​#Sinceridad | El verdadero motivo por el cual Alcoba dejó a Pumas

Esta semana se dio una mala noticia para los aficionados auriazules, ya que el capitán Gerardo Alcoba abandonó sorpresivamente el Pedregal para aterrizar en la plantilla de Santos Laguna a partir del Torneo Clausura 2018.





El uruguayo se convirtió en el líder del plantel universitario pero tras la mala campaña que vivió el conjunto de la UNAM, decidió hacerse a un lado, aunque también confesó sentir nostalgia por dejar Ciudad Universitaria, al menos así lo reveló al Diario Récord.

“Dejo mi corazón ahí (en Pumas), pero los ciclos se terminan y cuando las temporadas no son las indicadas hay que tomar decisiones. A Pumas le dio todo, me vacié por completo en ganas, profesionalismo, entrega, valor. Sí, me equivoqué muchas veces y acerté en otras, pero me entregué por completo y de verdad que no me quedó más que darle a Pumas, le di todo a cada segundo”, indicó el zaguero central.





Del mismo modo, El Patrón se responsabilizó del mal paso que tuvieron los felinos en el Torneo Apertura 2017, por lo que un cambio de aires cree que es lo mejor para su carrera.

“El club no estaba dando la talla y uno de los valores principales en esto soy yo y me hago cargo. Las cosas no salieron y no seguiré en un club cobrando como si nada y haciendo oídos sordos, tengo que asumir mi culpa, así que me voy y listo”, aceptó el charrúa.





Aunado a ello, el nuevo refuerzo de los laguneros lamentó que no pudo hacer mejor las cosas con el cuadro auriazul, por lo que dar un paso al costado es lo ideal.

“La cara y las palabras se tienen que dar en la cancha y si no te va bien te tienes que ir y eso es lo que estoy haciendo. No rindo, me voy y no doy más explicaciones”.





El ex de Wanderers y Peñarol agregó que siempre llevará en el corazón los colores de Pumas y que siempre estará agradecido con todo lo que vivió en la institución.

“Lo que dejo atrás no es un equipo más, me lo llevo en mi corazón porque gracias a Pumas vine a México y es un club al que le debo mucho y hay que dar oportunidad a la sangre nueva. Siempre seré un agradecido”, finalizó el defensor.





El Toro arribó al Pedregal en el Clausura 2015 y desde entonces se convirtió en un titular y referente del equipo, a excepción de los momentos en que sufrió lesiones, jugando un total de 78 duelos de Liga MX y sumando alrededor de siete mil minutos.

Ante esto, la escuadra dirigida por David Patiño ya está buscando quién llene el vació del zaguero y entre los candidatos está el español Alejandro Arribas del Deportivo La Coruña.





Con la partida de Alcoba, se acabó la generación azul y oro que llegó a la final del Apertura 2015 contra Tigres y que quedó subcampeona, pues la actual directiva le cerró la puerta a algunos elementos o simplemente los vendió, tal como Alejandro Palacios, Darío Verón, Marcelo Alatorre, Luis Fuentes, Alejandro Castro, Javier Cortés, Matías Britos, Fidel Martínez, Ismael Sosa, Eduardo Herrera, Daniel Ludueña y Dante López.