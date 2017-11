Carlos Sánchez: "No vuelvo a River porque..."

El ex volante millonario, sorprendió a todo el mundo Riverplatense con sus declaraciones luego de su polémica salida en donde se fue a México libre. Pero el hoy jugador del Monterrey dio sus declaraciones para que la gente entienda un poco más el contexto en el que se fue: "Me quedó distancia con la dirigencia, eso me ata a no querer volver a River. A mí me dolió lo que hicieron los dirigentes. Cuando yo llegué (al regresar de su préstamo en Puebla, año 2014), le hicieron contrato de tres años a todos los jugadores que llegaron, pero a mí me hicieron solamente de un año y medio. ¿Por qué a todos tres años y a mí uno y medio? No confiaron en mí cuando llegué después de Puebla en el 2014. Después que tuve un gran 2015 quisieron renovarme más años, ¿por qué no confiaron en mí antes? Fue como un año y media tipo a prueba, a mí eso me dolió".

En dialogo con Directv Sports Uruguayo, el actual jugador de Monterrey fue contundente: "No sé si tengo ganas de volver a River". Y se lamentó: "No me fui enojado, no me fui de la mejor manera, no pude irme agradeciéndole a la gente en el Monumental, me hubiera gustado eso".

TOSHIFUMI KITAMURA/GettyImages





Con respecto a Gallardo las cosas quedaron muy bien: "Me cambió para bien y me mostró lo que el quería de mí, y eso me dejó mucho más en claro que él pretendía algo de mí y que yo me pusiera bien físicamente, que volviera a ser el de antes. Me mostró videos de lo que yo era antes de llegar a River, y la verdad gracias a Dios salió todo muy bien. Con el Muñeco estoy bien, siempre se portó perfecto conmigo. Cuando me fui, no podía debutar porque no me mandaban el transfer. Yo llamaba a los dirigentes y no me contestaban. Llamé a Gallardo contándole el problema que tenía y me dijo: 'Yo te lo soluciono'. Y así fue".