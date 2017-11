​#Molestia | Herrera confesó que el América está teniendo un retroceso

Este sábado el América recibió al Puebla en el Estadio Azteca, en encuentro correspondiente a la Jornada 16 del Torneo Apertura 2017, donde el cotejo quedó empatado 1-1.









En sus últimos encuentros, el América no ha podido encontrar la victoria ya que cayó frente al Necaxa y Monterrey, ahora dividió unidades con La Franja, lo cual le está costando asegurar su pase a la Liguilla.

Ante esta situación, Miguel Herrera, técnico del cuadro azulcrema, aseguró en conferencia de prensa que están teniendo un retroceso y que tampoco le está gustando la forma de jugar de sus pupilos, sobre por la actitud que han mostrado, así que hablará fuertemente con ellos este lunes para convencerlos de que pueden dar más en el terreno de juego y despertar su espíritu combativo.





“Puedes jugar bien y que no te salga, pero la actitud no debe de ser esta, no en mis equipos. Hay un retroceso. No llegamos con solidez, no tuvimos buen accionar. No tuvimos la posibilidad de vernos como un local sólido, no nos vimos como queríamos hacerlo. Aunque los objetivos se van cumpliendo, no son de la forma que uno quisiera. Estamos casi calificados pero hay que pegarnos una buena encerrona porque deben demostrar de qué están hechos”, indicó El Piojo.

No obstante, El Güero se dijo contento con lo hecho por sus jugadores pues por momentos supieron controlar la redonda.





“El hubiera no existe. Si merecíamos más o no, no lo sé. Me quedo conforme con lo que mi equipo hizo. Tuvo arrestos para tomar el balón”, explicó el exseleccionado nacional.

Sin embargo, fue sincero y mostró preocupación por cómo están cerrando la fase regular, sobre todo porque en la Fiesta Grande este tipo de juegos pueden costar mucho.





“No, no me gusta el cierre del torneo. La verdad es que me molesta un partido malo. No tuvimos accionar ni desciframos al rival, tuvimos carencias y el equipo escasea de entrega. Retrocedemos en idea de equipo combativo, con deseo y puedes no jugar bien, puedes tener un día malo e igual las circunstancias cambian, pero la actitud no puede ser está”, añadió el estratega mundialista en Brasil 2014.

El exentrenador de Monterrey y Atlante no dejó de lado al delantero paraguayo Cecilio Domínguez, quien todavía no encuentra su mejor nivel y Miguel sigue esperando que sea el revulsivo que le cambie la cara al cuadro de Coapa.





“Los cambios siempre son para mejorar, tenemos que buscar jugadores e ir uno por uno viendo sus cualidades. En este caso, Cecilio tiene que ser más protagonista, porque Silvio quedó solo arriba y no pudo hacer mucho. Hoy no encontramos ese revulsivo”, comentó el exdefensa.

Al final de cuentas, El Hombre Elegante resaltó que lo importante fue no haber perdido y mantenerse en la lucha por el boleto a la Liguilla.





“Hoy lo menos mal de todo es que no se perdió y de otros resultados no nos fiamos. Tenemos que mostrar lo que el equipo no hizo en casa. Hay que ponernos de acuerdo en qué queremos, porque parece que todos los clubes se están matando en el cierre y nosotros no. Los demás tienen buena actitud y nosotros no”, finalizó Herrera.