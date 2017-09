¿EL FIN DEL KAISER? | El permiso especial que necesita Márquez para volver a jugar

El Atlas necesita que su capitán Rafael Márquez vuelva a la acción para el Torneo Apertura 2017, sin embargo, el zaguero seguirá sin sumar minutos con la casaca rojinegra en estos momentos.





Hasta ahora, El Káiser no podrá participar en el resto del certamen ya que el presidente del club, Gustavo Guzmán, mencionó al diario Récord que todavía no pueden contar con el zaguero, ya que esperan un permiso emitido por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de los Estados Unidos.

“El club todavía no puede contar con Rafa Márquez, él exclusivamente está entrenando, hasta que no tenga un permiso de la institución de Estados Unidos no podrá jugar. Desgraciadamente no hay fecha para su regreso a las canchas”, expresó el directivo.





“Nos ayudaría muchísimo (el regreso de Rafa), pero no lo tenemos considerado, porque no podemos estar esperando algo que no podemos manejar. Estamos esperando el permiso, pero puede tardar mucho tiempo, no es así de rápido. Está en manos de los abogados de Rafa, nosotros no podemos intervenir”, añadió el presidente tapatío.

Y aunque el michoacano no puede ver acción con los zorros en encuentros oficiales, sí pudo participar en un choque amistoso contra Leones Negros a puerta cerrada, en donde demostró que se mantiene en buen nivel pese a tener más de un mes inactivo.





Por otro lado, Guzmán indicó que el cuadro rojinegro todavía no puede pagar el sueldo del seleccionado nacional: “Se están haciendo las gestiones para que le permitan trabajar, el argumento es que no le permiten cobrar, sus cuentas están congeladas. Esta oficina no acepta que alguien trabaje sin remuneración. No acepta este tipo de argumentos (jugar sin cobrar) y no puede tener ingresos sin que sean detenidos o congelados como su dinero”.





El cuatro veces mundialista fue sancionado en agosto por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, debido a los supuestos vínculos de sus empresas con el presunto narcotraficante Raúl Flores Hernández o con alguno de sus hijos. Desde entonces, el ex de Barcelona y Mónaco se encuentra apartado de las canchas mientras se resuelve su situación.