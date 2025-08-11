College Hockey On SI

NCAA Division I Men's Hockey National Championships, Frozen Fours

A full year-to-year listing of college hockey national champions, plus Final Four teams and locations

Christopher Walsh

Apr 12, 2025; St. Louis, Missouri; Liam Valente (23) hoists the national championship trophy after Western Michigan defeated the Boston University Terriers to win the Frozen Four college ice hockey national championship at Enterprise Center.
Apr 12, 2025; St. Louis, Missouri; Liam Valente (23) hoists the national championship trophy after Western Michigan defeated the Boston University Terriers to win the Frozen Four college ice hockey national championship at Enterprise Center. / Jeff Curry-Imagn Images

There were no conferences, no rankings, no history. When the first Frozen four, and national championship, were played March 18-20, 1948, the three games were the entire NCAA men's hockey tournament.

But they did result in the first national title, claimed by Michigan. The Wolverines defeated Boston College in one semifinal, 6-4 in overtime (which was not sudden death), while Dartmouth advanced with an 8-4 victory over Colorado College.

At one point midway through the championship game, Dartmouth led 4-2, although the shots on goal were fairly even. But Michigan managed to tie the game before the end of the second period, on goals by Wally Grant and Gordon McMillan, and then had an 18-8 advantage in shots during the final period. Grant, McMillan, Wally Gacek and Ted Greer all scored as head coach Vic Heyliger won the first of six national titles (still an NCAA record).

To give an idea of how far the tournament has come since then, back then the selection committee only had to pick the top two teams in the East and West, which were all independent. As conferences grew and developed, the ECAC and WCHA dominated the field until the CCHA formed in 1971. It still look five years to change the tournament format, and it wasn't until 1981 that at-large bids were formally included.

Also the Frozen Four is now played in the finest of American hockey venues where NFL franchises play. Its original home for the first 10 years, and 11 times overall, was enclosed indoor Broadmoor Ice Palace in Colorado Springs, Colo., which also hosted many high-profile figure skaying events. It closed in March 1994.

