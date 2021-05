NFC North Depth Chart

Stay up to date with the latest depth chart changes around the NFL. Check out the latest depth charts for the NFC North division.

Offense

LWR: Robinson, Allen 12 | Davis, Reggie 18 | Weah, Jester 0 | Goodwin, Marquise 0

RWR: Mooney, Darnell 11 | Ridley, Riley 88 | Adams, Rodney 13 | Ives, Thomas 14

SWR: Miller, Anthony 17 | Wims, Javon 83 | Newsome, Dazz 0

LT: Jenkins, Teven 0 | Simmons, Lachavious 73 | Traore, Badara 76

LG: Daniels, James 68 | Hambright, Arlington 71 | Eiselen, Dieter 60

C: Whitehair, Cody 65 | Mustipher, Sam 67

RG: Ifedi, Germain 74 | Bars, Alex 64 | Cervenka, Gage 0

RT: Wilkinson, Elijah 0 | Borom, Larry 0 | Vogel, Gunnar 0

TE: Graham, Jimmy 80 | Kmet, Cole 85 | Holtz, Jp 81 | Clark, Darion 49 | Horsted, Jesper 87

QB: Dalton, Andy 14 | Foles, Nick 9 | Fields, Justin 0

RB: Montgomery, David 32 | Cohen, Tarik 29 | Williams, Damien 0 | Herbert, Khalil 0 | Nall, Ryan 35

RB: Marable, Cj 0 | Pierce, Artavis 46

Defense

DT: Hicks, Akiem 96 | London, Lacale 63 | Kamara, Sam 0 | Schaffer, Thomas 0

NT: Nichols, Bilal 98 | Goldman, Eddie 91 | Tonga, Khyiris 0

RDE: Edwards Jr., 97 | Blackson, Angelo 0 | Snowden, Charles 0

OLB: Mack, Khalil 52 | Gipson, Trevis 99 | Mack, Ledarius 57

ILB: Smith, Roquan 58 | Woods, Josh 55 | Jones, Christian 52

ILB: Trevathan, Danny 59 | Iyiegbuniwe, Joel 45 | Johnson, Caleb 0

OLB: Quinn, Robert 94 | Attaochu, Jeremiah 0 | Vaughters, James 93

CB: Trufant, Desmond 0 | Burns, Artie 37 | Graham Jr., Thomas 0 | Joseph, Michael 30 | Crawford, Xavier 35

SS: Gipson, Tashaun 38 | Bush, Deon 26 | Christian, Marqui 43 | Lucas, Jordan 21

FS: Jackson, Eddie 39 | Houston-Carson, Deandre 36

CB: Johnson, Jaylon 33 | Shelley, Duke 20 | Vildor, Kindle 22 | Roberson, Tre 31 | Tabor, Jalen 37

Special Teams

PT: O'Donnell, Pat 16

PK: Santos, Cairo 2 | Pineiro, Eddy 15

LS: Scales, Patrick 48

H: O'Donnell, Pat 16

KO: Santos, Cairo 2 | Pineiro, Eddy 15

PR: Miller, Anthony 17 | Mooney, Darnell 11

KR: Mooney, Darnell 11 | Miller, Anthony 17

Reserves

Offense

LWR: 0 Perriman, Breshad 13 Bolden Jr., Victor 0 Ratley, Damion 18 Allison, Geronimo

