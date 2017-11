BRUTAL | Los dos jugadores del PSG que han tenido hijos... ¡9 meses después del 4-0 al Barcelona!

Maria Eduarda Cabrino Corrêa, nasceu no dia 1.11.2017 na madrugada logo após do jogo PSGxAnderlecht! Hoje entendo o amor que todos os papais me diziam, um sentimento indescritível, um carinho que eu nunca imaginei sentir... Filha, foi uma semana muito intensa e você tão pituquinha me ensinou muita coisa, me fez esquecer do mundo e só pensar em te proteger... Pro resto da vida serei o seu parceirinho! Papai e Mamãe @carolcabrino foram abençoados com a sua chegada e nos te amamos mais do que tudo nessa vida! 👨‍👩‍👧❤️ #PaiDeMenina #DudinhaChegou

