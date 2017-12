Abelardo, nuevo entrenador del Alavés hasta final de temporada

El 'Pitu' Abelardo ha sido nombrado nuevo entrenador del Alavés tras el despido de De Biasi por malos resultados. El asturiano fue presentado ayer en Mendizorroza y se ha comprometido para intentar sacar al club de los puestos de descenso en los que está tras 5 derrotas en los últimos 7 encuentros.

Abelardo estuvo acompañado por Alfonso Fernández de Troconiz, presidente albiazul, y el director deportivo Sergio Fernández. Precisamente este último aclaróque fuera la segunda opción tras el intento de fichar a Paco Jémez. "En fútbol no existen ni primeras ni segundas opciones. Abelardo ha confiado en este proyecto a pesar de nuestro delicado momento deportivo y eso nos hace pensar que es la persona adecuada", afirmó.





En cuanto al nuevo técnico, Abelardo destacó que lo primero que tienen que cambiar es el pensamiento negativo que hay en el equipo. "Ahora hay que trabajar lo táctico y lo psicológico, siempre hay que hacerlo. Mi tarea es trabajar lo ofensivo y lo defensivo; luchar para que esta plantilla crea que puede salir de esta situación. Hay que recuperar la confianza, porque este equipo ha hecho partidos para tener más de seis puntos, cambiar el chip porque arrancamos de cero, comenzamos una nueva Liga de 25 partidos y a una distancia de seis puntos. Confío muchísimo en los jugadores, tengo una plantilla fantástica; sé que los futbolistas van a dar el 200 por cien, yo daré el 200 por cien y la afición el 500 por cien. Estoy convencido, porque si no, no me embarco en este proyecto", declaró.

🎙 Abelardo: "Tenemos un gran reto por delante; es difícil pero lo vamos a conseguir. Llego con muchas ganas y estoy muy contento de volver a un #Alavés que siempre he querido" 🔵⚪️🔵 ¡Juntos lo conseguiremos! #GoazenGlorioso pic.twitter.com/iYFdG79TCS — Deportivo Alavés (@Alaves) December 1, 2017

Además, preguntado por el tipo juego que quiere imprimir en el equipo, el 'Pitu' destacó sobre todo las palabras intensidad y sacrificio."¿Cómo va a jugar el Alavés de Abelardo? Te puedo decir que va a jugar bien y a lo mejor luego es un truño. Espero que no. No voy a prometer que vamos a jugar bien. Estoy convencidísimo de que va a ser intenso, porque todos mis equipos lo han sido. Siempre he jugado con un 1-4-4-2 o un 1-4-2-3-1. Estoy muy identificado con este club y la ciudad. No soy un entrenador defensivo aunque algunos lo digan; trato de que mi equipo apriete arriba y sea protagonista con el balón", confesó.





Por último, Abelardo ha dejado caer que no se casa con nadie y que si ve un futbolista de las categorías inferiores que destaque lo pondrá a jugar con el primer equipo. "Mirad mi trayectoria en el Sporting. Si veo a un futbolista de la cantera mejorar lo que hay en el primer equipo, no dudaré en subirlo, porque sólo miro el rendimiento de cada uno y me da igual que tenga 30 ó 15 años", finalizó.