RWR: 0 Williams, Tyrell 87 Cephus, Quintez 85 Kennedy, Tom 99 Atkins, John

SWR: 0 Raymond, Kalif 0 St. Brown,

LT: 68 Decker, Taylor 70 Skipper, Dan 67 Nelson, Matt

LG: 73 Jackson, Jonah

C: 77 Ragnow, Frank 63 Brown, Evan

RG: 61 Stenberg, Logan 65 Crosby, Tyrell

RT: 0 Sewell, Penei 72 Vaitai, Halapoulivaati

TE: 88 Hockenson, TJ 0 Hill, Josh 0 Mack, Alize` 0 Thedford, Hunter

QB: 16 Goff, Jared 0 Boyle, Tim 10 Blough, David

RB: 32 Swift, D'Andre 0 Williams, Jamaal 33 Johnson, Kerryon 0 Jefferson, Jermar

FB: 45 Cabinda, Jason 46 Bawden, Nick

Defense

LDE: 90 Flowers, Trey 94 Bryant, Austin 99 Okwara, Julian 0 Heath, Joel

LDT: 0 Brockers, Michael 0 Mcneill, Alim 96 Cornell, Jashon 92 Strong Jr.,

RDT: 91 Penisini, John 0 Onwuzurike, Levi 97 Williams, Nicholas

RDE: 95 Okwara, Romeo 93 Hand, Da'Shawn 0 Harris, Charles

OLB: 44 Reeves-Maybin, Jalen 0 Barnes, Derrick 0 Mccray, Robert

MLB: 51 Tavai, Jahlani 0 Hamilton, Shaun 57 Pittman, Anthony

SLB: 58 Collins, Jamie 47 Anzalone, Alex

LCB: 24 Oruwariye, Amani 0 Melifonwu, Ifeatu 38 Ford, Mike

SS: 25 Harris, Will 49 Moore, Cj 47 Price, Bobby 46 Elliott, Jalen

FS: 21 Walker, Tracy 0 Marlowe, Dean 0 Igwebuike, Godwin

RCB: 30 Okudah, Jeff 0 Dunbar, Quinton

CB: 0 Elder, Corn

Special Teams

PT: 3 Fox, Jack

PK: 0 Bullock, Randy 0 Wright, Matthew

LS: 48 Muhlbach, Don

H: 3 Fox, Jack

KO: 0 Bullock, Randy

PR: 0 St. Brown, Amon-Ra

KR: 0 St. Brown, Amon-Ra

Reserves

RES: 86 Bryant, Hunter

Offense

LWR: Adams, Davante 17 | St. Brown, Equanimeous 19 | Taylor, Malik 86 | Ento, Kabion 48 | Blair, Chris 0

LWR: Gaither, Bailey 0

RWR: Lazard, Allen 13 | Valdes-Scantling, Marquez 83 | Winfree, Juwann 88 | Begelton, Reggie 84 | Funchess, Devin 11

SWR: Rodgers, Amari 0

LT: Bakhtiari, David 69 | Nijman, Yosuah 73

LG: Runyan, Jon 76 | Van Lanen, Cole 0 | Braden, Ben 64

C: Jenkins, Elgton 74 | Myers, Josh 0 | Hanson, Jake 67

RG: Patrick, Lucas 62 | Stepaniak, Simon 72 | Dietzen, Jon 0

RT: Turner, Billy 77 | Newman, Royce 0 | Johnson, Zack 68

TE: Lewis, Marcedes 89 | Sternberger, Jace 87 | Nauta, Isaac 82

TE: Tonyan Jr., 85 | Deguara, Josiah 81 | Dafney, Dominique 49

QB: Rodgers, Aaron 12 | Love, Jordan 10

RB: Jones, Aaron 33 | Dillon, Aj 28 | Taylor Jr., Patrick 27 | Williams, Dexter 22 | Hill, Kylin 0

RB: Weber, Mike 38

FB: Deguara, Josiah 81

Defense

DE: Lowry, Dean 94 | Scott, Delontae 98 | Kaufusi, Bronson 0 | Kemp, Carlo 0

NT: Clark, Kenny 97 | Slaton, Tedarrell 0 | Rush, Anthony 79 | Heflin, Jack 0

DE: Lancaster, Tyler 95 | Keke, Kingsley 96 | Previlon, Willington 99

LOLB: Gary, Rashan 52 | Smith, Preston 91 | Garvin, Jonathan 53

LILB: Barnes, Krys 51 | Summers, Ty 44 | Mcduffie, Isaiah 0

RILB: Martin, Kamal 54 | Burks, Oren 42 | Harris, De'Jon 59

ROLB: Smith, Za'Darius 55 | Ramsey, Randy 56 | Galeai, Tipa 50

LCB: Alexander, Jaire 23 | Jackson, Josh 37 | Hollman, Ka'Dar 29 | Jean-Charles, Shemar 0 | Samuels III, Stanford 34

