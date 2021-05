NFC West Depth Chart

Stay up to date with the latest depth chart changes around the NFL. Check out the latest depth charts for the NFC West division.

Offense

LWR: Green, Aj 0 | Kirk, Christian 13 | Johnson, Keesean 19 | Whitney, Isaac 12

RWR: Hopkins, Deandre 10 | Richardson, Aj 83 | Baccellia, Andre 0 | Roberson, Darece 0

SWR: Isabella, Andy 17 | Moore, Rondale 0 | Ward, Jojo 14

LT: Humphries, Dj 74 | Jones, Josh 79 | Miles, Joshua 66

LG: Pugh, Justin 67 | Garcia, Max 73 | Harlow, Sean 0

C: Hudson, Rodney 0 | Gaillard, Lamont 53 | Menet, Michal 0

RG: Winters, Brian 0 | Murray, Justin 71 | Calhoun, Shaq 0

RT: Beachum, Kelvin 68 | Bowen, Branden 0 | Martin, Koda 60

TE: Williams, Maxx 87 | Daniels, Darrell 81 | Bunting, Ian 0 | Angeline, Cary 0

QB: Murray, Kyler 1 | Mccoy, Colt 0 | Streveler, Chris 15 | Mcdonald, Cole 0

RB: Edmonds, Chase 29 | Conner, James 0 | Ward, Jonathan 38 | Benjamin, Eno 26 | Feaster, Tavien 0 | Muhammad, Khalfani 0

Defense

DT: Allen, Zach 94 | Dogbe, Michael 91 | Miller, Shareef 0 | Murray, Cameron 0

NT: Fotu, Leki 95 | Phillips, Jordan 97 | Parry, David 0

RDE: Watt, Jj 99 | Lawrence, Rashard 92 | Bee, Ryan 0 | Garcia-Williams, Jamell 0

SLB: Jones, Chandler 55 | Fitts, Kylie 49 | Gardeck, Dennis 45 | Walker, Reggie 56

ILB: Simmons, Isaiah 48 | Vallejo, Tanner 51 | Turner, Ezekiel 47

ILB: Hicks, Jordan 58 | Collins, Zaven 0 | Weaver, Evan 50

OLB: Golden, Markus 44 | Dimukeje, Victor 0 | Kennard, Devon 42 | Smith, Terrance 54

LCB: Butler, Malcolm 0 | Gowan, Tay 0 | Nelson Jr., Picasso 35

SS: Washington, Charles 28 | Thompson, Deionte 22 | Carter, Jamal 0 | Rutledge, Donald 0

FS: Baker, Budda 32 | Wiggins, James 0 | Banjo, Chris 31 | Miller, Chris 30 | Williams, Shawn 0

RCB: Alford, Robert 23 | Wilson, Marco 0 | Burns, Lorenzo 0

NB: Murphy, Byron 33 | Thompson, Jalen 19 34 | Whittaker, Jace 39 | Gafford, Rico 0

Special Teams

PT: Lee, Andy 4

PK: Prater, Matt 0 | Nugent, Mike 2

LS: Brewer, Aaron 46

H: Lee, Andy 4

PR: Isabella, Andy 17

KR: Edmonds, Chase 29 | Isabella, Andy 17 | Moore, Rondale 0

KO: Prater, Matt 0 | Nugent, Mike 2

Offense

LWR: Kupp, Cooper 10 | Jackson, Desean 11 | Koski, Jj 15 | Akers, Landon 0

RWR: Jefferson, Van 12 | Webster, Nsimba 14 | Skowronek, Ben 0 | Haydel, Jeremiah 0

SWR: Woods, Robert 17 | Jackson, Trishton 83 | Atwell, Tutu 0

LT: Whitworth, Andrew 77 | Noteboom, Joseph 70 | Jackson, Alaric 0

LG: Edwards, David 73 | Demby, Jamil 64 | Brewer, Chandler 67

C: Allen, Brian 55 | Meredith, Jordan 0

RG: Corbett, Austin 63 | Shelton, Coleman 65

RT: Havenstein, Rob 79 | Evans, Bobby 71 | Anchrum, Tremayne 72

TE: Higbee, Tyler 89 | Mundt, Johnny 82 | Hopkins, Brycen 88 | Blanton, Kendall 86 | Harris, Jacob 0

