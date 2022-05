Panthers Release Jersey Numbers for Newcomers, Changes for Returning Players

Numbers have been handed out.

Newcomers

RB D'Onta Foreman - No. 33

WR Rashard Higgins - No. 17

WR Andre Roberts - No. 18

TE Jared Scott - No. 43

C Bradley Bozeman - No. 56

G Austin Corbett - No. 63

T Wyatt Miller - No. 67

DE Joe Jackson - No. 91

DT Matt Ioannidis - No. 99

LB Cory Littleton - No. 55

LB Damien Wilson - No. 57

CB Chris Westry - No. 39

S Xavier Woods - No. 20

P Johnny Hekker - No. 6

Number changes

QB P.J. Walker No. 6 ---> No. 11

WR Robbie Andrson No. 11 ---> No. 3

CB CJ Henderson No. 15 ---> No. 24

DT Daviyon Nixon No. 94 ---> No. 54

