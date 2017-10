Valverde: "No se si Cristiano Ronaldo merece el 'The Best'"

Ernesto Valverde ha hablado hoy en rueda de prensa previa al partido de Copa del Rey frente al Real Murcia. Ha hablado de las oportunidades a los canteranos, del mercado de invierno y del premio The Best.





Planteamiento frente al Real Murcia: Es de los partidos más complicados del año. Todo el mundo sabe que este partido llega y hay que mentalizarte bien y sé que es difícil por la diferencia de categoría. Sabemos que ellos no están en muy buen momento porque el Murcia es un equipo histórico y está en los puestos de abajo… Hay que mentalizarse y hacer valer la diferencia de categoría. Somos los campeones y queremos defender el público.





🔊 Valverde: "El Murcia es un equipo histórico. En estos partidos el rival siempre se crece, para ellos es el partido del año" #CopaBarça pic.twitter.com/I2i0x5kG7g — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 23, 2017

Proyección de Arnáiz: Es pronto para decirlo. Siempre nos imaginamos lo mejor de un jugador del B. Este es rápido, da asistencias y tiene gol y desparpajo. Siempre buscas jugadores y vamos a ver qué crecimiento sigue. Ya veremos si participa.





Aleix y Arda: Están descartados. Arda tuvo una recaída el sábado en el asunto del tobillo y Aleix tiene unas molestias en el tobillo intervenido. Está tocado y nada más.





Bajón de Suárez: Mañana va a tener descanso y le va a venir bien. Ya hemos hablado sobre esto. Me preocuparía que no tuviera ocasiones de gol. Cuando un jugador las tiene, y Luis las suele tener en todos los partidos, no me preocupa demasiado. Esperamos que siga en la misma línea.

VALVERDE, a @HelenaCondis : "No sé si merece Cristiano Ronaldo el 'The Best'" pic.twitter.com/MlX8orwqti — Tiempo de Juego (@tjcope) October 23, 2017





Cristiano y el premio The Best: No se si Cristiano merece el premio The Best.





Los titulares para el 11 de mañana: La prueba en el fútbol es permanente. Decimos siempre que no tenemos nada que demostrar. Generalmente. Pero en el fútbol hay que demostrar siempre. La alineación la tengo en la cabeza y la prueba es para todos, también para el entrenador.





Sentimiento de inferioridad del Real Murcia: No entiendo por qué. Cada equipo juega con sus armas y con lo mejor que tienen. Hay jugadores sancionados, otros jugadores que han tenido que viajar en los parones. No me meto en la alineación del Murcia.





La situación de Vermaelen: Esta entrenando bien y estoy contento con su rendimiento. Entiendo que la situacion no sea sencilla. Es difícil meter cuatro centrales en una lista y hay que esperar la oportunidad. Si es mañana, que dé un paso al frente.

La llegada de Coutinho en invierno: si hay alguna incorporación o interés con algún jugador para el mercado de invierno, no lo retransmitiré aquí en directo. Estoy más preocupado por los canteranos que los que están en otros equipos.

Opinión sobre las eliminatorias a partido único: No tendríamos ningún problema. No me gusta que sean en el campo del débil. Me gustaría que fuese por sorteo, pero respetamos el actual formato. Lo que no me gustan son las sorpresas, somos alérgicos a las sorpresas los entrenadores y así hay muchas más sorpresas.

Seguimiento de la cantera: tenemos un miembro del staff que nos tiene conectado con el fútbol base y el filial. Por supuesto vemos videos y hacemos un seguimiento y en función de lo que pensamos les hacemos entrenar. En el fondo no solo tenemos los 24 de la primera plantilla, tenemos también a los del filial.

Confianza en los canteranos: que tiren hacia delante, que ataquen y defiendan juntos. Que estén mentalizados en el partido, soy partidario de los canteranos y no quiero que pasen desapercibidos.

Evolución del equipo post-Neymar: La marcha de Neymar nos hizo daño e hizo mucho ruido. Mi intención es aprender de lo que nos pasó en la supercopa.

🔴🎙️ Valverde, sobre que Zidane sitúe a Cristiano como el mejor: ''Una opinión como otra cualquiera, me parece bien'' pic.twitter.com/TsWlFxMXgv — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 23, 2017

Situación política de Cataluña: Cada uno se expresa como crea conveniente. Yo respeto lo que hacen los demás y espero que respeten la mía.

Comentarios de Zidane sobre que Ronaldo es el mejor del mundo: La opinión de Zidane sobre si Ronaldo es el mejor es una como otra cualquiera, no tengo nada que decir.