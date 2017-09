Zidane: "¿Gafe? Sigo teniendo flor porque estoy aquí"

Zinedine Zidane comparece en la rueda de prensa previa al partido de Liga entre el Alavés y el Real Madrid que se disputará este sábado en Mendizorroza.





Bajas ante el Alavés: "Con las bajas siempre mal, no podemos hacer nada. Al partido llegamos bien, pero lo que queremos es ganar mañana, intentar ganar"





Causas de la mala racha en el Bernabéu: "La explicación no lo se, tenemos ocasiones, pero al final no conseguimos marcar goles. No estoy preocupado, no lo pienso mucho. Lo analizamos, pero lo más importante es tener ocasiones"





Ayudas arbitrales al Barcelona: "Yo no me voy a meter en eso. Nunca me voy a meter con los árbitros, lo que queremos es hacerlo bien, continuar con lo que estamos haciendo"





La flor de Zidane: "Antes tenía flor y ahora resulta que soy el gafe yo. Sigo teniendo flor porque estoy dentro del Madrid".

Gonzalo Arroyo Moreno/GettyImages

¿Está perdida LaLiga?: Cada uno puede opinar lo que quiera. No pensamos en eso, en el fútbol puede pasar cualquier cosa. Podemos remontar"





Baja de Kroos: "Después del partido se ha resentido de una molestia en la costilla. No queremos arriesgar. Espero que no sea mucho y el martes esté con nosotros. Tiene molestias y no vamos a arriesgar"





Rotaciones: "Mi trabajo lo voy a hacer de la misma manera. Creo en lo que hago, no estoy aquí para ver si las cosas funcionan o no. Hago las cosas con conciencia. Las rotaciones no van a cambiar. ¿Si lo hago por la edad avanzada de un jugador? No existe un chico de 20 años que pueda hacer 70 partidos por temporada. No es solo el físico, también es mental. Encima nuestros jugadores son internacionales y no descansan nunca. Necesitamos el sistema de rotaciones"





Siete puntos de diferencia: "Si los 7 puntos de ventaja los tuviera yo tampoco te diría que la Liga está sentenciada. Puedes tener hasta 10 ó 15 puntos de retraso. Nosotros vamos a estar ahí, no te preocupes. En el fútbol puede pasar de todo. Estamos a 33 jornadas del final de temporada"

GABRIEL BOUYS/GettyImages

Derrota ante el Betis: "Sigo pensando que tuvimos 27 ocasiones de gol y el balón no quiso entrar. Nosotros no hicimos un gran gran partido, pero no hicimos uno malo. Lo que pienso es en el partido de mañana. Sólo pienso en ganar, esto es fútbol y eso puede pasar"





El mejor Bale: "No lo se exactamente, ya está bien. Sabemos que él puede jugar muy bien, ahora lo está haciendo bien"





Eno Zidane en el Alavés: "Ojalá que no marque, nosotros somos competitivos. Es un poco raro, estoy contento por él, está trabajando mucho. Mañana nos enfrentamos"

GABRIEL BOUYS/GettyImages

Confusión en los cambios: "Quería cambiar a Lucas Vázquez por Modric, pero en ese momento se lesionó Marcelo. No sabíamos si hacer dos cambios seguidos o esperar. Sacamos a Borja también, se ha interpretado de una manera pero para nosotros estaba claro: hicimos dos cambios en 30 segundos"





¿Ha cambiado tras la derrota?: "Mi carácter es así. No puedo gritar porque sí. Tengo mucha confianza en mis jugadores, nosotros tenemos un partido mañana para demostrarlo. Mañana tengo que demostrar que valgo para estar aquí"





Ansiedad por no meter gol: "Soy positivo. Mañana si tenemos ocasiones las vamos a meter"





Ansiedad por enfrentarse a Enzo: "No pienso mucho en que vaya a jugar contra mi hijo. Tendré más emociones pero el partido es Alavés contra el Real Madrid, eso es lo importante para mí. Creo que no hay más que hablar. Es muy competitivo y yo también, haremos todo por ganar"





Relación con Enzo: Estoy atento a su evolución como jugador. Cuando hablo con él hablo como padre, ya no soy su entrenador. No tengo que darle ningún consejo. Solo es una relación hijo y padre"