National Championship Games

Year     Champion (Record)                 Score   Runner-Up     
1948    Michigan (20-2-1)                   8-4       Dartmouth     
1949    Boston College (21-1)             4-3       Dartmouth     
1950    Colorado College (18-5-1)                   13-4     Boston University
1951    Michigan (22-4-1)                   7-1       Brown
1952    Michigan (22-4)                      4-1       Colorado College       
1953    Michigan (17-7)                      7-3       Minnesota      
1954    Rensselaer (18-5)        5-4 (OT)           Minnesota      
1955    Michigan (18-5-1)                   5-3       Colorado College       
1956    Michigan (20-2-1)                   7-5       Michigan Tech
1957    Colorado College (25-5)                      13-6     Michigan        
1958    Denver (24-10-2)                    6-2       North Dakota 
1959    North Dakota (20-10-1)                      4-3 (ot)            Michigan State
1960    Denver (27-4-3)                      5-3       Michigan Tech
1961    Denver (30-1-1)                      12-2     St. Lawrence  
1962    Michigan Tech (29-3)              7-1       Clarkson         
1963    North Dakota (22-7-3)             6-5       Denver
1964    Michigan (24-4-1)                   6-3       Denver
1965    Michigan Tech (24-5-2)                       8-2       Boston College           
1966    Michigan State (16-13)                       6-1       Clarkson
1967    Cornell (27-1-1)                       4-1       Boston University      
1968    Denver (28-5-1)                      4-0       North Dakota 
1969    Denver (26-6)              4-3       Cornell
1970    Cornell (29-0)              6-4       Clarkson         
1971    Boston University (28-2-1)                  4-2       Minnesota
1972    Boston University (26-4-1)      4-0       Cornell
1973    Wisconsin (29-9-2)                  4-2       #Denver
1974    Minnesota (22-12-6)               4-2       Michigan Tech
1975    Michigan Tech (32-10)             6-1       Minnesota      
1976    Minnesota (28-14-2)   6-4       Michigan Tech D
1977    Wisconsin (37-7-1)      6-5 (OT)           Michigan        
1978    Boston University (30-2)                     5-3       Boston College           
1979    Minnesota (32-11-1)               4-3       North Dakota 
1980    North Dakota (31-8-1) 5-2       Northern Michigan
1981    Wisconsin (27-14-1)                6-3       Minnesota      
1982    North Dakota (35-12)             5-2       Wisconsin      
1983    Wisconsin (33-10-4)                6-2       Harvard          
1984    Bowling Green (34-8-2)          5-4 (4OT)         Minnesota Duluth      
1985    Rensselaer (35-2-1)     2-1       Providence     
1986    Michigan State (34-9-2)                      6-5       Harvard          
1987    North Dakota (40-8)                5-3       Michigan State
1988    Lake Superior State (33-7-6)               4-3 (OT)           St. Lawrence  
1989    Harvard (31-3) 4-3 (OT)           Minnesota      
1990    Wisconsin (36-9-1)                  7-3       Colgate           
1991    Northern Michigan (38-5-4)   8-7 (3OT)         Boston University      
1992    Lake Superior State (30-9-4)               5-3       #Wisconsin    
1993    Maine (42-1-2)                        5-4       Lake Superior State    
1994    Lake Superior State (31-10-4)             9-1       Boston University      
1995    Boston University (31-6-3)                  6-2       Maine 
1996    Michigan (33-7-2)                   3-2 (OT)           Colorado College       
1997    North Dakota (31-10-2)                      6-4       Boston University      
1998    Michigan (32-11-1)                 3-2 (OT)           Boston College
1999    Maine (31-6-4)            3-2 (OT)           New Hampshire         
2000    North Dakota (31-8-5)             4-2       Boston College           
2001    Boston College (33-8-2)                      3-2 (OT)           North Dakota 
2002    Minnesota (32-8-4)                 4-3 (OT)           Maine 
2003    Minnesota (30-8-9)                 5-1       New Hampshire         
2004    Denver (27-12-5)        1-0       Maine 
2005    Denver (32-9-2)          4-1       North Dakota 
2006    Wisconsin (30-10-3)                2-1       Boston College
2007    Michigan State (26-13-3)                    3-1       Boston College           
2008    Boston College (25-11-8)                    4-1       Notre Dame   
2009    Boston University (35-6-4)                  4-3 (OT)           Miami (Ohio)  
2010    Boston College (29-10-3)                    5-0       Wisconsin      
2011    Minnesota Duluth (26-10-6)   3-2 (OT)           Michigan        
2012    Boston College (33-10-1)                    4-1       Ferris State     
2013    Yale (22-12-3)              4-0       Quinnipiac       Pittsburgh
2014    Union (N.Y.) (32-6-4)               7-4       Minnesota      
2015    Providence (26-13-2)              4-3       Boston University
2016    North Dakota (34-6-4)             5-1       Quinnipiac      
2017    Denver (33-7-4)                      3-2       Minnesota Duluth      
2018    Minnesota Duluth (25-16-3)               2-1       Notre Dame   
2019    Minnesota Duluth (29-11-2)               3-0       Massachusetts
2020    Canceled due to Covid-19      
2021    Massachusetts (20-5-4)                      5-0       St. Cloud State
2022    Denver (31-9-1)                      5-1       Minnesota State        
2023    Quinnipiac (34-4-3)     3-2 (OT)           Minnesota      
2024    Denver (32-9-3)                      2-0       Boston College           
2025    Western Michigan (34-7-1)                 6-2       Boston University      

