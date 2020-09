Roster Reaction Show

The Giants' initial 53-man roster is in and we have some thoughts about this first group, which is as follows:

Offense

QB (2): Daniel Jones, Colt McCoy

RB (4): Saquon Barkley, Dion Lewis, Wayne Gallman Jr., Eli Penny

WR: (5): Sterling Shepard, Golden Tate III, Darius Slayton, Corey Coleman, C.J. Board,

TE (3): Evan Engram, Kaden Smith, Levin Toilolo

OL (9): Will Hernandez, Kevin Zeitler, Spencer Pulley, Andrew Thomas, Cameron Fleming, Nick Gates, Shane Lemieux, Chad Slade, Matt Peart

Defense

DL (6): Dalvin Tomlinson, Dexter Lawrence, Leonard Williams, B.J. Hill, RJ McIntosh, Austin Johnson

OLB (6): Lorenzo Carter, Markus Golden, Oshane Ximines, Kyler Fackrell, Cam Brown, Carter Coughlin

ILB (5): Blake Martinez, David Mayo, Devante Downs, TJ Brunson, Tae Crowder

DB (10): James Bradberry, Logan Ryan, Corey Ballentine, Jabrill Peppers, Julian Love, Darnay Holmes, Xavier McKinney, Isaac Yiadom, Sean Chandler, Nate Ebner

Special Teams

K: Graham Gano

P: Riley Dixon

S: Casey Kreiter

Thoughts? Questions? Let us know for Twitter Tuesday by writing to lockedongiantspodcast@gmail.com.