QB: Stafford, Matthew 9 | Wolford, John 9 | Perkins, Bryce 5 | Hodges, Devlin 0

RB: Akers, Cam 23 | Henderson, Darrell 27 | Jones, Xavier 35 | Calais, Raymond 30 | Funk, Jake 0

Defense

LDE: Robinson, A'Shawn 94 | Brown IV, Earnest 0 | Williams, Jonah 62

NT: Joseph-Day, Sebastian 69 | Gaines, Greg 91 | Copeland, Marquise 93 | Silvanic, George 0

DT: Donald, Aaron 99 | Brown III, Bobby 0 | Banks, Eric 98 | Hoecht, Michael 96

WILL: Okoronkwo, Ogbonnia 45 | Moncrief, Derrick 47 | Garrett, Chris 0 | Roberts, Maximilian 0

SLB: Floyd, Leonard 54 | Lewis, Terrell 52 | Lawler, Justin 53 | Daka, John 0

ILB: Kiser, Micah 59 | Hollins, Justin 58 | Jones, Ernest 0 | Rozeboom, Christian 56

ILB: Reeder, Troy 51 | Young, Kenny 41 | Howard, Travin 48

LCB: Williams, Darious 31 | Deayon, Donte 21 | Rochell, Robert 0

SS: Fuller, Jordan 32 | Rapp, Taylor 24 | Burgess, Terrell 26 | Reed, Jr 36 | Ford, Paris 0

FS: Hughes, Juju 46 | Scott, Nick 33 | Gervase, Jake 39 | Grant, Jovan 0 | Warner, Troy 0

RCB: Ramsey, Jalen 20 | Long, David 25

Special Teams

PT: Hekker, Johnny 6 | Wright, Brandon 4 | Bojorquez, Corey 0

PK: Gay, Matt 1 | Macginnis, Austin 8

LS: Holba, Colin 42 | Wirtel, Steve 0

H: Hekker, Johnny 6

PR: Webster, Nsimba 14

KR: Webster, Nsimba 14

Offense

LWR: Metcalf, Dk 14 | Swain, Freddie 18 | Fuller, Aaron 17 | Terry, Tamorrion 0

RWR: Lockett, Tyler 16 | Kidsy, Darvin 13 | Thompson, Cody 81 | Wedington, Connor 0

WR: Eskridge, D'Wayne 0 | Hart, Penny 19 | Ursua, John 15 | Johnson, Cade 0

LT: Brown, Duane 76 | Jones, Jamarco 73 | Forsythe, Stone 0

LG: Lewis, Damien 68 | Simmons, Jordan 66 | Eiland, Greg 0

C: Pocic, Ethan 77 | Fuller, Kyle 61 | Lundblade, Brad 64

RG: Jackson, Gabe 0 | Haynes, Phil 60 | Lestage, Pier-Olivier 0

RT: Shell, Brandon 72 | Ogbuehi, Cedric 74 | Champion, Tommy 79

TE: Dissly, Will 89 | Parkinson, Colby 84 | Everett, Gerald 0 | Mabry, Tyler 85

QB: Wilson, Russell 3 | Smith, Geno 7 | Etling, Danny 2 | Mcgough, Alex 6

RB: Carson, Chris 32 | Penny, Rashaad 20 | Homer, Travis 25 | Dallas, Deejay 31 | Carr, Patrick 39 | Emmons, Bj 0 | Collins, Alex 41

FB: Bellore, Nick 44

Defense

LDE: Hyder, Kerry 0 | Collier, Lj 91 | Dunlap, Carlos 43

NT: Ford, Poona 97 | Green, Rasheem 94 | Mone, Bryan 92 | Lattimore, Cedrick 75

DT: Woods, Al 0 | Adams, Myles 67 | Nkemdiche, Robert 0

LEO: Taylor, Darrell 58 | Robinson, Alton 98 | Mayowa, Benson 95 | Smith, Aldon 0

SLB: Brooks, Jordyn 56 | Griffin, Shaquem 49

MLB: Wagner, Bobby 54 | Barton, Cody 57

ROLB: Burr-Kirven, Ben 55 | Rhattigan, Jon 0

LCB: Witherspoon, Ahkello 0 | Brown, Tre 0 | Heslop, Gavin 38 | Miller, Jordan 47 | Mills, Bryan 0

