2023 NFL Draft: All Access College Football Prospect Scouting Reports

S Battle, Jordan, Alabama

DT Dale, DJ, Alabama

DT Eboigbe, Justin, Alabama

OC Ekiyor, Emil, Alabama

FS Hellams, DeMarcco, Alabama

OLB To'o, Henry, Alabama

FS Wright, Daniel, Alabama

DT Young, Byron, Alabama

QB Daniels, Jayden, Arizona State

DT Lole, Jermayne, Arizona State

OLB Robertson, Merlin, Arizona State

SS Catalon, Jalen, Arkansas

OC Stromberg, Ricky, Arkansas

OLB Pappoe, Owen, Auburn

CB Pritchett, Nehemiah, Auburn

WR Flowers, Zay, Boston College

QB Jurkovec, Phil, Boston College

DE Valdez, Marcus, Boston College

OT Freeland, Blake, BYU

TE Whyle, Josh, Cincinnati

OG Bockhorst, Matt, Clemson

DT Davis, Tyler, Clemson

DE Henry, K.J., Clemson

CB Jones, Sheridan, Clemson

WR Ngata, Joseph, Clemson

QB McCall, Grayson, Coastal Carolina

OLB Heyward, Shaka, Duke

OLB Burney, Amari, Florida

OLB Cox, Brenton, Florida

FS Dean, Trey, Florida

ILB Miller, Ventrell, Florida

OLB Gainer, Amari, Florida State

QB Haener, Jake, Fresno State

WR Jackson, Kearis, Georgia

OLB Smith, Nolan, Georgia

RB Jones, Amare, Georgia Southern

RB Shivers, Shaun, Indiana

CB Moss, Riley, Iowa

LB McDonald, Will, Iowa State

OC Novitsky, Mike, Kansas

DE Duke, Khalid, Kansas State

ILB Jones, Jacquez, Kentucky

OG Manning, Tashawn, Kentucky

WR Robinson, Tayvion, Kentucky

RB Rodriguez, Chris, Kentucky

TE Upshaw, Keaton, Kentucky

ILB Sanogo, MoMo, Louisville

DE Anthony, Andre, LSU

RB Emery, John, LSU

DE Gaye, Ali, LSU

FS Harris, Todd, LSU

OLB Jones, Mike, LSU

CB Gilmore, Steven, Marshall

WR Demus, Dontay, Maryland

WR Ladson, Frank, Miami

TE Mallory, Will, Miami

DE Bogle, Khris, Michigan State

WR Reed, Jayden, Michigan State

RB Ibrahim, Mohamed, Minnesota

QB Morgan, Tanner, Minnesota

OG Laing, Brent, Minnesota-Duluth

OG Frost, Aaron, Nevada

OC Anderson, Brian, North Carolina

CB Duck, Storm, North Carolina

DT Durden, Corey, North Carolina State

OLB Wilson, Payton, North Carolina State

DT Ademilola, Jayson, Notre Dame

FS Joseph, Brandon, Notre Dame

OC Patterson, Jarrett, Notre Dame

CB Banks, Sevyn, Ohio State

DE Harrison, Zach, Ohio State

SS Proctor, Josh, Ohio State

QB Gabriel, Dillon, Oklahoma

RB Gray, Eric, Oklahoma

OT Morris, Wanya, Oklahoma

ILB Ugwoegbu, David, Oklahoma

CB Washington, Woodi, Oklahoma

ILB White, DaShaun, Oklahoma

DE Ford, Trace, Oklahoma State

QB Sanders, Spencer, Oklahoma State

OG Broeker, Nick, Ole Miss

WR Mingo, Jonathan, Ole Miss

DT Aumavae, Popo, Oregon

OG Bass, T.J., Oregon

OC Forsyth, Alex, Oregon

FS Hill, Jamal, Oregon

QB Nix, Bo, Oregon

QB Clifford, Sean, Penn State

DE Isaac, Adisa, Penn State

DE Alexandre, Deslin, Pittsburgh

OLB Dennis, SirVocea, Pittsburgh

DT Kancey, Calijah, Pittsburgh

QB Slovis, Kedon, Pittsburgh

OC Warren, Carter, Pittsburgh

CB Young, Avery, Rutgers

WR Corrales, Beau, SMU

ILB Slade-Matautia, Isaac, SMU

DT Pickens, Zacch, South Carolina

QB Rattler, Spencer, South Carolina

TE Stogner, Austin, South Carolina

CB Brooks, Natrone, Southern Mississippi

CB Blu, Kyu, Stanford

OT Rouse, Walter, Stanford

OG Bergeron, Matthew, Syracuse

CB Williams, Garrett, Syracuse

CB Daniels, Noah, TCU

CB Hodges-Tomlinson, Tre'Vius, TCU

TE Fant, Princeton, Tennessee

SS Flowers, Trevon, Tennessee

ILB Mitchell, Juwan, Tennessee

TE Billingsley, Jahleel, Texas

OLB Overshown, DeMarvion, Texas

SS Richardson, Demani, Texas A&M

WR Smith, Ainias, Texas A&M

SS Calderon, Prudy, Transfer Portal

QB Daniels, JT, Transfer Portal

QB Jones, Emory, Transfer Portal

DE Mathis, Ochaun, Transfer Portal

WR McCoy, Bru, Transfer Portal

RB Mensah, Kevin, Transfer Portal

CB Miller, Dreshun, Transfer Portal

CB Taylor, Reese, Transfer Portal

TE Gamble, Kemore, UCF

OT Swoboda, Ryan, UCF

OLB Agude, Mitchell, UCLA

RB Charbonnet, Zach, UCLA

QB Thompson-Robinson, Dorian, UCLA

CB Lucien, Jeremy, UConn

RB Dye, Travis, USC

DE Figueroa, Nick, USC

ILB Goforth, Ralen, USC

OC Neilon, Brett, USC

OLB Diabate, Mohamoud, Utah

TE Kuithe, Brant, Utah

ILB Jackson, Nick, Virginia

SS Conner, Chamarri, Virginia Tech

OLB Tisdale, Alan, Virginia Tech

QB Wells, Grant, Virginia Tech

OLB Leo, Titus, Wagner

OT McWhite, Sowande, Wagner

OLB Bright, Cam, Washington

OT Kirkland, Jaxson, Washington

QB Penix, Michael, Washington

DE Tupuola-Fetui, Zion, Washington

ILB Ulofoshio, Edefuan, Washington

RB Dixon, Lyn-J, West Virginia

CB Shaw, Jay, Wisconsin

