El ex-madridista que quiere a Cristiano Ronaldo en su nuevo equipo

Uno de los jugadores que se marcharon del Real Madrid el pasado verano ha declarado que quiere, como es lógico, a los mejores en su equipo, por lo que Cristiano Ronaldo sería el jugador ideal para volver a tenerle de compañero.





Este ex-jugador del equipo blanco no es otro que Pepe, el conocido defensa portugués que abandonó el pasado verano la entidad blanca fichando por el Besiktas, donde se encuentra muy agusto y alenta a Cristiano Ronaldo, su actual compatriota y amigo, a que cambie de aires y vuelva a jugar junto al defensa.





El Besiktas lanzó este verano una graciosa campaña para anunciar a sus fichajes bajo el lema "come to Besiktas", que consistía en llamar a un jugador que no juega para el equipo turco para avisarle de que has fichado por este club e intentar que se dé su traspaso. Al ser preguntado Pepe por qué futbolista, el jugador portugués no tuvo dudas: "Por supuesto, me gustaría que Cristiano Ronaldo estuviera aquí".





JACK GUEZ/GettyImages

Además, aprovechó la entrevista para la televisión del Besiktas para hablar sobre su compatriota y la persona que es Ronaldo fuera del fútbol: "Él es una persona a la cual tengo el máximo respeto. Es un amigo y es una persona extremadamente importante para mí. Si fuera posible que esto ocurriera, por supuesto que me encantaría que viniera al Besiktas. Fuera del campo, Cristiano es una persona extremadamente normal. Cuando veo que hablan de él en los medios pienso 'esto no puede ser, es mentira'".

Pepe también aprovechó esta entrevista para dejar claro que tenía muchas propuestas sobre la mesa este verano, pero explicó por qué eligió el club turco por encima de todas:





"Tuve muchas ofertas de grandes clubes europeos. Cuando el Besiktas vino a por mí con su oferta y su proyecto, captó mi atención. Mucha, mucha gente me manda mensajes a través de las redes sociales diciendo que no podría irme. No podía dar la espalda a todo este cariño que me ha dado la gente. Era imposible no ir al Besiktas".