SS: Savage Jr., 26 | Scott, Vernon 36 | Gaines, Innis 0 | Uphoff, Christian 0

FS: Amos, Adrian 31 | Redmond, Will 25 | Greene, Raven 24 | Black, Henry 41 | Wilborn, Ray 0

RCB: King, Kevin 20 | Stokes, Eric 21 | Nickerson, Parry 35 | Russell, Keivarae 34

NB: Sullivan, Chandon 39

Special Teams

PT: Scott, Jk 6 | Winslow, Ryan 7

PK: Crosby, Mason 2 | Molson, Jj 9

LS: Bradley, Hunter 43 | Fortunato, Joe 0

H: Scott, Jk 6

PR: Jackson, Josh 37

KR: Taylor, Malik 86

Reserves

Offense

LWR: Jefferson, Justin 18 | Johnson, Olabisi 81 | Chisena, Dan 85 | Smith-Marsette, Ihmir 15 | Philyor, Whop 0

RWR: Thielen, Adam 19 | Beebe, Chad 12 | Osborn, Kj 17 | Proehl, Blake 0 | Mitchell, Myron 0

LT: Darrisaw, Christian 71 | Hill, Rashod 69

LG: Dozier, Dakota 78 | Davis, Wyatt 0 | Bailey, Zack 65

C: Bradbury, Garrett 56 | Cole, Mason 52 | Hinton, Kyle 68

RG: Cleveland, Ezra 72 | Samia, Dru 73

RT: O'Neill, Brian 75 | Udoh, Olisaemeka 74 | Brandel, Blake 64

TE: Smith Jr., 84 | Conklin, Tyler 83 | Dillon, Brandon 86 | Davidson, Zach 0

QB: Cousins, Kirk 8 | Mond, Kellen 0 | Browning, Jake 3 | Stanley, Nate 7

RB: Cook, Dalvin 33 | Mattison, Alexander 25 | Abdullah, Ameer 31 | Nwangwu, Kene 26 | Bargas, Jake 40

FB: Ham, Cj 30

Defense

LDE: Weatherly, Stephen 91 | Jones II, Patrick 93 | Robinson, Janarius 95 | Brailford, Jordan 67

NT: Pierce, Michael 98 | Watts, Armon 96 | Twyman, Jaylen 0

DT: Tomlinson, Dalvin 94 | Lynch, James 92 | Mata'Afa, Hercules 51

RDE: Hunter, Danielle 99 | Holmes, Jalyn 90 | Wonnum, Dj 98 | Willekes, Kenny 79

SLB: Barr, Anthony 55 | Vigil, Nick 59 | Lynch, Blake 48 | Elliss, Christian 0

MLB: Kendricks, Eric 54 | Surratt, Chazz 0 | Borland, Tuf 0

WLB: Connelly, Ryan 57 | Dye, Troy 45 | Smith, Cameron 59

LCB: Peterson, Patrick 0 | Hughes, Mike 21 | Hand, Harrison 38 | Mabin, Dylan 39

SS: Smith, Harrison 22 | Metellus, Josh 44 | Kirk, Luther 35

FS: Woods, Xavier 23 | Dorn, Myles 46

RCB: Gladney, Jeff 20 | Boyd, Kris 29 | Bynum, Camryn 0

NB: Dantzler, Cameron 27 | Alexander, Mackensie 24

Special Teams

PT: Colquitt, Britton 2

PK: Joseph, Greg 0 | Patterson, Riley 0

LS: Depaola, Andrew 42 | Bernard, Turner 0

H: Colquitt, Britton 2

KO: Joseph, Greg 0

PR: Osborn, Kj 17 | Beebe, Chad 12

KR: Osborn, Kj 17 | Nwangwu, Kene 26 | Smith-Marsette, Ihmir 15

Reserves