland Jr., Anthony 26 | Ballage, Kalen 0

FB: Watt, Derek 44 | Samuels, Jaylen 38 | Edmunds, Trey 33

Defense

DT: Heyward, Cameron 97 | Davis, Carlos 73 | Wormley, Chris 95 | Carter, Tj 0 | Anderson, Abdullah 0

NT: Alualu, Tyson 94 | Buggs, Isaiah 96 | Christmas, Demarcus 93

DE: Tuitt, Stephon 91 | Mondeaux, Henry 99 | Loudermilk, Isaiahh 0 | Taylor Jr., Calvin 67 67 | Jones, Jamir 0

LOLB: Watt, Tj 90 | Marsh, Cassius 49 | Kuntz, Christian 46

LILB: Bush Jr., 55 | Spillane, Robert 41 | Johnson, Buddy 0 | Scales, Tegray 40 | Watson, Jamar 0

RILB: Williams, Vince 98 | Allen, Marcus 27 | Gilbert III, Ulysees 54 | Miller, Jarvis 0 | Bundage, Calvin 0

ROLB: Highsmith, Alex 56 | Roche, Quincy 0

LCB: Haden, Joe 23 | Pierre, James 42 | Acy, Demarkus 0 | Gilbert, Mark 0

FS: Fitzpatrick, Minkah 39 | Brooks Jr., Antoine 25 | Norwood, Tre 0 | Wade, Lamont 0

SS: Edmunds, Terrell 34 | Killebrew, Miles 0 | Battle, John 21 | Stiner, Donovan 0

RCB: Layne, Justin 31 | Denmark, Stephen 0 | Williams, Trevor 46 | Brown, Shakur 0

NB: Sutton, Cameron 20

Special Teams

PT: Berry, Jordan 4 | Harvin III, Pressley 0

PK: Boswell, Chris 9

LS: Canaday, Kameron 57

H: Berry, Jordan 4 | Berry, Jordan 4

KO: Boswell, Chris 9

PR: Johnson, Diontae 18 | Mccloud, Ray-Ray 14 | Pierre, James 42

KR: Mcfarland Jr., 26 | Mccloud, Ray-Ray 14 | Pierre, James 42

Reserves