SS: Adams, Jamal 33 | Neal, Ryan 35 | Amadi, Ugochukwu 28

FS: Blair, Marquise 27 | Diggs, Quandre 37 | Randall, Damarious 36

RCB: Flowers, Tre 21 | Desir, Pierre 0 | Stanley, Jayson 39 | Stephens, Linden 34 | Reed, Dj 29

Special Teams

PT: Dickson, Michael 4

PK: Myers, Jason 5

LS: Ott, Tyler 69

H: Dickson, Michael 4

KO: Myers, Jason 5

PR: Lockett, Tyler 16 | Amadi, Ugochukwu 28

KR: Lockett, Tyler 16

Offense

LWR: Aiyuk, Brandon 11 | James, Richie 13 | Sherfield, Trent 0 | Cracraft, River 86 | White, Kevin 88 | Watkins Jr., Austin 0

RWR: Samuel, Deebo 19 | Sanu, Mohamed 14 | Hurd, Jalen 14 | Jennings, Jauan 17 | Proehl, Austin 0 | Benjamin, Travis 17

LT: Williams, Trent 71 | Coleman, Shon 78 | Moore, Jaylon 0

LG: Tomlinson, Laken 75 | Compton, Tom 66 | Banks, Aaron 0

C: Mack, Alex 0 | Richburg, Weston 58 | Brendel, Jake 64

RG: Skule, Justin 67 | Brunskill, Daniel 60 | Williams, Isaiah 76

RT: Mcglinchey, Mike 69 | Mckivitz, Colton 68 | Shepley, Dakoda 61

TE: Kittle, George 85 | Woerner, Charlie 89 | Dwelley, Ross 82 | Pederson, Josh 0

QB: Garoppolo, Jimmy 10 | Lance, Trey 0 | Mullens, Nick 4 | Rosen, Josh 2 | Johnson, Josh 1 | Sudfeld, Nate 0

RB: Wilson, Jeffery 30 | Gallman, Wayne 0 | Mitchell, Elijah 0 | Hokit, Josh 40 | Mostert, Raheem 31 | Sermon, Trey 0 | Walter, Austin 48 | Hasty, Jamycal 38

FB: Juszczyk, Kyle 44 | Helm, Daniel 88

Defense

LDE: Armstead, Arik 91 | Ford, Dee 55 | Willis, Jordan 78 | Hall, Daeshon 77

LDT: Kerr, Zach 0 | Hurst, Maurice 0 | Givens, Kevin 90 | Daniels, Darrion 65

RDT: Kinlaw, Javon 99 | Jones, Dj 93

RDE: Bosa, Nick 97 | Street, Kentavius 95 | Key, Arden 0 | Barrett, Alex 64 | Kaufusi, Corbin 0

SAM: Greenlaw, Dre 57 | Nzeocha, Mark 53 | Hilliard, Justin 0

MIKE: Warner, Fred 54 | Al-Shaair, Azeez 51 | Griffith, Jonas 47

WILL: Flannigan-Fowles, Demetrius 45 | Ebukam, Samson 50 | Gerry, Nathan 0 | Sullivan, Elijah 0

LCB: Verrett, Jason 22 | Moseley, Emmanuel 41 | Lenoir, Deommodore 0 | Fields, Mark 0

SS: Tartt, Jaquiski 29 | Harris, Marcell 36 | Wilson, Tavon 0 | Hufanga, Talanoa 0 | Mayden, Jared 43

FS: Ward, Jimmie 20 | Moore, Tarvarius 33 | Nacua, Kai 48

RCB: Johnson, Dontae 27 | Thomas, Ambry 0 | Boddy-Calhoun, Briean 47 | Webster, Ken 40 | Harris, Tim 35

NB: Williams, K'Waun 24

Special Teams

PT: Wishnowsky, Mitch 6

PK: Gould, Robbie 9

LS: Pepper, Taybor 46

H: Wishnowsky, Mitch 6

KO: Gould, Robbie 9

PR: Cracraft, River 86

KR: Walter, Austin 48 | James, Richie 13

