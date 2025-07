Rutgers Softball Adds Veteran Coach to Staff

{๐˜ž๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฆ ๐˜›๐˜ฐ ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜š๐˜ค๐˜ข๐˜ณ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ต ๐˜’๐˜ฏ๐˜ช๐˜จ๐˜ฉ๐˜ต ๐˜š๐˜ต๐˜ข๐˜ง๐˜ง ๐ŸฅŽ }

.

Nick French arrives โ€œOn The Banksโ€ with experience across the SEC, CAA, Patriot, CUSA, America East & Pac-12, along with 5 seasons as a DI head coach & NCAA appearances at Arizona & Memphis

.#GoRU โš”๏ธ pic.twitter.com/uYHBmpKABH