Frozen Four Teams By Year

Year, Champion, Runner-up, Semifinalists, Location
1948 Michigan. Dartmouth. Boston College, Colorado College; at Colorado Springs,, Colo.
1949 Boston College, Dartmouth, Michigan, Colorado College; at Colorado Springs, Colo.
1950 Colorado College, Boston University, Michigan, Boston College; at Colorado Springs, Colo.
1951 Michigan, Brown, Boston University, Colorado College; at Colorado Springs, Colo.
1952 Michigan, Colorado College, Yale, St. Lawrence; at Colorado Springs, Colo.
1953 Michigan, Minnesota, Rensselaer, Boston University; Colorado Springs, Colo.
1954 Rensselaer, Minnesota, Michigan, Boston College; at Colorado Springs, Colo.
1955 Michigan, Colorado College, Harvard, St. Lawrence; at Colorado Springs, Colo.
1956 Michigan, Michigan Tech, St. Lawrence; Boston College; at Colorado Springs, Colo.
1957 Colorado College, Michigan, Clarkson, Harvard; at Colorado Springs, Colo.
1958 Denver, North Dakota, Clarkson, Harvard; at Minneapolis
1959 North Dakota, Michigan State, Boston College, St. Lawrence; at Troy, N.Y.
1960 Denver, Michigan Tech, Boston University, St. Lawrence; at Boston
1961 Denver, St. Lawrence, Minnesota, Rensselaer; at Denver
1962 Michigan Tech, Clarkson, Michigan, St. Lawrence; at Utica, N.Y.
1963 North Dakota, Denver, Clarkson, Boston College; at Chestnut Hill, Mass.
1964 Michigan, Denver, Rensselaer, Providence; at Denver
1965 Michigan Tech, Boston College, North Dakota, Brown; at Providence, R.I.
1966 Michigan State, Clarkson, Denver, Boston University; at Minneapolis
1967 Cornell, Boston University, Michigan State, North Dakota; at Syracuse, N.Y.
1968 Denver, North Dakota, Cornell, Boston College; at Duluth, Minn.
1969 Denver, Cornell, Harvard, Michigan Tech; at Coorado. Springs, Colo.
1970 Cornell, Clarkson, Wisconsin, Michigan Tech; at Lake Placid, N.Y.
1971 Boston University, Minnesota, Denver, Harvard; at Syracuse, N.Y.
1972 Boston University, Cornell, Wisconsin, Denver; at Boston
1973 Wisconsin, Denver, Boston College, Cornell; at Boston
1974 Minnesota. Michigan Tech. Boston University. Harvard; at Boston
1975 Michigan Tech, Minnesota, Boston University, Harvard; at St. Louis
1976 Minnesota, Michigan Tech, Brown, Boston University, at Denver
1977 Wisconsin, Michigan, Boston University, New Hampshire; Detroit, Mich.
1978 Boston University, Boston College, Bowling Green, Wisconsin; at Providence, R.I.
1979 Minnesota, North Dakota, Dartmouth, New Hampshire; at Detroit
1980 North Dakota, Northern Michigan, Dartmouth, Cornell; at Providence, R.I.
1981 Wisconsin, Minnesota, Michigan Tech, Northern Michigan; at Duluth, Minn.
1982 North Dakota, Wisconsin, Northeastern, New Hampshire; at Providence, R.I.
1983 Wisconsin, Harvard, Providence, Minnesota; at Grand Forks, N.D.
1984 Bowling Green, Minnesota Duluth, North Dakota, Michigan State; at Lake Placid, N.Y.
1985 Rensselaer, Providence, Minnesota Duluth, Boston College; at Detroit
1986 Michigan State, Harvard, Minnesota, Denver; at Providence, R.I.
1987 North Dakota, Michigan State, Minnesota, Harvard; at Detroit
1988 Lake Superior State, St. Lawrence, Maine, Minnesota; at Lake Placid, N.Y.
1989 Harvard, Minnesota, Michigan State, Maine; St. Paul, Minn.
