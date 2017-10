NO OLVIDA | La última rajada de Vicente del Bosque con dirección Real Madrid y a Florentino

El ex-entrenador de la selección española sigue sin digerir su salida del Real Madrid. Cada vez que tiene una ocasión de darle un palo a la entidad blanca lo hace. Esta vez, ha sido en el programa Quan S'apaguen Els Llum de TV3, la televisión autonómica catalana, no muy partidaria del Real Madrid, donde se ha expresado en contra del conjunto blanco.

"No tuvieron esa categoría para despedir a una persona que estuvo 36 años en el club. Las despedidas son siempre muy difíciles y quedar bien con el que despides es muy complicado. Lo peor es que luego intentaron arreglarlo y aún fueron más torpes. No han tenido un mínimo de delicadeza. Me dolió muchísimo, yo me sentía un hombre del club y sin que suene una pedantería, pensaba que era imprescindible, aunque sabía que en algún momento alguien vendría de la cantera y lo haría mejor. Yo me sentía un empleado eficaz y con un sentimiento de fidelidad al club. Creo que la frase de que en la vida todo lo que sucede conviene es exacta en mi caso. Yo no quería homenajes ni tonterías, soy contrario a eso. Pero sí quería la normalidad de un hombre que creo ha sido muy fiel a ellos y lo seguiré siendo fiel al club. Que yo diga esto no significa ir contra el Madrid, no es ir contra el equipo. Contra el Madrid nunca me meteré, jamás, porque me ha hecho crecer. No acepté la medalla de honor porque no me sentía cómodo.", dijo Del Bosque sobre la actuación de Florentino Pérez y resto de la directiva.