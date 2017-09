​¡PIDE DISCULPAS! | Salom se arrepintió sobre sus declaraciones de abandonar México

Durante la semana el argentino Carlos Salom, elemento del Puebla, vivió uno de los temblores más fuertes de su vida, el del pasado martes 19 de septiembre, y ante tal hecho, indicó al medio chileno CDF que estaba arrepentido de haber venido a suelo mexicano aún cuando su sueño era venir desde hace mucho.





Yo siempre quise venir a jugar a México Me arrepiento de haber venido;voy a cumplir el contrato y ya después veremos Carlos Salom del Puebla pic.twitter.com/RX5ZZvLegE — 90 Minut⚽️s México (@90MinutosMexico) September 22, 2017





“Yo siempre quise venir jugar a México y no se me daba y mi esposa me decía que quizás no se daba por algo. Ahora que vine forcé todo para poder venir y vine obligadamente. Me arrepiento de haber venido, voy a cumplir el contrato y ya después veremos, pero no sé si voy a seguir otro año acá”, fueron las palabras del también palestino.





La población mexicana rápidamente se sintió ofendida por las palabras del sudamericano y a través de redes sociales le pidieron que se fuera de México, ya que ha quedado a deber en el balompié azteca.





No anota, no aporta y está lejos de ser referente. Puebla debería estar arrepentido por contratar a Carlos Salom. pic.twitter.com/GhguiITXvM — Omar Rodríguez (@RodriguezOmar83) September 22, 2017





"Carlos Salom", cero goles, cero asistencias, un verdadero tronco. Vaya, ni siquiera tiene cuenta en #twitter para mentarle su madre. 😂 pic.twitter.com/oZeKTu1M7U — ☆Charlie MX☆ (@CharlieMX1) September 22, 2017





Luego de ser atacado constantemente por la gente en la Internet, el pampero apareció para tratar de arreglar sus palabras y justificar que a veces uno no mide sus palabras mientras está nervioso o con pánico.

“Antes que nada quería ofrecer una disculpa a toda la gente que se sintió ofendida o incómoda con lo que comenté. Hay veces que uno no mide sus palabras cuando da una declaración, así que una disculpa. No me arrepiento de haber venido a este país, es un país que me abrió las puertas, es un sueño que siempre tuve desde chico”, expresó el ariete de La Franja en un video publicado por el club a través de Twitter.





Aficionados mexicanos explotan en redes sociales tras las palabras de Carlos Salom y exigen que se vaya del país 😠



👉https://t.co/eYHqc7xXAY pic.twitter.com/9THZYXOpaG — Fútbol Picante (@futpicante) September 22, 2017





“Sé que hay veces que la afición espera mucho de un jugador y sé que futbolísticamente no se me está dando. Lo que sé es que estoy trabajando día a día y dando mi mejor esfuerzo para poder salir adelante”, agregó el nacido en Ciudad de Corrientes.

Aunado a ello, el ex de Sacachispas y Rayo Vallecano añadió: “Quería agradecer a la afición que me dio su apoyo desde el primer día que llegué y la verdad estoy muy agradecido. Gracias a toda la gente que me brindó un cariño muy importante para que yo me sienta muy cómodo en este país. Mi compromiso va seguir siendo trabajar duro para poder poner al club Puebla en el lugar que se merece”.





•A toda la opinión pública, un mensaje de nuestro jugador Carlos Salom pic.twitter.com/sWDDoG2ZMu — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) September 22, 2017

El exatacante del Cienciano peruano llegó a la Liga MX con el Puebla para este Torneo Apertura 2017 y ha disputado cuatro encuentros registrando 197 minutos, sin haber marcado todavía ningún tanto.