1990 Wisconsin, Colgate, Boston College, Boston University; at Detroit
1991 Northern Michigan, Boston University, Maine, Clarkson; St. Paul, Minn.
1992 Lake Superior State, Wisconsin, Michigan, Michigan State; at Albany, N.Y.
1993 Maine, Lake Superior State, Boston University, Michigan; at Milwaukee,
1994 Lake Superior State, Boston University, Harvard, Minnesota; at St. Paul, Minn.
1995 Boston University, Maine, Michigan, Minnesota; at Providence, R.I.
1996 Michigan, Colorado College, Boston University, Vermont; at Cincinnati, Ohio
1997 North Dakota, Boston University, Colorado College, Michigan; at Milwaukee
1998 Michigan, Boston College, New Hampshire, Ohio State; at Boston
1999 Maine, New Hampshire, Boston College, Michigan State; at Anaheim, Calif.
2000 North Dakota, Boston College, Maine, St. Lawrence; at Providence, R.I.
2001 Boston College, North Dakota, Michigan, Michigan State; at Albany, N.Y.
2002 Minnesota, Maine, New Hampshire, Michigan; St. Paul, Minn.
2003 Minnesota, New Hampshire, Cornell, Michigan; at Buffalo, N.Y.
2004 Denver, Maine, Boston College, Minnesota Duluth; at Boston
2005 Denver, North Dakota, Colorado College, Minnesota; at Columbus, Ohio
2006 Wisconsin, Boston College, Maine, North Dakota; at Milwaukee
2007 Michigan State, Boston College, Maine, North Dakota; at St. Louis
2008 Boston College, Notre Dame, Michigan, North Dakota; at Denver
2009 Boston University, Miami, Bemidji State, Vermont; at Washington, D.C.
2010 Boston College, Wisconsin, Miami, RIT; at Detroit
2011 Minnesota Duluth, Michigan, Notre Dame, North Dakota; at St. Paul, Minn.
2012 Boston College, Ferris State, Minnesota, Union; at Tampa
2013 Yale, Quinnipiac, UMass Lowell, St. Cloud State; at Pittsburgh
2014 Union, Minnesota, Boston College, North Dakota; at Philadelphia
2015 Providence, Boston University, North Dakota, Omaha; at Boston
2016 North Dakota, Quinnipiac, Boston College, Denver, at Tampa
2017 Denver, Minnesota Duluth, Notre Dame, Harvard; at Chicago
2018 Minnesota Duluth, Notre Dame, Ohio State, Michigan; St. Paul, Minn.
2019 Minnesota Duluth, Massachusetts, Providence, Denver; at Buffalo, N.Y.
2020 No NCAA Tournament (COVID-19 Pandemic); scheduled for Detroit
2021 Massachusetts, St. Cloud State, Minnesota State, Minnesota Duluth, at Pittsburgh, Pa.
2022 Denver, Minnesota State, Michigan, Minnesota; at Boston
2023 Quinnipiac, Minnesota, Michigan, Boston University; at Tampa, Fla.
2024 Denver, Boston College, Boston University, Michigan ; at St. Paul, Minn.
205 Western Michigan, Boston University, Denver, Penn State; at St. Louis.

Most Frozen Four Appearances

Through 2025
Team, Appearances
Michigan 28
Boston College 26
Boston University 25
Minnesota 23
North Dakota 22
Denver 19
Harvard 13
Michigan State 11
Maine 11
Michigan Tech 10
Colorado College 10
St. Lawrence 9

Most National Championships

Through 2025
Team, Championships
Denver 10
Michigan 9
North Dakota 8
Wisconsin 6
Boston College 5
Boston University 5
Minnesota 5
Lake Superior State 3
Michigan State 3
Michigan Tech 3
Minnesota Duluth 3
Colorado College 2
Cornell 2
Maine 2
RPI 2
Bowling Green 1
Harvard 1
Northern Michigan 1
Providence 1
Quinnipiac 1
UMass 1
Union 1
Western Michigan 1
Yale 1

